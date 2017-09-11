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Все про:ДТП (6095) Львовщина (1634) Нацполиция (8662) смерть (5259)

 Житель Львовщины сжег свой внедорожник после совершения смертельного ДТП, - Нацполиция

дтп

10 сентября, на трассе Жовква-Червоноград между селами Туринка и Боянец Жовкивского района "Опель Фронтера" столкнулся с мотоциклом "Восход".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Двадцатилетний мотоциклист скончался от полученных травм, а водитель внедорожника скрылся с места аварии.

В ходе следственных действий полиции удалось обнаружить автомобиль 30-летнего жителя одного из сел Жовковского района. Внедорожник нашли сожженным возле села Боянец.

Предварительно установлено, что его поджег водитель-беглец, чтобы уничтожить следы столкновения.

Продолжаются следственные действия. Также назначены экспертизы.

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Житель Львовщины сжег свой внедорожник после совершения смертельного ДТП, - Нацполиция 01
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Цікаво- він сам "додумався" спалити чи підказав хтось?
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та скорее всего и был бляхер. за пару штук евров корыто и спалить не грех, чем срок мотать
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- уже не знаешь кому верить? Ментам нельзя верить по-определению. И этот случай мог произойти - лучше никому не верить.
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Все это, конечно, очень пафосно... Но явно избыточно - этот муд@к, удрав с места ДТП, мог бы просто, как это принято, написать заявление об угоне...
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При пожежі знищення відбитків та інших слідів легше .
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Ну, как бы в наличии отпечатков пальцев владельца никакого криминала нет - он не отрицает, что это машина не его... Хотя все это не принципиально...
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В Европе вон на евробляхах в толпу въезжают, что же их и там запретить?
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ну сейчас же всё что бы не произошло, всё на еврономера списывают
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ну да,властям выгодно пургу нести про номера замалчивая что преступления ни одного раскрыть не могут.У нас что не путин,то евробляхи
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там по номеру найдут владельца, разницу чувствуешь или совсем туго?
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Ну и что, что они владельца найдут, им водитель нужен
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владелец обычно в курсе, у кого его машина, для евробляхеров это слишком сложно?
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Житель Львовщины сжег свой внедорожник после совершения смертельного ДТП,
Да он свой султанский дворец сожжет, абы в тюрьме не сидеть!
ЭТО ЖЕ ЗАПАДЕНЦЫ. Как умирать - так мы - центрльные или восточные украинцы. А вы, западныее, или почили на лучах славы? Так она не вечна!
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Статистика загиблих в АТО по регіонах говорить про інше... Та й на Майдані значна частина загиблих із Заходу.
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нам не интересны новости с твоей родины свино-собак,,,
вали в свой кацапстан и там вещай убогое
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дохни падло, хто ж тобі не дає,,,
а мі прикопаемо, за нами не заржавіє
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Этот случай еще раз доказывает что совершают ДТП и наезды именно тупые быдланы, а не машины.Сбить человека,скрыться с места,вот он менталитет.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЖитель Львовщины сжег свой внедорожник после совершения смертельного ДТП, - Нацполиция
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