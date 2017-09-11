 Житель Львовщины сжег свой внедорожник после совершения смертельного ДТП, - Нацполиция

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.
Двадцатилетний мотоциклист скончался от полученных травм, а водитель внедорожника скрылся с места аварии.
В ходе следственных действий полиции удалось обнаружить автомобиль 30-летнего жителя одного из сел Жовковского района. Внедорожник нашли сожженным возле села Боянец.
Предварительно установлено, что его поджег водитель-беглец, чтобы уничтожить следы столкновения.
Продолжаются следственные действия. Также назначены экспертизы.
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вот вам и бляхеры)
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Да он свой султанский дворец сожжет, абы в тюрьме не сидеть!
ЭТО ЖЕ ЗАПАДЕНЦЫ. Как умирать - так мы - центрльные или восточные украинцы. А вы, западныее, или почили на лучах славы? Так она не вечна!
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вали в свой кацапстан и там вещай убогое
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а мі прикопаемо, за нами не заржавіє
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