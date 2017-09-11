 ГФС перечислила 8,14 млрд грн на ремонт дорог с начала года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Как свидетельствуют данные ведомства, с января по август в госбюджет поступило 196,3 млрд грн таможенных платежей, что на 12,2%, или 21,3 млрд грн превышает ожидания Министерства финансов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд грн.
В августе таможенные платежи составили 26,9 млрд грн, что на 5,2 млрд грн, или 23,9% больше показателей августа-2016.
Как отмечает ГФС, более 2 млрд грн, или 10% от суммы перевыполнения таможенных платежей направлено на реконструкцию и строительство таможенных постов.
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это вам не сказки про светлое будущее рассказывать
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Душа тоже будет радоваться.
Я был в приятном шоке - таких дорог там никогда не было.
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... 7,8 км нових доріг, витративши на це 913,5 млн гривень ...кілометр цих доріг коштував державі 117,5 млн. грн.
Для порівняння: у США такі роботи коштують федеральному бюджету в перерахунку на гривню в середньому 47,2 млн. У Китаї кілометр автомагістралі будують за суму, еквівалентну 19,2 млн. грн (курс 8грн/дол США).
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