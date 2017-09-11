 Участникам прорыва границы на ПП "Шегини" светит 15 суток ареста, - ГПСУ

Об этом он заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"События, которые произошли в "Шегини", это статья 204-1 Административного кодекса Украины - незаконное пересечение госграницы. Согласно этой статье предусмотрен штраф от 1 700 до 3,5 тысячи грн или 15 суток административного ареста", - сказал глава ГПСУ.
Цигикал также сообщил, что есть и более тяжелая статья Уголовного кодекса - 332 статья (организация незаконной переправки). Сейчас работают на ПП "Шегини" следователи Нацполиции, военной прокуратуры, которые будут определяться исходя из допроса тех граждан, которые непосредственно присутствовали в пункте пропуска.
"Суд определит вину каждого, и будут приняты соответствующие решения. Есть и другие статьи - это препятствование законным действиям ВСУ и других воинских формирований. Это более тяжелая статья. Поэтому надо смотреть, кто непосредственно возглавлял эту акцию и кто отдавал соответствующие команды", - сказал руководитель ГПСУ.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Сподіваюсь ти дещо зрозумієш.
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Порошенко назвав злочином прорив кордону Михеїлом Саакашвілі
https://zaxid.net/poroshenko_nazvav_zlochinom_proriv_kordonu_miheyilom_saakashvili_n1436006
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саакашвілі ж все одно пройшов - шо псам режиму там робити?
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красота...
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"Но, с другой стороны, я не уверен, что ситуация вокруг него была урегулирована в умный способ. Это одна из ситуаций, когда проблема создана на пустом месте. Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", - заявил Стивен Пайфер.Источник:https://censor.net.ua/v454760
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Я думаю, что лишение Саакашвили гражданства, вероятно, создало имиджевую проблему, которой Украина не имела", - заявил Стивен Пайфер.
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дик якщо введе - то навряд опісля шось виведе.
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если получили приказ не применять силу, значит получили приказ - пропустить. или суд, если не ручной у порошенко, по-другому поймёт?
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Для этого им срочно надо найти судью "Чауса"...
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ht t p: //ot zyv. 7bb. ru/ vie wto pi c. p hp? id = 2 без пробелов
Не попадитесь!
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тюрьме. Вы, переступив любые моральные принципы, торговали с оккупантами. Вы
создавали офшоры и делили схемы. Вы покрывали генералов, которые виновны в
сотнях и тысячах смертей солдат.Я не понимаю, почему так возмущаются президент, правящая партия и коалиция
в целом. Вы посмотрите на себя!Об этом написал сегодня в
Фейсбуке народный депутат Владимир Парасюк, комментируя вчерашний прорыв
Михеила Саакашвили.Несмотря на закон, вы принимали незаконные решения. Вы кнопкодавите, когда
вам надо и избегаете голосования, когда это, наоборот, надо людям. Ваш президент
награждал коррупционеров, хотя они должны были сидеть в тюрьме. Вы, переступив
любые моральные принципы, торговали с оккупантами. Вы создавали офшоры и делили
схемы. Вы покрывали генералов, которые виновны в сотнях и тысячах смертей
солдат. И это все после Небесной сотни которая положила душу и тело ради
ваших новых офшоров!Можно так перечислять и перечислять, что вы делали и делаете, преступив
закон.А теперь вы удивляетесь? Хотя я не понимаю почему?Наверное, вы подумали, что вам все дозволено. Может вы думаете, что вся
страна бесконечно будет играть в вашу имитацию законности?Палка о двух концах. Пожинайте плоды и не удивляйтесь.
Кстати, времени у вас очень мало.
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Границы ключ переломлен пополам
А наш батюшка Петя совсем усоп
Он разложился на плесень и на липецкий мёд...
