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 Политика Украины
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 Прорыв госграницы в "Шегини" - провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов, - Аваков

мвд аваков глава арсен борисович

Прорыв государственной границы Украины на пункте пропуска "Шегини" во Львовской области является провокацией, направленной на столкновение правоохранителей и гражданских активистов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на брифинге в Киеве в понедельник.

"Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли", - заявил он.

Глава МВД подчеркнул, что именно поэтому было дано распоряжение не применять ни огнестрельное оружие, ни осуществлять силовое воздействие на активистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь"

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Полиция во Франции считается самой жесткой. Сначала обезоружат (если будет хоть намек на таковое) скрутят и начистят е-ло, а потом, устанавливают кто, почему, зачем и откуда...
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Если он нарушители границы,то чего ж их оформляют постфактум,а не везут в каталажку? Или все таки не нарушители и просто улаживают мелкие формальности?
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Манипулятор и провокатор. Словоблудием не отмажешься.
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угомонись неугомонный,форум Цензора почитай,как вас люто ненавидят.
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а ему по барабану какие чуства к нему питают холопы.
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До поры до времени, пока коктейлями и женой резиной не запахнет.
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ты-гавнюк, саакашвили ехал в поезде, почему не разрешили ехать до границы? ублюдок армянский, сколько же вас, нехристей, земля украинская будет терпеть?
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да, надо сахар в крови проверить... а то вдруг упал и я уже не патриот...
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Та ні, Аваков використовує юридично не зрозумілий термін "прорыв границы" (Аваков, фейсбук). Добре, що хоч своєчасно зрозумів - використання зброї чи "силовые воздействия" (Аваков, фейсбук) призведуть до моментального бунту й про фейсбук йому можна забути надовго .
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И я уверен, что все не просто, как выглядит. Что у Саакашвили есть "кто то", кто Мише дал гарантию, что свинохряк его не тронет, а если тронет, то борову не поздоровится, ему сделают ата-та и бо - бо.
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Источник какой-то уж слишком мутный - трофеи от тебя попахивает
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И почему его гэпа с допой не сгнобили в своё время? Одного ж поля ягоды. Тогда смылся за границу,а теперь героя включает. Тьфу.
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Уже рыгоботы и любители допогепы подтянулись.
А от сепаров Харьковскую администрацию форумные чмошники освобождалибы?
Организовывали и вооружали добробаты? Память короткая, рыгошлак?
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Очухались, посовещались и принялись за старое. Никто вам не верит. Дела говорят громче слов.
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Пока украинцы не поумнеют и не перестанет выбирать всякую срань.
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Какое отношение буквеннономерные Ивановы из Воронежа имеют к украинской земле?
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Аваков, не стой на пути катка и не будет никакого столкновения.
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влада брехливих падонків. яког бена твої пластмасові там робили? якого беня петюшки там шарились? розкажи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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если так мыслить по аваковски и глубже копнуть, то лишение Саакашвили гражданства - это тоже провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов, откуда же ноги у нее растут
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Трибуны и ораторы - навсегда останутся трибунами и ораторами!
Родину защищать или дворцы строить - только перстом укажут!!!
Не более...
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Саакашвили сам себя закрыл в поезде, какая провокация и столкновения?
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да ты шо от ты какой хитрый армянин а неппрпуск поезда через границу и орды спецназа с титушками в Краковце это тоже - провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 3 ч.3 часа назад
Единственный город по которому прошла Ирма, не разгромив его, это Гавана. Там коммунисты разгромили все до нее.
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А кому это выгодно? ПУТИНУ. Вот он это и устроил, к бабке не ходи.
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Одне добре в діях Авакова- що заборонив стріляти.
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ещё не вечер...
крови будет много под администрацией Порошенко, когда народ будет сметать этого вора, как Януковоща...
Порошенко неадекват, пойдёт на всё, на любую кровь, что бы остаться у корыта и продолжать грабить народ

