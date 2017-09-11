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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Минюст (1219) рейдерство (837)

 Антирейдерские штабы за две недели получили 21 обращение по рейдерству, открыто 5 уголовных производств, - замминистра юстиции Сукманова

сукманова

Наибольшее количество обращений о рейдерстве поступило в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра юстиции Елена Сукманова.

По ее словам, штабы работают две недели, и сегодня уже можно говорить о конкретных результатах.

"Штабы созданы по всей Украине, на базе областных администраций. Туда входят представители Минюста, правоохранительных органов, по согласию представители прокуратуры, Госгеокадастра и представители общественных организаций. И если раньше человеку нужно было обратиться в каждую структуру отдельно, а его футболили, отсылали в другие инстанции, то теперь он приходит со своей проблемой и ее решают на заседании штаба. В штабы уже поступило 21 обращение по вопросам рейдерства. Открыто 5 уголовных производств", - рассказала Сукманова, отметив, что наибольшее количество обращений поступило в четырех областях: Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Днепропетровская.

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"Мы пригласили к сотрудничеству четыре крупные аграрные общественные организации. Попросили, чтобы они дали своих людей на местах. А те в свою очередь могли оперативно своим членам организаций подсказать, что есть такой штаб, рассказать, что он делает. Посоветовать, на какую горячую линию можно позвонить, какую помощь получить, как правильно жалобу написать и какие документы к ней приложить", - сообщила замминистра..

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Она также рассказала, что были запущены мобильные группы правовой помощи: "Фермер, у которого сейчас нет форс-мажорной ситуации, вряд ли поедет ради любопытства в штаб, узнать, что вообще там происходит. Мобильные группы ездят по отдаленным селам и райцентрам и консультируют людей на местах, чтобы они понимали, что нужно делать в той или иной ситуации".

Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Еленой Сукмановой читайте ЗДЕСЬ.



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САМИ ПРОТИВ СЕБЯ ОТКРЫЛИ ПЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ...
Антирейдерские штабы за две недели получили 21 обращение по рейдерству, открыто 5 уголовных производств, - замминистра юстиции Сукманова - Цензор.НЕТ 2563
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Лень писать, вы найдите сами, полномочия, этой дуры.
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А чмо Аваков брифінг проведе з цього питання? Навряд чи, ще й після проплати.
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- министерство юстиции как далеки вы от жизни... Вот когда Вас убивать будут Вы поймете что такое народ.
И кто эти девочки и мальчики полуграмотные? - почти дети в своём воровстве, Вы будете верещать как свиньи и пощады не будет.
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- убивать совсем не надо шоб ВОЗИТЬ В КЛЕТКАХ ПО СТРАНЕ...
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не знаю как в этом, но в прошлом году на поля заходили комбайны и косили чужой урожай!
я знаю, селяне стояли с канистрами и охраняли свои "паи" - говорили - спалим на хер и хлеб и комбайны вместе - что теряем?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАнтирейдерские штабы за две недели получили 21 обращение по рейдерству, открыто 5 уголовных производств, - замминистра юстиции Сукманова
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