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 Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели во второй половине дня 11 сентября телефонный разговор. Стороны обсудили проблему ядерного вооружения Северной Кореи и российскую агрессию на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии.

В сообщении отмечается: "Также стороны обсудили российское предложение о миссии ООН на Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что там должны быть проведены изменения в мандате.

Президент Путин ответил положительно и согласился отменить нынешний мандат миссии ООН, запланированный на миссию на линии соприкосновения. Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".

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У пани Меркель все так получается, как по маслу...вареником... Нужно ее просить в следующий раз поставить вопрос ребром, о выводе ихтамнетов, глядишь и ООН -миротворчество - за ненадобностью... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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Краще закиньте в Луганду,десант Кришнаитов з растаманами,на парашютах,може больше толку буде
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Тю, на северном кордоне с Кхитаем их рабсияне повязали в своей поддержке буддистов против муслимов - так шо в данном случае вы предлагашь ждать с моря погоду...ХМЫ...
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Пока сворованный Крым не отдаст с контрибуцией - никаких послаблений в санкциях. Путин, видите ли, согласился на миротворцев... И шо? Думает шо всё?
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В цьому мутному плані з миротворцями доведеться Україні визнати "лднр" маріонеток пуйла стороною конфлікту та сідати з ними на перемови, а ляльковод рашка та пуйло буде гарантом миру з рашен маріонетками) чудовий план. Пані Меркель потрібно скоріше позбавитися від санкцій проти рашки, бо бабло від північного потоку затримається.
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тепер питання про склад миротворців. Росіян там не повинно бути.
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а кто там должен защищать русский народ ( да в днры и лнры во основном кацапы, и это уже сто раз обсасывалось)? Китайцы, арабы, пингвины?
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"Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".
Проще говоря куда им позволят проехать бандюки, т.е. по сути те же яйца только всмятку, т.к. бандюки не допустят их дальше линии разграничения.
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В этом и фокус. Размещение не по демаркированной границе РыФы и Украины а по местам (даже не патрулей ОБСЕ, а местам "куда пустят").
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это типа пусть голубые каски защищают обсе патрули? та вывести нах и тех и других и заодно всю российскую срань и не надо никого защищать!
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Нихрена из этого не выйдет. Поэтому ждем февраля 2018 и доклада финразведки США о бабле кацапов.
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Ребят ООН эту хрень всегда долго продвигает, год самый минимум ато и 2. За это время может всё что угодно произойти Например козломордые проедят последние остатки ЗВР и будут клянчить гуманитарку у Америки - ножки Трампа.
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Олег, не долбите мозги по ООН. Еще помню миссию "чебурашки".....
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Т.е. Путин признаёт федерацию расиськину стороной военного конфликта? Бред....или Ангела агент Штази?
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Ой ребята, тупые Вы, не признает, а как государство соседнее дает добро, в оригинале читаете. Вам, что не пиши все хаваете. Особо ни чего не изминилась
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Так на украино-российскую границу русские не допускают ОБСЕ, соответственно и миротворцев там не будет. Миротворцы должны быть на границе в независимости от ОБСЕ и на постоянно основе, понятно, что и без российских "миротворцев" и их сателлитов. Так что это очередной путинский обман.
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Голубые каски одеть на французкий иностранный легион. Они там в три дня порядок наведут.
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мы лучшая армия на континенте уже 3 года не можем порядок навести, как французы наведут привыкшие сдаваться в первый же день борьбы?
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И кто тебе это сказал? Секелёв?
Ну а насчет лучшей армии мы это видим.
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Миссия поехала в кабак и с ними охранники-миротворцы.
Где миссия там и миротворцы, 400 км границы, линия фронта и везде "сидит" ОБСЕ, фантастика.
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А везде по-хуйловский---это вдоль линии разграничения,дальше их боевики не пускают
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Гитлер согласился на размещение и т.д.... Баба стала меня раздражать
