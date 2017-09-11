 ФФУ присудила "Динамо" техническое поражение за несыгранный матч в Мариуполе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию футбола Украины.
В понедельник, 11 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.
"КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" (Киев) на матч Премьер-Лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: засчитать ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3; засчитать ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0", - говорится в сообщении.
Таким образом, после данного решения "Динамо" осталось на 2 месте в турнирной таблице, на 2 очка уступая лидирующему "Шахтеру", в активе которого 21 очко.
Что касается "Мариуполя", то он поднялся с 6 на 4 место, потеснив донецкий "Олимпик". В активе команды Александра Севидова 14 очков.
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Ещё оштрафовать не мешало бы.
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Если, конечно, где-то в Авдеевке или Песках футбольный клуб не организуют
ЗЫ Во время войны играть в футбол что в Мариуполе, что в Киеве - примерно одинаково небезопасно
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Бросим курить, употреблять алкоголь, будем уважать друг друга и девиз страны образование.
Украина лучшая страна в мире.
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