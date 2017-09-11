 Сотрудник Госпогранслужбы задержан на взятке 10 тысяч в Херсонской области, - прокуратура

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.
"Работниками прокуратуры Херсонской области и отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления Службы безопасности Украины в Херсонской области разоблачен в Голопристанском районе работник органов Государственной пограничной службы Украины, который требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в сумме 10 тыс. гривен за беспрепятственный вылов в акватории Черного моря водных живых ресурсов", - говорится в сообщении.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Сотрудник Госпогранслужбы подозревается в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды. Правоохранители решают вопрос об избрании ему меры пресечения.
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