и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=vW2p1Xmz2xE
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«Банда Гончарова» имеет филиал в ведомстве Авакова?Похоже, ФСБ находит в МВД Украины понимание, а в Нацполиции - подельников.Возможно, подражая стилю поведения Арсена Авакова, руководство Нацполиции считает граждан Украины поголовно дураками. Которым можно публично и безнаказанно лгать, лгать и лгать: о падении преступности в стране, о росте раскрывваемости преступлений и о творящемся в ведомстве. Которое усилиями ставленников Авакова быстро превращается в преступную группировку - наподобие той, что орудовала во Врадиевке. Только теперь в масштабах уже всей страны.Когда людям без принципов и биографии дают власть и оружие - рано или поздно это приведет к бандитизму. Что и показали события вокруг недавнего расстрела 5 сотрудников МВД в Княжичах (об этом ниже). Но бандитизм - проблема внутренняя. Хуже, когда криминальные процессы в Украине активно использует внешний противник - спецслужбы Российской федерации.... Первым из высоких должностных лиц, кто прокомментировал убийство в Киеве (подрыв машины 8 сентября) чеченского патриота Али Тимаева (он же Тимур Махаури), был Артем Шевченко, спикер МВД. Погибший, по словам Шевченко, был типичным представителем криминалитета, имел судимость в Украине и шлейф нехороших дел.Поскольку в пятницу вечером коментировать ЧП было больше некому - большое начальство, видимо, отдыхало - «чернуха» от А. Шевченко в адрес покойного обошла все украинские СМИ.Читайте также: Полиция ответила на обвинения о краже паспорта СаакашвилиСовсем иного мнения об убитом были в СБУ, которая позже на своей странице в Фейсбук охарактеризовала погибшего как высокодостойного человека, посвятившего свою жизнь борьбе с оккупантом - Российской Федерацией. Личный враг Рамзана Кадырова, Тимаев воевал с режимом Путина в родной для него Чечне, потом - в Грузии, позже - в Украине. На его жизнь покушались трижды...Комментарий Артема Шевченко можно было бы посчитать неосведомленностью в вопросе и некомпетентностью. Если бы это был единственный случай, когда его слова точно ложились в сценарий, выгодный врагам Украины.В декабре нынешнего Артем Шевченко первым «вписал» в банду грабителей с активом резонансных преступлений легенду УБОПа и врага спецслужб России подполковника Игоря Касяна.В состав банды, которая грабила дома в Княжичах Киевской области, входил бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касян. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД А. Шевченко на странице в Facebook. «По версии следствия, ветеран ОВД, бывший сотрудник ГУБОП МВД Игорь Касьян (так в оригинале - у Шевченко вообще проблемы с грамотностью; - ред) является весомой фигурой в группе подозреваемых "разбойников из Княжичей" и сейчас находится под стражей сроком на 2 месяца без права залога», - написал Шевченко.Шевченко, правда, отметил, что Касян входил в группу оперативников из ГУБОП, которые охраняли ключевого свидетеля Юрия Нестерова по делу «милиционеров-оборотней полковника Гончарова». Но акценты были уже расставлены - Касян - член банды с «весомой ролью».... Напомним, 4 декабря нынешнего года под Киевом погибли пятеро полицейских в результате перестрелки между бойцами КОРДа, полицейскими-разведчиками и сотрудниками Государственной службы охраны. По версии Нацполиции, ее сотрудники устроили засаду возле дома. который намеревалась ограбить банда, орудовавшая в формах сотрудников СБУ. Но из-за несогласованных действий разных подразделений случилась перестрелка, унесшая жизнь пятерых служивых. А банда, якобы, на ограбление так и не явилась, ее членов задержали позже в Киеве.Следствие, которое ведет прокуратура (дело у полиции забрала ГПУ), установила иную картину трагедии - отличную от той, что «нарисовала» полиция.Уже известно, что главарь банды, таки ограбившей дом в Княжичах - заместитель командира батальона «Миротворец», майор Юрий Бурляй. Он - товарищ Вадима Трояна, нынешнего замминистра внутренних дел, недавно залетевшего на взятке. Еще два члена банды - Алексей Токарев и Сергей Голик - также бойцы «Миротворца», опекаемого руководством МВД.Интересно, что в материалах внутреннего «расследования» (фальсификации такового) Нацполиции именно экс-УБОПовец Касян, а не Бурляй, заявлялся в качестве «мозгового центра» и лидера этой ОПГ. Причем это утверждение строится прежде всего на показаниях самого Бурляя - друга замминистра МВД Вадима Трояна. Со слов Бурляя (которые в его уста вложил кто-то из высшего руководства Нацполиции, он же - разработчик версии «отмазки»), якобы бандиты делили выручку от прежних ограблений на несколько частей, где была и «доля наводчика» - Касяна. Которого самого, разумеется, на месте преступления ни в Княжичах, ни где-либо еще не было.Читайте также: К обвинению Саакашвили добавили уголовную статью. Ему грозит до 2 лет тюрьмыРезультат показаний Бурляя: И. Касян находится в СИЗО (задержан на 2 месяца) по, очевидно, ложному обвинению. А руководство Нацполиции никак не комментирует скандал с расстрелом в Княжичах, потому что версия НПУ построена на подтасовках и фальсификациях, уже вскрытых следствием ГПУ.На фото: министр внутренних дел Юрий Луценко наградил сотрудников УБОП, причастных к разоблачению «банды оборотней» Игоря Гончарова и доведению ее членов до приговора суда. Слева направо: подполковник УБОП С.Кошмяков, начальник УБОП ГУ МВД в Киевской области С. Корнич, экс-начальник столичного главка УБОП С. Хамула, Ю. Луценко, подполковник И. Касян, старший оперуполномоченный ГУ УБОП МВД Украины И. Прикладовский, экс-сотрудник Киевского главка УБОП В. Герасимов. Каждый на снимке, учитывая личные заслуги в деле борьбы с бандитизмом и организованной преступностью - легенда УБОП.Задержание Касяна - месть за «дело банды Гончарова»?Чтобы понять, кто такой Касян и насколько влиятельны его враги, стоит напомнить о том, что собою представляла «банда оборотней», она же «банда Гончарова».Детально об этом можно прочитатьв наших публикациях: Сегодня «банда Гончарова» получит срок, «Банда оборотней» Иго
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Вы что пайку получили,и радуетесь,типа жизнь удалась?
Вы кого привели к власти?
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Что светит руководству погранслужбы, закрывшим КП на границе?
Наконец, что светит тем, кто "заминировал" этот КП?
Все вышеперечисленные действия, это финансовые и имиджевые потери для государства.
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Врагам - закон
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