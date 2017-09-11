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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (412) ООН (2204) Франция (1978) Гройсман (3384)

 Гройсман выступает за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о миротворческой миссии в Украине стало бы важным шагом к установлению мира на Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Гройсман заявил во время встречи с председателем группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем сегодня в Киеве.

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По словам Гройсмана, чрезвычайно важным является включение в повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН вопроса о миротворческой миссии в Украине.

"Это очень важный шаг для установления мира", - подчеркнул премьер.

Гройсман поблагодарил Францию за всестороннюю поддержку Украины в сложное для нее время.

"К большому сожалению, мы сегодня имеем достаточно напряженную ситуацию на востоке страны. 51 обстрел только за минувшие сутки со стороны российских агрессоров. И, конечно, для нас очень важно объединять в дальнейшем усилия для установления мира и восстановления справедливости и территориальной целостности Украины", - сказал он.

Гройсман также отдельно коснулся вопроса наращивания военного потенциала РФ в Крыму.

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"Поэтому мы продолжаем призывать всех наших партнеров сохранять санкции, экономическое и политическое давление на страну-агрессора для того, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте, прекратила обстрелы суверенного украинского государства и вывела свои военные вооруженные группировки с территории Украины", - добавил руководитель правительства.


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Ого, Гройсман уже знает что такое ООН? Пусть сперва узнает где Донбасс. А то кроме винницкого базара ничего не знает.
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- его даже на открывать двери не поставят - т.к. идиот
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Путин согласился на размещение миротворцев не только на линии соприкосновения на Донбассе, - Меркель
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Вариант заморозки конфликта по примеру Приднестровья. Оккупированные украинские территории на Донбассе в таком случае будут, навечно оторваны от Украины. Что и нужно пуйлу.
Вот так, тихой сапой, Порошенко, Гройсман уничтожают территориальную целостность Украины.
Но зато из за приезда Саакашвили устроили истерику.
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будут миротворцы поездом ехать и поезд передумет и че делать?
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Лучше ставь телевизоры в каждую камеру на зоне.Тебе пригодится.
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Интересно ..а кто это так любовно к Гройсману прижимается в Верховной Раде ?
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Кто помнит, какая-то из миротворческих миссий ООН увенчалась успехом?
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ГНОЙсман уже и в ООН дела решает. Какой скачек в карьере: винницкий базар - ООН!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман выступает за внесение на рассмотрение Генассамблеи ООН вопроса о миротворцах на Донбассе
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