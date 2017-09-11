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 Экономика
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Все про:дороги (1805) ремонт (837) ГФС (3212)

 ГФС перечислила 8,14 млрд грн на ремонт дорог с начала года

дороги омелян

Государственная фискальная служба за январь-сентябрь 2017 года перечислила 8,14 млрд грн на ремонт и реконструкцию автодорог в рамках эксперимента по направлению на эти нужды половины сверхплановых таможенных платежей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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Как свидетельствуют данные ведомства, с января по август в госбюджет поступило 196,3 млрд грн таможенных платежей, что на 12,2%, или 21,3 млрд грн превышает ожидания Министерства финансов. По сравнению с соответствующим периодом 2017 года фактические поступления выросли на 34,9%, или почти на 50,8 млрд грн.

В августе таможенные платежи составили 26,9 млрд грн, что на 5,2 млрд грн, или 23,9% больше показателей августа-2016.

Как отмечает ГФС, более 2 млрд грн, или 10% от суммы перевыполнения таможенных платежей направлено на реконструкцию и строительство таможенных постов.

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сектантов и гебнявых плющит, хотят побыстрее бунт организовать и всё остановить
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платят налогоплательщики, которых шестерки трусельмана - называют бунтарями..
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Ваши перечисления только веселят ) Знаем мы куда идут ваши перечисления ..)
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ты как и все порошковые , тоже с воровской руки кормишься ? ))
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> с января по август в госбюджет поступило 196,3 млрд грн таможенных платежей, что на 12,2%, или 21,3 млрд грн превышает ожидания Министерства финансов. Источник: https://censor.net.ua/n454858

это вам не сказки про светлое будущее рассказывать
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" ремонт дороги в рамках эксперимента"??? Шо-то новое....
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Опять получится - " Производили эксперимент , -а получился - экскремент.." Только со стоимостью как за золото....
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а потом удивляемся - ну шо так цены растут в гамазинах! все связано... тот, с кого содрали эти дополнительные платежи, без зазрения совести легко переложит свои проблемы на конченого потребителя...
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Да ребятки,просмотрел ватные каналы и увидел сегодняшний общий тренд ,порошенко и аваков молодцы,порошенко хочет мира на Донбассе,власть нынешняя нормальная и с ней можно вести разговор и вот Михи и те кто с ним это жуткие радикалы и нацианолисты,которых надо расстрелять,пересажать,выдать Грузии и не дай Бог,чтобы сегодняшняя Украинская оппозиция в лице саакашвили,Тимошенко,Найема,Садового,Наливайченко и других пришла к власти ! Они уже с трепетом цитирую Мосейчука и он вдруг перестал быть коррупционером и радикалом а стал госсударственником ! От какие ребята дела .....
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Та ты ШО???*? Може - даже сказали что Утин стал похож на старую лысую макаку??? Шо творицца... Совсем распоясались..
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Кстати, ехал полчаса назад реконструированной окружной в Киеве. Душа радуется.
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всё верно ..Другим в Украине душа не должна радоваться ) Только столичные )
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Проедь по Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях.
Душа тоже будет радоваться.
Я был в приятном шоке - таких дорог там никогда не было.
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А ты только зраду разгонять и можешь, я смотрю. Не сделали - плохо, сделали - тоже плохо. Это уже диагноз.
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Мальчик - ты дурак? А что сделали? Обёртку вместо конфеты??
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А зачем вообще платить налоги? - чтоб содержать армию ублюдков чиновников , которые начисляют сами себе зарплаты по 7 миилионов гривен в месяц?
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2009-12-23 Укравтодор за рік збудував 8 кілометрів доріг
... 7,8 км нових доріг, витративши на це 913,5 млн гривень ...кілометр цих доріг коштував державі 117,5 млн. грн.
Для порівняння: у США такі роботи коштують федеральному бюджету в перерахунку на гривню в середньому 47,2 млн. У Китаї кілометр автомагістралі будують за суму, еквівалентну 19,2 млн. грн (курс 8грн/дол США).

2017-03-27 "Традицию "абы как" буду ломать", - Гройсман поручил после зимы проверить качество отремонтированных дорогПремьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение проверить состояние отремонтированных дорог.
2017-03-10 Асфальт стоимостью более чем 700 млн грн сошел вместе со снегом в Харькове, - KHARKIV Today
Фирмы, приближенные к харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу получают миллионы на ремонт дорог в городе, только за минувший год была потрачена рекордная сумма - больше 700 млн грн.
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