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Нічого в тебе не вийде- ніхто радості хУЙЛУ не принесе. Хіба що якийсь дурень підірветься на власній гранаті- так на те він й дурень!!!
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Зассить і втече в Іспанію. Він не того маштабу. От Рашку путінїди кров'ю заллють.
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ястно одно ты из шобла мандариновых
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Очко у них не железное, понимают, что выстрел на польской границе, "срикошетил" бы им в лоб, на банковой, грушевского, орлыка...
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Розуміють- бо не дурні на відміну від тих, хто їх провокував на кордоні. От ті- дійсно дурні, хоч серед них є навіть лідери фракцій.
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Провокував? Поезд останавливал, пункт пропуска минировал, титушню насылал, вот провокаторы.
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Та ніякі і ніким не переймайся все путьом
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Ты ещё от наркоза не отошёл? Титушня теперь узаконенная при этой власти?
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Именно поэтому Сабакян привёл титушек - чтобы они не допустили столкновений...
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Мерзкое хлебало...С этими свинными глазками и жесткими стриженными седыми волосиками на огромной поросячьей голове..До отвращения и рвоты вызванное гнусными поступками,подлостью,непорядочностью и нечистоплотностью. Эта рожа является типичным наглядным примером ,как может выглядеть советский мент,кгбэшник и зажравшийся чиновник.
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такой портрет совпадает как минимум с 90% сегодняшних политических деятелей и членов правительства в Украине
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Есть такое понятие, как стихия толпы. Про неё знают все правоохранители и пытаются сделать всё, чтобы она не проявилась. На границе всё делалось, чтобы эта стихия сработала, чтобы потом свалить всё на Саакашвили и политических противников власти. Эта истерия, как под копирку, льющаяся с экранов, заготовка, дурно пахнущая. .
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Вот много он говорил-но ни слова о минировании погранпункта... так что разминировали? Нашли минера ?
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то шо написал пидарас аваков даже читать в падло
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Як на мене , вчорашні події і з ІнтерСіті, і з "пєтюшками" , і з "мінуванням" переходу - справа рук як самого Авакова, так і його прихвостнів.. Забагато бруду і смороду навколо нього. Згадайте і Сашка Білого, і 31 серпня 2015 року біля ВР, і Княжичі, і рюкзаки, і Дєєву.. Дуже цинічна і безпринципна істота.. З його силовими ресурсами - може вдатися й до перевороту в Україні..
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И непотпляемый Аваков отметился..... Интересно, что в Украине должно случиться чтобы его наконец-то привлекли за коррупцию? С него все как с гуся вода.
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Те не заборонив, а разом із Петьком останньої миті, зважаючи на те, скільки народу зібралося на кордоні, прикинули один людський орган до іншого: якби кров пролилася, вже би вчора під вечір "драпали", куд очі бачать.
Рюкзаки, ви мої, рюкзаки! Пісочку, ти мій, пісочку!
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А откуда там титушки взялись и чьи интересы они представляли? Раньше их собирала и платила им Партия регионов. А сейчас кто с ними работает?
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anti-colorados
начало -- О гибкости мышления и здравом смысле (Часть 1)
продолжение -- О гибкости мышления и здравом смысле (Часть 2)
Прорыв госграницы в "Шегини" - провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов, - Аваков - Цензор.НЕТ 6338
РЕАЛИИ
Вчерашние события, на самом деле - не катастрофа и не скандал. Будь это так, это осталось бы надолго в памяти народа и имело бы какие-то серьезные последствия для тех, кто не принимал в этом цирке никакого участия. Тем не менее, мы имеем свое пояснение тому, почему все так произошло. Вернее, почему не могло произойти иначе.
По большому счету, следует начать с самого начала и четко понимать, почему Михо материализовался именно в таком качестве и почему дальше все стало развиваться именно таким образом. Далее, мы будем опираться на ту информацию, которую удалось собрать в открытых источниках и на пояснениях некоторых фактов, которые нам давали граждане Грузии и США.
На самом деле, Штаты только сейчас пришли к выводу о том, что Украина окончательно решила порвать с федерацией. В 2014 году и позже, такой уверенности не было и тут Вашингтон имел все основания для сомнений. Первое - исторический опыт. Гражданин Кучма аж две каденции рассказывал о европейском пути Украины и что-то такое пытался подписать и заявить. Но по факту, его родственники и знакомые стали усиленно пилить бюджет, а страна все больше отдавалась под влияние России. Даже почти начавшаяся война из-за Тузлы, ничего не изменила и Кучма решил разыграть операцию «преемник», назначив следующим президентом фаворита Кремля - Витю. Это был первый президент, продемонстрировавший поворот на 180 градусов с европейского курса.
