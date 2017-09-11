 Пункт пропуска в оккупированный Крым "Чаплинка" будет закрыт, - представитель президента в АРК Бабин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире Радио Крым.Реалии
Также он прояснил причины будущего закрытия пункта пропуска "Чаплинка".
"Этот пункт пропуска порождает повышенные коррупционные риски, о которых у нас не любят говорить. Кроме того, он очень неудобен для пересечения пешком, поскольку изначально "Чаплинку" оборудовали для грузовиков - но ведь сейчас поставки на полуостров запрещены. Одновременно с закрытием "Чаплинки" мы планируем увеличить пропускную способность "Каланчака" и лучше оборудовать "Чонгар", а также готовим документацию, чтобы это была обоснованная государственная позиция", - отметил чиновник.
По официальной украинской статистике, за август 2017 года админграницу через "Чаплинку" пересекли 40 тысяч человек. Основной пассажиропоток приходится на "Чонгар" и "Каланчак": по данным Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, в том же месяце через другие два пункта прошли 182,4 тысячи и 136 тысяч человек соответственно.
После оккупации Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".
2575 17
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Около 6 тысяч военных РФ и до 40 тысяч российско-террористических боевиков находится на Донбассе, - Генштаб ВСУ(134)
Московский суд повторно отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в оккупированный Крым(55)
Оборудование европейских фирм обнаружено на захваченных РФ вышках "Черноморнефтегаза", - представитель Президента в АРК Бабин(36)
Из списков для обмена заложниками были "выброшены" 43 человека, которые не имеют никакого отношения к зоне АТО, - Кучма(6)
Узнать о загруженности пунктов пропуска на границе теперь можно онлайн(0)
"300 засранцев": "Миротворец" внесет в базу данных строителей Керченского моста. ДОКУМЕНТ(98)
Евросоюз не признает так называемые выборы "губернатора Севастополя", - пресс-секретарь Европейской службы внешнего действия Косьянчич(6)
"Этот пункт пропуска порождает повышенные коррупционные риски, о которых у нас не любят говорить."
Источник: https://censor.net.ua/n454853
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Там миллионные очереди каждый день? Нам людей нечем занять?
Одного хватит с головой.
И часы работы с 9 до 17, с перерывом с 13 до 14.
Ответить