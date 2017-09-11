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 Пункт пропуска в оккупированный Крым "Чаплинка" будет закрыт, - представитель президента в АРК Бабин

кпвв чаплинка

Закрыв пропускной пункт "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом, украинские власти переоборудуют другие два КПВВ – "Каланчак" и "Чонгар".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в эфире Радио Крым.Реалии

Также он прояснил причины будущего закрытия пункта пропуска "Чаплинка".

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"Этот пункт пропуска порождает повышенные коррупционные риски, о которых у нас не любят говорить. Кроме того, он очень неудобен для пересечения пешком, поскольку изначально "Чаплинку" оборудовали для грузовиков - но ведь сейчас поставки на полуостров запрещены. Одновременно с закрытием "Чаплинки" мы планируем увеличить пропускную способность "Каланчака" и лучше оборудовать "Чонгар", а также готовим документацию, чтобы это была обоснованная государственная позиция", - отметил чиновник.

По официальной украинской статистике, за август 2017 года админграницу через "Чаплинку" пересекли 40 тысяч человек. Основной пассажиропоток приходится на "Чонгар" и "Каланчак": по данным Министерства по вопросам оккупированных территорий Украины, в том же месяце через другие два пункта прошли 182,4 тысячи и 136 тысяч человек соответственно.

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После оккупации Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически - настоящая "граница". На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда - "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

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А від замовчування чи закриття проблема вирішиться? Якась дивна мотивація.
"Этот пункт пропуска порождает повышенные коррупционные риски, о которых у нас не любят говорить."

Источник: https://censor.net.ua/n454853
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а может больше уделить внимание первопричине - оккупации Крыма?
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Від цього зникне корупція на прикордонних переходах? Сумніваюсь.
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"Этот пункт пропуска порождает повышенные коррупционные риски, о которых у нас не любят говорить", поэтому увеличим пропускную способность двух других
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Та их вообще надо на выезд закрыть - не хер ватным туристам кормить оккупантов. Или хотя бы сбор какой-нибудь с них брать. Исключение - для местных жителей.
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от того , що "Чаплнка"" закрыта или нет для русских выб@ядков - ничего не меняется. Кацапы как были русскими вонючими собаками - так и и остались. Они ездят туда и сюда.. ЕЗДЯТ!!, Карл!
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Я бы вообще запретил гражданам Украины посещать Крым до тех пор , пока вор не вернёт украденное, кроме как крымчанам.
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и так почти никто не ездит, кроме самих крымчан.
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Російським ;відпускникам; тепер можна сміливо їхати просто через кордон під Харковом і неквапно їхати в Донецьк.
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а как-же миллионы украинских турЫстов, теперь им стоять в стокилометровых очередях ? изверги, фошЫзды, хунта проклятая
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По СЕКРЕКРЕТУ! Проблема по идеологии вашего Оббъединения с ВОСТОКА!!!!!!!
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как же теперь Мертвейчук будет ездить в крым?
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Зачем в какой-то сраный Крым оставлять аж два пункта пропуска?
Там миллионные очереди каждый день? Нам людей нечем занять?
Одного хватит с головой.

И часы работы с 9 до 17, с перерывом с 13 до 14.
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