Как мы помним, восставший народ занес на Банковую Ющенко, который тоже рассказывал об интеграции в Европу, но по факту, сначала слишком глубоко целовался с Юлией Владимировной, у которой даже трусы пропахли природным газом с Ямала, а потом и вовсе вручил исполнительную власть все тому же Вите, за которого так ратовал Кремль. В итоге, после первых про-европейских заявлений, Ющенко во второй раз развернул Украину на 180 градусов, за что на вторых выборах получил голоса жены, детей, кумовей и прислуги.
И наконец - Витя. Он, невзирая на шапки, сына - стоматолога и пеньки в Межигорье и более тонны золота, которые сынуля запас для стоматологической практики, тоже бодро рассказывал о евроинтеграции. Но после знаменитой поездки в Сочи, совершенной Витей в ноябре 2013 года, произошел третий разворот на 180 градусов, за $3 млрд, которых Вите оказалось достаточно для этого резкого маневра.
Тут важен сам принцип или подход к ситуации, когда единичный случай считается случайностью, два случая - совпадением, а три - закономерностью. То есть, Украина рассматривалась Западом как крайне непредсказуемая страна, которая может в любой момент включить заднюю. Многие удивлялись тому, почему сирийским повстанцам Штаты направили несколько сотен ПТРК «Тоу», а нам - нет. Именно поэтому. Нашим бойцам пришлось своей кровью смывать позор Кучмы, Ющенко и Януковича. И какая-то уверенность в руководстве Украины стало возникать уже на излете второй каденции Обамы.
Именно в это время и появился проект Саакашвили. Он был предложен Штатами в роли скорее наблюдателя или прибора для измерения параметров внутреннего климата Украины. В общем, его планировали на другую должность, но по ряду причин случилось так, как случилось. Михо получил паспорт не потому, что он такой весь классный и желанный, а потому, что должен был занять высокую должность в государственной структуре, не меняя под него Конституцию. То есть, еще раз. Сначала была согласована должность для Михо, которая устроит Штаты. И только под это было выдано гражданство.
Было удивительно наблюдать за той его фан-группой, которая образовалась несколько месяцев назад. Они всерьез приводили «подвиги» Михо в Грузии, экстраполируя это на его деятельность в Украине. Нам было смешно читать подобные глупости по одной причине. В Грузию Михо был вдвинут с приданым. Все реформы, которые приписывают лично Михо, были разработаны в Штатах точно так же, как это было сделано для Германии, Японии или Южной Кореи. Это не просто пачка бумаги, на которой написаны действия. За каждым пунктом тянулось финансирование из США. Никакого гения Саакашвили не было в природе, а не будь финансирования из Штатов буквально всего, включая и жалование неподкупным чиновникам, никакого чуда в Грузии не было бы, даже если бы там было сто саакашвилей и они трудились бы 24 часа в сутки.
Так вот, в Украину Михо был послан с другой миссией. Не было ни плана реформирования Украины, ни (самое главное) - денег под эти реформы. То есть, он оказался в роли бесприданицы и вот именно в этой ситуации, когда он мог опираться исключительно на свои знания и умения, должен был раскрыться его талант организатора, который достигает успеха собственными усилиями, а не является говорящей головой, которую посадили серьезные люди для озвучивания чужих идей и для надзирания за расходованием их денег. У него были совершенно другие условия, другие цели и другие возможности. Основная его функция - внимательно следить за внутренней обстановкой в Украине и вовремя просигнализировать в Вашингтон, если снова возникнут предпосылки для разворота страны на 180 градусов в сторону Кремля.
Все остальное - никому не интересно и Михо мог бы себе спокойно заниматься реформированием, без надрыва, склок и проклятий. Просто надо было делать то, что было поручено и все было бы нормально.
Но сам он решил проявить инициативу и это повлекло ряд негативных последствий, в первую очередь - для него самого. Понимая, каким образом Михо оказался в непотопляемом кресле одесского губернатора, можно уверенно говорить о том, что снятие его с должности, не могло произойти без согласия Вашингтона. В общем, администрация Обамы перестала нуждаться в его услугах потому, что уже вполне определилась с тем, что Украина уже не совершит привычный кувырок через голову. И в такой конфигурации, вопрос Украины перешел к новой администрации, где услуги Михо вовсе никому не нужны. Вот тут и возникла ситуация между молотом и наковальней. Тут нет никаких аспектов борьбы с коррупцией, борьбы с Россией или просто - вменяемого плана политических реформ для Украины. У Михо ничего этого нет и нет опыта создания таких планов. Грузия - не его проект и он там никогда не был архитектором.
Есть еще один неприятный момент. Ему не получится сконсолидировать вокруг себя серьёзную политическую силу по объективной причине. Любое такое движение должно иметь собственного кандидата в президенты. Если нет президентских амбиций - не будет денежных и решительных сторонников. Эту аксиому знают все, от Ляшка до Тимошенко. У Михо такой номер не проходит, ибо он не проходит по конституционным требованиям, в частности - по цензу оседлости. Это значит, что Штаты его слили, а в Украине он просто не сможет быть самостоятельной политической фигурой. Значит - надо под кого-то ложиться и с кем-то входить в блок на вторых ролях. Это для него - удар ниже пояса, но выбирать не из чего. Раз так, то надо приглянуться кому-то, кто выступает с резкой критикой Порошенко. И вот тут начинается самое интересное.
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окончание настолько, имхо, хорошо, что достойно публикации здесь:

