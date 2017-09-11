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 15 человек вернулись на "Шегини" для оформления участия в "прорыве Саакашвили", - Госпогранслужба

цигикал

На пункт пропуска "Шегини" на границе с Польшей вернулись и уже оформились шестеро участников воскресных беспорядков, девять еще оформляются.

Об этом председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал проинформировал на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня утром 6 человек были оформлены, 9 человек еще оформляются, в частности, это журналисты", - сказал Цигикал.

Он уточнил, что всего в воскресенье около 60 человек незаконно пересекли границу.

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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Вы ошибаетесь, спасибо петюне, шоу "поезд уже никуда не едет" знатно повеселило европейцев
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Все таки есть люди, которые хотят выполнить закон.
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А ничего, что есть люди от власти, делающие всё, чтобы не было возможности выполнить закон? Именно, это и делалось на границе.
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Бред от власти - люди так спешили домой, чтобы на следующий день пройти погранконтроль 😇😂
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усбагойтеся, журналисты, которые пребывали в командировке оформляют прохождение таможни. Ну, может ещё депутаты но, чисто сомневаюсь.
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Як, як прикордонний контроль оминаючи, що тут не зрозуміло 60 осіб, там є громадяни з Кавказу, інші. Не тількі Саакашвілі.
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не только повеселило но и напугало, не понятен нам такой народ, за 27 лет не могут среди своих найти надежных и достойных
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия15 человек вернулись на "Шегини" для оформления участия в "прорыве Саакашвили", - Госпогранслужба
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