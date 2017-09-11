 Террористы "ДНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ в восточную часть поселка Мичурино

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном сегодня на официальном сайте.
"Вооруженные лица в контролированном "ДНР" Мичурино (61 км к югу от Донецка) остановили СММ и не разрешили войти в восточную часть села. Миссия проинформировала СЦКК", - говорится в докладе.
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Или такие мелочи, нашего говорливого премьера не беспокоят?
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єто - цирк...
там очень скурпулезно ведется наблюдение за телодвижами раЖкє..все хотят учиться на чужой беде..
Только наши Хлопці погибают!
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а ж очки сняли!
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