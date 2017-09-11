 Антирейдерские штабы за две недели получили 21 обращение по рейдерству, открыто 5 уголовных производств, - замминистра юстиции Сукманова

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра юстиции Елена Сукманова.
По ее словам, штабы работают две недели, и сегодня уже можно говорить о конкретных результатах.
"Штабы созданы по всей Украине, на базе областных администраций. Туда входят представители Минюста, правоохранительных органов, по согласию представители прокуратуры, Госгеокадастра и представители общественных организаций. И если раньше человеку нужно было обратиться в каждую структуру отдельно, а его футболили, отсылали в другие инстанции, то теперь он приходит со своей проблемой и ее решают на заседании штаба. В штабы уже поступило 21 обращение по вопросам рейдерства. Открыто 5 уголовных производств", - рассказала Сукманова, отметив, что наибольшее количество обращений поступило в четырех областях: Херсонская, Николаевская, Кировоградская и Днепропетровская.
"Мы пригласили к сотрудничеству четыре крупные аграрные общественные организации. Попросили, чтобы они дали своих людей на местах. А те в свою очередь могли оперативно своим членам организаций подсказать, что есть такой штаб, рассказать, что он делает. Посоветовать, на какую горячую линию можно позвонить, какую помощь получить, как правильно жалобу написать и какие документы к ней приложить", - сообщила замминистра..
Она также рассказала, что были запущены мобильные группы правовой помощи: "Фермер, у которого сейчас нет форс-мажорной ситуации, вряд ли поедет ради любопытства в штаб, узнать, что вообще там происходит. Мобильные группы ездят по отдаленным селам и райцентрам и консультируют людей на местах, чтобы они понимали, что нужно делать в той или иной ситуации".
Полный текст интервью с заместителем министра юстиции Еленой Сукмановой читайте ЗДЕСЬ.
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И кто эти девочки и мальчики полуграмотные? - почти дети в своём воровстве, Вы будете верещать как свиньи и пощады не будет.
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я знаю, селяне стояли с канистрами и охраняли свои "паи" - говорили - спалим на хер и хлеб и комбайны вместе - что теряем?
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