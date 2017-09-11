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Все про:ОБСЕ (2810) терроризм (20557) Донецкая область (4646)

 Террористы "ДНР" не пропустили наблюдателей ОБСЕ в восточную часть поселка Мичурино

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Вооруженные боевики "ДНР" 10 сентября не разрешили наблюдателям миссии СММ ОБСЕ проехать в восточную часть поселка Мичурино Донецкой области, которое находится на неподконтрольной Украине территории.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном сегодня на официальном сайте.

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"Вооруженные лица в контролированном "ДНР" Мичурино (61 км к югу от Донецка) остановили СММ и не разрешили войти в восточную часть села. Миссия проинформировала СЦКК", - говорится в докладе.






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Где там Аваков и миграционная служба? Не хочет какое-нибудь дело возбудить?
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А оно щас ляпнет что гордится "пограничниками ДНР"...
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Сообщение показывает, что у боевиков "миграционная служба" работает лучше чем у нас! Наши только языками треплют о последсвиях!!
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Это не надругательство над основами государственности?
Или такие мелочи, нашего говорливого премьера не беспокоят?
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И активисты Саакашвили не помогли наблюдателям ОБСЕ прорваться ? НЕ ВЕРЮ !
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Правильно! Подсрачников им бы ещё надавали - може ОБСЕ и частично прозрела.. А еслибы расстреляли пару-тройку наблюдателей - то у них бы вообще глаза открылись...
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Если бы расстреляли, то наблюдатели ОБСЕ вели свои наблюдения на Донбассе находясь в своей штабквартире в Вене.
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там со спутников у всех спецслужб мировіх лидеров все задокументировано..и подшито..
єто - цирк...
там очень скурпулезно ведется наблюдение за телодвижами раЖкє..все хотят учиться на чужой беде..
Только наши Хлопці погибают!
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едут в гости должны хоть торбу какуюта привести
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