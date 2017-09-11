EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, За рубежом
  455  15
Все про:Порошенко (13761) США (13373) теракт (2214)

 Годовщина 9/11: Нынешняя борьба США за безопасный мир - это наша общая ответственность и обязанность, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко в связи с годовщиной терактов в США 11 сентября 2001 года подчеркнул важность совместной борьбы за безопасность в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Президент Украины написал на своей странице в Facebook.

"11 сентября навсегда врезалось в нашу память ужасными кадрами атаки против гуманности и человечности. Преступление, которое кардинально изменило восприятие безопасности по всему миру. Циничная попытка посеять страх и террор в очередной раз подтвердила силу духа демократического общества.

Не может быть никакого оправдания тем, кто пытается использовать религиозные чувства для культивирования ненависти и достижения своих грязных политических целей. Где бы это ни происходило и кем бы это ни осуществлялось. И нынешняя борьба Соединенных Штатов за безопасный мир - не только их собственная борьба. Это наша общая ответственность и обязанность", - написал Порошенко.

Смотрите также: Годовщина теракта в США: ранее не опубликованные фото очевидца. ФОТОрепортаж

Годовщина 9/11: Нынешняя борьба США за безопасный мир - это наша общая ответственность и обязанность, - Порошенко 01


Напомним, 11 сентября 2001 года группа террористов-смертников совершила атаку на США. Боевики захватили четыре самолета: два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один рухнул на здание Пентагона в Вашингтоне, а четвертый упал в штате Пенсильвания, не достигнув цели.

В общей сложности число жертв терактов превысило 3 тысячи человек. Погибли граждане США и еще 91 государства.

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну, порошенко во все дырки затычка!
как же без него!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гідрант голос подало.
Порошенко назвав злочином прорив кордону Михеїлом Саакашвілі
https://zaxid.net/poroshenko_nazvav_zlochinom_proriv_kordonu_miheyilom_saakashvili_n1436006
 показать весь комментарий
Ответить
 
ну так ясный-красный, кто не за пороха и его офшоры, тот агент кремля и шатун!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ху йло взорвало жилые дома в Москве, Волгодонске ... что бы начать вторую войну в Чечне. Буш младший взорвал небоскребы и Пентагон дабы начать войну в Афганистане, а однотуровый дебил это все поддерживает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лжец соловьем поет. Еще бы. Ведь его яйца Саакашвили держит в ежовых руковицах ))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Говорит человек который только вчера брал в заложники поезд с людьми ради политических целей. Чем не террорист.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты хряк шоколадный с какого боку к борьбе США за безопасность.......?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а коли вимкнути звук - то по губах чомусь читається "слався атєчєство..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
- петя тогда был у истоков партии регионов - грабь убивай - все по барабану. Молодой, красивый и весь мир к его ногам. Теперь всё в его мозолистых руках. Особенно доллары ему нравятся на своих счетах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Щось,вiн зараз нагадав,деятеля из за поребрика.Той теж,спiва,що треба з ним обеднуватись проти терорiстiв
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГодовщина 9/11: Нынешняя борьба США за безопасный мир - это наша общая ответственность и обязанность, - Порошенко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти