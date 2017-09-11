 Годовщина 9/11: Нынешняя борьба США за безопасный мир - это наша общая ответственность и обязанность, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.
"11 сентября навсегда врезалось в нашу память ужасными кадрами атаки против гуманности и человечности. Преступление, которое кардинально изменило восприятие безопасности по всему миру. Циничная попытка посеять страх и террор в очередной раз подтвердила силу духа демократического общества.
Не может быть никакого оправдания тем, кто пытается использовать религиозные чувства для культивирования ненависти и достижения своих грязных политических целей. Где бы это ни происходило и кем бы это ни осуществлялось. И нынешняя борьба Соединенных Штатов за безопасный мир - не только их собственная борьба. Это наша общая ответственность и обязанность", - написал Порошенко.
Напомним, 11 сентября 2001 года группа террористов-смертников совершила атаку на США. Боевики захватили четыре самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания, не достигнув цели.
В общей сложности число жертв терактов превысило 3 тысячи человек. Погибли граждане США и еще 91 государства.
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как же без него!
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Порошенко назвав злочином прорив кордону Михеїлом Саакашвілі
https://zaxid.net/poroshenko_nazvav_zlochinom_proriv_kordonu_miheyilom_saakashvili_n1436006
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