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Говорящая Лошадь и Неразчёсаная Калинка завтра скажут что миротворцами по просьбе "независимых республик" должны быть исключительно российские солдаты. Когда они в Европе поймут что Пуцену верить нельзя.
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Так что это дает, кто -то скажет по пунктам и на какое время и кто это будет оплачивать!
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Шо за бред вообще - какая "охрана" ОБСЕ - миротворцы что охранники, та и кто на то ОБСЕ нападает? Вообще дохлая эта тема с миротворцами и ничтожная. Зря ее Порох с Климкиным поднимали. Теперь хуйлу есть тема для понтов.
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Тобто пані Меркель погоджується з пропозицією Рашастану охороняти силами ООН окуповану Рашею українську територію та закріпити її у володіння Московії?
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Расскажи пожалуйста, как усиленные меры безопасности для миссии ОБСЕ уберегут наших солдат от огневых контактов. Ну, что бы я не паниковал.
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Та тю на вас... Вы шо , пани Helen Romanenko... паникуете? Ну, то таке... Усиленные санкции , бо раись опять сокращает сокращенный дипперсонал США на раиси и все миссии будут за ненадобностью. Раись то и так уже сократила поставки военной техники на Донбасс, а новую вааще прекратила поставлять... Не паникуем... Все будет пучком...
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Российских миротворцев?
Так они уже там
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Террористическая организация Хизбалла обажала "миротворцев" ООН ибо из-за их спин особенно удобно вести обстрел Израиля .
Да и вообще - дикари всех континентов очень любят "голубые каски" , бо иногда они даже могут сойти за прекрасный ужин , иногда за живой щит ... Иногда они могут быть средством для дополнительного вооружения .
Просто нужно слегка интересоваться историей этого фэйкогово органа , который за всю его 60 летнюю историю не защитил ни одну страную от какой-либо серьёзной угрозы .
Надо понимать , что большинство в ООН составляют осталые и полудиктаторские коррумпированные страны и процедура набора в эти "войска" является упрощённой , а мотивация рисковать жизнью почти нулевая . Когда террористы испытывают недостаток в оружии или продовольствии они с необыкновенной лёгкостью отбирают оружие , боеприпасы и жрачку у вояк ООН .
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а че это вы ведущие мира сего спрашиваете гопника на его согласии может он сам и на Гаагу согласится
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А , напомните пожалуйста: путин на Донбассе - он кто , чтоб там соглашатьсчя не соглашаться на что-то? Это его страна - Донбасс ?
Ла-ла-ла ла-ла-ла....
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Хех, а кто помнит как хуйло завивал что никаких миротворцев ? Чем меньше бабла в казне тем сговорчивее буде. Опять же счетчик тикает - или хуйло не знает что финразведке США УЖЕ есть что сказать Он конечно мудак неадекватный - но эта инфомацию ему Тиллерсон точно озвучил
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Понаблюдал Воха за вчерашним движем на границе, понял, что ничего с этим для его пользы не выгорит, и решил потихоньку отползать.
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Под эту "мирную инициативу" Запад с радостью начнет снимать санкции.. А всего лишь будет сотня "миротворцев" с короткоствольным огнестрельным оружием - пистолетами, которые будут сопровождать ОБСЕ ( как будто до этого их "отстреливали"). Часть ОБСЕ россияне, кто будут миротворцы.. ну пусть казахи и белорусы ( хотя какая разница) при первом шухере они разбегутся.. Не то что перед Градами, Смерчами и танками.. Но перед просто автоматами ( и их можно понять) А Украина должна отвести войска и оставить беззащитной свою территорию. ( и даже развод не по Минским договоренностям ( где Дебальцево и прочие города за Украиной, а по нынешней линии ( кстати не кто это нарушение соглашений даже не вспоминает..) В общем решили "приморозить конфликт" и будем жить как евреи на границе с Палестинской автономией все время ожидаю провокаций. Или пример Сев. Кипра ( с его оккупацией Турцией) Либо по примеру Абхазии , Юж. Осетии, Приднестровья где РФ держит своих "миротворцев" а потом может придумать как напасть "принудив к миру". А может Карабахский вариант ( где Армения оккупировала часть Азербайджана и говорят что их там нет..) Конечно это лучше чем сектор Газа.. Но думаю это все не решит для нас вопроса, даже в смысле безопасности ( кратковременно не более того , перестанут стрелять). За то с России снимут санкции и за Крым вообще забудут, а Донбасс так и останется в нынешнем состоянии но с "миротворцами". А потом скажут платите пенсии, ведите торговлю, признавайте их документы и т. Люди устали от войны. Но предложение Путина это ловушка. Хотя видимо нам ее не избежать. Наша "элита" в принципе морально к этому готова. А как подать.. под каким соусом, это дело такое...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель
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