Михо ставил мышеловку, но незаметно сам в нее зашел и даже своими руками закрыл за собой дверку. То есть, он все сделал самостоятельно, а кроме того, он разрушил собственную репутацию в ее основе. Поскольку политический спектр имеет свои полярные позиции, то до операции «Нарыв», Михо стоял на отметке «реформатор». Реформаторы стоят напротив популистов. Любой реформатор что-то ломает и создает что-то новое, а в процессе перемен, граждане вынуждены затягивать пояса и надеяться на то, что реформы движутся в правильном направлении. Реформатор это декларирует своему электорату и тот понимает, зачем ему нужна такая политическая сила или ее отдельный представитель. Яростным врагом реформатора, является популист. Дабы понравиться избирателю он консервирует ситуацию, замораживает любые изменения и оперирует подачками, которые являются имитацией бурной деятельности. Некто Мадуро в Венесуэле - молочный брат нашей бабы Юли, партии Садового и подобных деятелей. То есть, эти господа должны бы первыми вытереть ноги о реформатора, но этого не произошло. Отсюда вывод: либо наши популисты стали правыми реакционерами-реформаторами, либо реформатор Михо просто демонстрировал ту обертку, в которую его завернули еще Штаты, подряжая на работу президентом Грузии, а внутри он всегда был популистом.
Понятно, что упомянутые выше силы, не способны даже мусор вывезти из города, а вместо экономических рывков, они могут лишь рвануть волосы на различных частях своего тела. Возможно, наша публика не совсем замечает эти переобувания в воздухе, но в странах, где политические традиции имеют давние устои, это читается мгновенно и цвет политического деятеля проявляется мгновенно. Так вот, Михо полностью перекрасился и если рассмотреть хотя бы теоретический профит его кардинальной смены амплуа, то его не просматривается вовсе. По крайней мере - в политической плоскости - точно.
То есть, Саакашвили опустился в котел с кипящими междоусобными разборками политических сил, которые борются за один и тот же кусок электората. Он стал одним из когорты популистов, которые при случае легко перегрызут глотку друг другу. На это он поменял имидж политического гуру в изгнании, непризнанного борца с коррупции и родоначальника грузинской демократии. Теперь он оказался в компании клеймленных коррупционеров, мошенников и откровенных бестолочей, которые олицетворяют собою сточную канаву, которую когда-то придется. И вот тут он оказался той самой пачкой дрожжей, упавшей в выгребуху. Те, кто понял расклад - остался в стороне даже несмотря на то, что очень хотелось бы насолить лично Порошенко. Но не в этот раз и не при таких обстоятельствах.
Дело в том, что весь этот всплеск активности обязательно был задокументирован. Есть исторический пример фальшстарта, который привел к совершенно невероятному изменению раскладов послевоенной (Первой Мировой) Европы. Знаменитый Пивной Путч Гитлера произошел буквально накануне путча коммунистического, который был тщательно спланирован, профинансирован и приготовлен. Гитлер выступил на день раньше и поломал все планы большевиков. У него не получилось самому взять власть, но и коммунистические структуры были скомпроментированы.
То же самое произошло и в этот раз. Операция «Нарыв» обязательно проявила коммуникации основных игроков, уходящие далеко за пределы Украины. Это было примерно такое же «насущное» мероприятие, как и крестные ходы МП или бунт евробляхеров. Мы уже не станем вспоминать, сколько раз эта публика пыталась собрать 345-й Майдан. Но теперь засветились некие структуры, которые давно вызывают беспокойство, но пока не купированы. Речь идет о штурмовых отрядах, которые создал некто Семен Семенченко - ярый патриот, в девичестве, Костя Гришин - ярый российски националист, баллотировавшийся как таковой на выборах в Севастополе в начале нулевых. В этот раз эти структуры засветились уже достаточно явно и теперь есть формальный повод хорошо поинтересоваться как самими вооруженными группами, Костей Гришиным и тем, кто всю эту красоту финансирует. Наверняка, сами руководители групп поддержки «прорыва», да и сам Михо поняли, что получили не то, чего хотелось и при этом - засветили свои структуры, которые должны бы работать на них самих, а сработали непонятно на кого и непонятно зачем.
До этого момента, любой демонтаж этих структур мог бы выглядеть как политические репрессии, но теперь - другое дело. В итоге приз имени Михо оказался таким, что пользы от него нет совершенно никакой, но борьба за обладание им стало однозначным проигрышем позиций и что хуже того - консолидации сил, которые давно и обоснованно подозревали популистов в игре на противника. А тут они просто выстроились в рядок и подвели под собой черту. В общем, Михо оказался в славной компании тех деятелей, которые дали ему окончательную идентификацию. Если кто-то раньше считал его отдельным явлением, то теперь он попал в замес, из которого уже нет пути наружу.
Мы намеренно не подвергаем анализу конкретные действия или заявления Саакашвили, но описали ту картину, которая сложилась вокруг его последней пьесы. Ему следует понимать, что в Украине у него больше нет перспектив от слова «совсем», а судя по тому, как он обошелся со страной, приютившей его и давшей ему хороший шанс политической карьеры, его вряд ли захочет к себе впустить еще кто-то в качестве гражданина и боже упаси - политического деятеля. Он поставил на кон все и проиграл в тот момент, когда перешел границу в прямом и переносном смысле этого выражения.
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У меня на работе ФБ закрыт. (((
Саакашвили готовится... стать президентом Украины?
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А якби Аваков не нагнав поліцейських на кордон, там де повинні були знаходитись прикордонники. І після того як польска сторона пропустила Саакашвілі до України, Саакашвілі звернувся б до українського прикордонника - щоб тоді відбулося? Може не було б ніякого конфлікту чи провокації?
Для чого було концентрувати поліцію, який дали завчасно розпорядження не застосовувати ні силу, ні зброю? Може це й є як мінімум 50% провокації.
Югік це буде розслідувати, чи лише іншими 50% обмежиться?
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Вспоминаем, как пшонка прорывался через границу, когда сбегал в рашку. Открыто против него уголовное дело? Конечно же, нет.
Я помню, как накануне войны с рф, границу толпами пересекали вооруженные бандиты из рф. Очевидцы в режиме онлайн выкладывали видео, звонили в полицию, но никого из власти это не интересовало.
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Ой ара не гани)))) правокацыя это лишения ражданства мишу без суда а патом папытка не впустить его в страну.
Я панимаю что вы надеялись что реакцыя народа будет другой но вы этот саммый народ уже дастали
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Если будут и дальше себя так вести, то страна пойдёт вразнос. Тогда никто не спасётся. Животный страх движет этим сообществом особей, пытающихся надуть щёки и поиграть типа мускулами. Не изменетесь, примеряйте судьбу рыгов для себя.
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Ясно одно - Авакяна надо было гнать давно. Пусть шоколадный теперь ему скажет спасибо, если полетит как чайка на Ростов...
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Авяков, Луцик, а к ним ещё - жена Луцика. Елита нации, однако. Бл#дь, кого мы навибирали во власть?
Заглядишься :

