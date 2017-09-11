 Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте Федерального канцлера Германии.
В сообщении отмечается: "Также стороны обсудили российское предложение о миссии ООН на Донбассе. Канцлер приветствовала российскую инициативу в принципе, но отметила, что там должны быть проведены изменения в мандате.
Президент Путин ответил положительно и согласился отменить нынешний мандат миссии ООН, запланированный на миссию на линии соприкосновения. Вместо этого предлагается, что миротворческая миссия будет защищать наблюдателей ОБСЕ везде, где они находятся в соответствии с Минскими соглашениями".
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Проще говоря куда им позволят проехать бандюки, т.е. по сути те же яйца только всмятку, т.к. бандюки не допустят их дальше линии разграничения.
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Ну а насчет лучшей армии мы это видим.
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Где миссия там и миротворцы, 400 км границы, линия фронта и везде "сидит" ОБСЕ, фантастика.
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Так они уже там
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Да и вообще - дикари всех континентов очень любят "голубые каски" , бо иногда они даже могут сойти за прекрасный ужин , иногда за живой щит ... Иногда они могут быть средством для дополнительного вооружения .
Просто нужно слегка интересоваться историей этого фэйкогово органа , который за всю его 60 летнюю историю не защитил ни одну страную от какой-либо серьёзной угрозы .
Надо понимать , что большинство в ООН составляют осталые и полудиктаторские коррумпированные страны и процедура набора в эти "войска" является упрощённой , а мотивация рисковать жизнью почти нулевая . Когда террористы испытывают недостаток в оружии или продовольствии они с необыкновенной лёгкостью отбирают оружие , боеприпасы и жрачку у вояк ООН .
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Ла-ла-ла ла-ла-ла....
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