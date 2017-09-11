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 Путин согласился на размещение миротворцев не только на линии соприкосновения на Донбассе, - Меркель

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели во второй половине дня 11 сентября телефонный разговор. Стороны обсудили проблему ядерного вооружения Северной Кореи и российскую агрессию на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии.

В сообщении отмечается: "Также стороны обсудили российское предложение о миссии ООН на Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что там должны быть проведены изменения в мандате.

Президент Путин ответил положительно и согласился отменить нынешний мандат миссии ООН, запланированную на миссию на линии соприкосновения. Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".

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"Миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ..." Разумеется, миротворческая миссия только для этого и нужна... Кстати, а им очень сильно нужна защита? Обижают их, болезных?
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сколько можно верить этому Хуйлу, фрау??
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И поставить их на украинско-российской границе . . .
НУ и чтобы 1 инспектора ОБСЕ защищало как минимум 2-3 тысячи миротворцев - спецназовцев (желательно с тяжёлым вооружением)
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дик у тому й справа - на кордоні ніяких спостерігачів нема.
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Не верю( не моё, Станиславский).Опять .что то придумает. что бі переврать все договора и меморандумі
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а чому - ні? Спостерігачі шо, знаходяться на українсько-кацапському кордоні?
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ввод голубых касок - это консервация проблемы на тысячу лет. путяра просто так бы на это не согласился...
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ню і? а знаходяться вони тільки на лінії розмежування та в місцях дислокації.
А сама місія спрямована виходить на захист спостерігачів ОБСЄ, тобто - тих же самих кацапів? нюню.
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А суд... эээ миротворцы кто? Если это будут российские войска (в чем я не сомневаюсь, мертвечук и кучма это поддержат), то ху йло соласен на все ... на весь Донбасс.
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чёт не понял,что это за миссия таая и наф она нужна,если она только будет защищать ОБСЁ?
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А мадам Меркель довела до ведома плешивой мрази, что среди вышеоговоренных "Миротворцев" не будет угро-финско-мокшанских зольдатен?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин согласился на размещение миротворцев не только на линии соприкосновения на Донбассе, - Меркель
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