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Чудаки! (на букву "М") Вы поступили как Андропов. Вы нарушили основные принципы демократии.
И не надо выхваляться тремя изваринами что у вас в голове.
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Аваков,ты совсем не правоохранитель- ты вороохранитель...
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Авакян абсолютно прав - это провокация. Власти бессильны что-либо решить по Закону и козлят - как могут. Наверняка самому Михо не нужны такие стычки, он не для того партию создавал и выстраивал свою политику, чтобы по мелочам с аваковскими шавками загрызаться.
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Данная информация - это уже не традиционные обвинения Порошенко
в коррупции, а гораздо серьезнее.Речь может идти о государственной измене.Экс-председатель
СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOne рассказал,
что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о
связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным
штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании
весной 2014 года в Украине.«Еще
с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда
Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить -
доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина,
ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с
избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности,
со штабом Порошенко», - отметил он.По
словам Наливайченко, речь идет о «вылетах в Крым (уже аннексированный!) и
разговорах о каких-то политических проектах».Он
отказался говорить, кто именно участвовал в этих переговорах.«Это материалы,
которые должны быть изучены правоохранительными органами. В материалах
украинского следствия, когда я возглавлял СБУ, такая информация была. Поэтому
давайте я не буду делать услугу тем, кто был и остается реальными агентами
Федеральной службы безопасности в украинской власти, чтобы они сейчас за собой
все не подчистили. Мы должны понимать, что международная коалиция против
российской агрессии - это серьезно. И представителя США (Курта Волкера)
нужно усилить доказательствами военных преступлений и участия в этом ключевых
российских лиц», - заявил экс-глава СБУ.Как известно,
последние президентские выборы в Украине прошли 25 мая 2014 года. На них в
первом же туре победил Порошенко. Причем, избирательная кампания проходила в
марте-мае того года, когда против Украины уже велась военная агрессия со
стороны России. Следовательно, связь Порошенко с Сурковым, о которой говорит Валентин
Наливайченко - это связь с агрессором, связь с врагом Украины.Причем, данное
обвинение прозвучало сейчас впервые…Стоит отметить, что в
США очень серьезно отнеслись к данной информации и по всей видимости поддержали
планы Саакашвили по смещению Порошенко.Здесь также будет
глупо не вспомнить о том, что и у самого Саакашвили есть очень серьезные
обвинения в адрес Порошенко. Речь может идти даже о снайперах на Майдане.Об этом в одном из
телеэфиров заявил политик Анатолий Гриценко:Известный политический деятель Анатолий Гриценко рассказал
журналистам, что незаконно лишенный гражданства Михаил Саакашвили намекнул ему
в частной беседе - у него (ред. Саакашвили) есть убийственный компромат
на Порошенко. Это
может похоронить все амбиции олигарха (ред. Порошенко) а также
открыть глаза той части населения, которая до сих пор верит в
лживую пропаганду созданную в лучших традициях Германии 40-ых годов 20
столетия, - намекнул политик.Об
этом сообщает EJ со ссылкой на интервью политика.Анатолий
Гриценко также считает, что именно компромат на Порошенко мог стать главным
посылом для срочного лишения гражданства Саакашвили:

