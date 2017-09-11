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Все про:Динамо (722) футбол (3192) ФФУ (137)

 ФФУ присудила "Динамо" техническое поражение за несыгранный матч в Мариуполе

ффу

ФК "Динамо" засчитали поражение со счетом 0:3 за неявку на матч седьмого тура украинской Премьер-лиги в Мариуполь против одноименной команды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию футбола Украины.

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В понедельник, 11 сентября, в Доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины.

"КДК ФФУ рассмотрел дело о неявке команд ФК "Динамо" (Киев) на матч Премьер-Лиги, чемпионата U-21 и U-19 по футболу сезона 2017/2018 годов против ФК "Мариуполь" и решил следующее: засчитать ФК "Динамо" (основной команде, U-21 и U-19) технические поражения со счетом 0:3; засчитать ФК "Мариуполь" (основной команде, U-21 и U-19) техническую победу со счетом 3:0", - говорится в сообщении.

Таким образом, после данного решения "Динамо" осталось на 2 месте в турнирной таблице, на 2 очка уступая лидирующему "Шахтеру", в активе которого 21 очко.

Что касается "Мариуполя", то он поднялся с 6 на 4 место, потеснив донецкий "Олимпик". В активе команды Александра Севидова 14 очков.
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ФФУ - кротяче ахметовське сепарське.. але ще буде - УЕФА та Ф1ФА... там сепар1в немае !!!! тод1 побачмио !!1
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Добре.. Можна було й гривнею ще покарати на додачу..
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трус нє іграєт в футбол, це було багато ким спрогнозовано,то ж хай мають те що мають
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Нужно было отстранить на один сезон.. - что бы было время от трусости излечится...
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мало того,шо играют жо%ами..они еще и боятся єто делать)
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Зараз буде правильним кроком взагалі на виїзні матчі Динамо не їздити, потрібно тримати "марку", оскільки боягуз не грає в футбол.
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Теперь все будут стараться проводить свои игры с "Динамо" в Мариуполе.
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МАРИК - роковой город для динамовских балерин
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ФК "Мариуполь" так станет чемпионом Украины
Если, конечно, где-то в Авдеевке или Песках футбольный клуб не организуют

ЗЫ Во время войны играть в футбол что в Мариуполе, что в Киеве - примерно одинаково небезопасно
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- я в футболе ничего не понимаю - но спорт и здоровый образ жизни страны дороже футбола.
Бросим курить, употреблять алкоголь, будем уважать друг друга и девиз страны образование.
Украина лучшая страна в мире.
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Интересно, а это дебильное решение не ехать в Мариуполь, было принято Суркисами, тренерским штабом с игроками или совместно?
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Усі рішення приймає президент клубу і так не тільки в Динамо, а в будь-якому ФК
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все по регламенту, не знаю чего Суркисы кобенились, но решение есть, какое есть.
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Цензор.НЕТНовостиСпортФФУ присудила "Динамо" техническое поражение за несыгранный матч в Мариуполе
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