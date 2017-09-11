 Путин согласился на размещение миротворцев не только на линии соприкосновения на Донбассе, - Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии.
В сообщении отмечается: "Также стороны обсудили российское предложение о миссии ООН на Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что там должны быть проведены изменения в мандате.
Президент Путин ответил положительно и согласился отменить нынешний мандат миссии ООН, запланированную на миссию на линии соприкосновения. Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".
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их же та мнет?
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НУ и чтобы 1 инспектора ОБСЕ защищало как минимум 2-3 тысячи миротворцев - спецназовцев (желательно с тяжёлым вооружением)
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А сама місія спрямована виходить на захист спостерігачів ОБСЄ, тобто - тих же самих кацапів? нюню.
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