«Ведь
Порошенко понимает, что это незаконно, что за грубое нарушения закона придется
ответить, что мировая общественность шокирована, что Украина шокирована.
Олигарха это не остановило, ибо Саакашвили может заговорить и открыть глаза
Украине» - говорит политик.
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Провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов это направленые тобой и пэдрой титушки и петюшки
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Авяков, так кто же всё-таки заминировал пропускной пункт?
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Обратите внимание как полезли парашенковские крысы его защищать. Немало рвачей на роттердаме+ нагрелось, главное сейчас всех срисовать, чтобы не полезли снова во власть после победы над барыгами.
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а ось і гідрант голос подало.

Порошенко назвав злочином прорив кордону Михеїлом Саакашвілі

https://zaxid.net/poroshenko_nazvav_zlochinom_proriv_kordonu_miheyilom_saakashvili_n1436006
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Представьте себе: в Германию прорывается клоун без гражданства; противники Меркель бьют своих немецких пограничников и протаскивают его в страну. Такое ни одному немцу в кошмарном сне не может присниться! А в Украине подобные вещи считаются патриотизмом.
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Да ?
Ты наверно про ЕС и Германию знаешь не больше , чем мой домашний попугайчик .

Мухсранский Софокл , а шо бы ты знал, что в той Германии не один уже раз было , что нелегальные эммигранты с стран кишащих террористами штуромовали эммиграционные учереждения .
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Сократ из Нью-Жмеринки, не путай х с пальцем: нелегальных мигрантов не сравнивай с клоунами, которые нужны некоторым тимошенистым политикам для своего скорейшего прихода к власти; и плевать им на страну законы и людей.
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Для пдра 17:17.
Ну, да в Украине бОльшая демократия и намного более миролюбивые "мусора". 100 человек на Майдане сами застрелились, Олейника в Кировограде убили иностранцы из рогатки, устроив предварительно сафари. В Кривом озере трое случайно убили мужчину...
Ну и Меркель вообще всех оппозиционеров лишила гражданства и они "ошиваются" во Франции...
В какой палате тебя держат, Дурачина?
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Жаль, что аваков не приехал туда плеснуть воды из стакана...
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И автор этой провокации укгаинец вальцман, а исполнитель укгаинец авакян!
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Прорив держкордону в "Шегині" - провокація, спрямована на сутички правоохоронців та активістів, - Аваков

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Це не провокація. Ета апєрація "Шатун №125".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрорыв госграницы в "Шегини" - провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов, - Аваков
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