 Полиция Львовщины открыла два уголовных производства по фактам событий на ПП "Шегини"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции Львовской области, об этом сегодня, 11 сентября, сообщил начальник областной полиции Валерий Середа.
По его словам, накануне проведения мероприятий вблизи госграницы во Львовской облгосадминистрации состоялось совещание с участием представителей органов местного самоуправления и руководителей правоохранительных органов. На этом совещании речь шла о координации действий правоохранителей при организации мер безопасности участников акции.
По его словам, поскольку организаторы акции вблизи пункта пропуска "Краковец" и ряд народных депутатов просили обеспечить безопасность участников заявленного мирного собрания, полицейские пытались максимально эффективно выполнить возложенные на них задачи. С этой целью был осуществлен расчет необходимых сил и средств полиции, проведены соответствующие инструктажи для личного состава, привлеченного для несения службы.
Во время инструктажей отмечался мирный характер заявленной акции, поэтому полицейских ориентировали на четкое соблюдение законности, максимальную открытость и коммуникацию с участниками акции, а также на неприменение оружия и силовых методов у границы. В то же время полицейских нацелили на оперативное реагирование на любые правонарушения и их пресечение.
"Мы сделали все от нас зависящее, чтобы ни один участник акции, а также граждане, которые намеревались законно пересечь границу, не пострадали. Однако организаторы акции не смогли соблюсти задекларированных намерений акции. Поэтому во время этих событий пострадали 11 полицейских", - подчеркнул Середа.
По его словам, 10 сентября в полицию поступило сообщение о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини". В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований следователи внесли информацию об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
Позже группа граждан устроила столкновение с работниками полиции, которые несли службу по охране общественной безопасности и порядка вблизи пункта пропуска "Шегини" на украинско-польской границе. В результате этого столкновения пострадали 11 полицейских - пять патрульных и шесть бойцов полиции особого назначения. Правоохранители получили разной степени телесные повреждения. У одного из них диагностирован перелом плечевой кости.
В настоящее время начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) Уголовного кодекса Украины.
"Сейчас проводятся следственные действия: осмотры места происшествия, опрос свидетелей, установление всех участников и обстоятельств этих событий, назначены экспертизы. Полиция документирует эти преступления, чтобы виновные понесли предусмотренную законодательством ответственность ", - подчеркнул Середа.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
569 17
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
15 человек вернулись на "Шегини" для оформления участия в "прорыве Саакашвили", - Госпогранслужба(25)
Нацполиция опровергла изъятие паспорта у Саакашвили(112)
Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины"(261)
В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко(103)
Маленький вопрос к участникам и вдохновителям прорыва(0)
Саакашвили: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь"(108)
Когда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала его и украла документ, - Саакашвили(224)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Когось "незаконно" "переправили" через кордон України.
І??????????
Ответить
Как показала КПП Щегині, силовики даже не пытались выполнять незаконные указы Порошенко и его шавок паркетных генералов.
Погранцы расступились и дали возможность пройти Саакашвили... Менты так же, не вмешивались, типа были на другом КПП в Краковце...
Короче, никто не выполняет никаких приказов преступной воровской власти Порошенко.
Все помнят Майдан и чем он закончился для особо ретивых псов режима Януковоща.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в коррупции, а гораздо серьезнее.Речь может идти о государственной измене.Экс-председатель
СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOne рассказал,
что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о
связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным
штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании
весной 2014 года в Украине.«Еще
с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда
Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить -
доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина,
ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с
избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности,
со штабом Порошенко», - отметил он.По
словам Наливайченко, речь идет о «вылетах в Крым (уже аннексированный!) и
разговорах о каких-то политических проектах».Он
отказался говорить, кто именно участвовал в этих переговорах.«Это материалы,
которые должны быть изучены правоохранительными органами. В материалах
украинского следствия, когда я возглавлял СБУ, такая информация была. Поэтому
давайте я не буду делать услугу тем, кто был и остается реальными агентами
Федеральной службы безопасности в украинской власти, чтобы они сейчас за собой
все не подчистили. Мы должны понимать, что международная коалиция против
российской агрессии - это серьезно. И представителя США (Курта Волкера)
нужно усилить доказательствами военных преступлений и участия в этом ключевых
российских лиц», - заявил экс-глава СБУ.Как известно,
последние президентские выборы в Украине прошли 25 мая 2014 года. На них в
первом же туре победил Порошенко. Причем, избирательная кампания проходила в
марте-мае того года, когда против Украины уже велась военная агрессия со
стороны России. Следовательно, связь Порошенко с Сурковым, о которой говорит Валентин
Наливайченко - это связь с агрессором, связь с врагом Украины.Причем, данное
обвинение прозвучало сейчас впервые…Стоит отметить, что в
США очень серьезно отнеслись к данной информации и по всей видимости поддержали
планы Саакашвили по смещению Порошенко.Здесь также будет
глупо не вспомнить о том, что и у самого Саакашвили есть очень серьезные
обвинения в адрес Порошенко. Речь может идти даже о снайперах на Майдане.Об этом в одном из
телеэфиров заявил политик Анатолий Гриценко:Известный политический деятель Анатолий Гриценко рассказал
журналистам, что незаконно лишенный гражданства Михаил Саакашвили намекнул ему
в частной беседе - у него (ред. Саакашвили) есть убийственный компромат
на Порошенко.Это
может похоронить все амбиции олигарха (ред. Порошенко) а также
открыть глаза той части населения, которая до сих пор верит в
лживую пропаганду созданную в лучших традициях Германии 40-ых годов 20
столетия, - намекнул политик.Об
этом сообщает EJ со ссылкой на интервью политика.Анатолий
Гриценко также считает, что именно компромат на Порошенко мог стать главным
посылом для срочного лишения гражданства Саакашвили:
«Ведь
Порошенко понимает, что это незаконно, что за грубое нарушения закона придется
ответить, что мировая общественность шокирована, что Украина шокирована.
Олигарха это не остановило, ибо Саакашвили может заговорить и открыть гл
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить