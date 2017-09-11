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 Сотрудник Госпогранслужбы задержан на взятке 10 тысяч в Херсонской области, - прокуратура

взятка

В Херсонской области сотрудника Государственной пограничной службы Украины задержали на взятке в 10 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

"Работниками прокуратуры Херсонской области и отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Херсонской области разоблачен в Голопристанском районе работник органов Государственной пограничной службы Украины, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен за беспрепятственный вылов в акватории Черного моря водных живых ресурсов", - говорится в сообщении.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сотрудник Госпогранслужбы подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Думал, пока всё внимание на западную границу, прокатит, а тут...
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"Граніца на замкє - ключ у прапорщіка Сідорова!"
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судя по вчерашнему генералу на Мостицке - все ОК! на границе и в карманах
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Поки патріоти на війні...,бариги та корупціонери запихають бабло і в рот,і в ніс,і у всі дірки собі.
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він, мабуть, там шукав Міхо........чесний такий, як уся служба..
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСотрудник Госпогранслужбы задержан на взятке 10 тысяч в Херсонской области, - прокуратура
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