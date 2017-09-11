 Прорыв госграницы в "Шегини" - провокация, направленная на столкновение правоохранителей и активистов, - Аваков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сказал на брифинге в Киеве в понедельник.
"Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли", - заявил он.
Глава МВД подчеркнул, что именно поэтому было дано распоряжение не применять ни огнестрельное оружие, ни осуществлять силовое воздействие на активистов.
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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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А от сепаров Харьковскую администрацию форумные чмошники освобождалибы?
Организовывали и вооружали добробаты? Память короткая, рыгошлак?
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Родину защищать или дворцы строить - только перстом укажут!!!
Не более...
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Единственный город по которому прошла Ирма, не разгромив его, это Гавана. Там коммунисты разгромили все до нее.
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крови будет много под администрацией Порошенко, когда народ будет сметать этого вора, как Януковоща...
Порошенко неадекват, пойдёт на всё, на любую кровь, что бы остаться у корыта и продолжать грабить народ
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Та модератору буде цікаво.
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Рюкзаки, ви мої, рюкзаки! Пісочку, ти мій, пісочку!
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начало -- О гибкости мышления и здравом смысле (Часть 1)
продолжение -- О гибкости мышления и здравом смысле (Часть 2)
РЕАЛИИ
Вчерашние события, на самом деле - не катастрофа и не скандал. Будь это так, это осталось бы надолго в памяти народа и имело бы какие-то серьезные последствия для тех, кто не принимал в этом цирке никакого участия. Тем не менее, мы имеем свое пояснение тому, почему все так произошло. Вернее, почему не могло произойти иначе.
По большому счету, следует начать с самого начала и четко понимать, почему Михо материализовался именно в таком качестве и почему дальше все стало развиваться именно таким образом. Далее, мы будем опираться на ту информацию, которую удалось собрать в открытых источниках и на пояснениях некоторых фактов, которые нам давали граждане Грузии и США.
На самом деле, Штаты только сейчас пришли к выводу о том, что Украина окончательно решила порвать с федерацией. В 2014 году и позже, такой уверенности не было и тут Вашингтон имел все основания для сомнений. Первое - исторический опыт. Гражданин Кучма аж две каденции рассказывал о европейском пути Украины и что-то такое пытался подписать и заявить. Но по факту, его родственники и знакомые стали усиленно пилить бюджет, а страна все больше отдавалась под влияние России. Даже почти начавшаяся война из-за Тузлы, ничего не изменила и Кучма решил разыграть операцию «преемник», назначив следующим президентом фаворита Кремля - Витю. Это был первый президент, продемонстрировавший поворот на 180 градусов с европейского курса.
Как мы помним, восставший народ занес на Банковую Ющенко, который тоже рассказывал об интеграции в Европу, но по факту, сначала слишком глубоко целовался с Юлией Владимировной, у которой даже трусы пропахли природным газом с Ямала, а потом и вовсе вручил исполнительную власть все тому же Вите, за которого так ратовал Кремль. В итоге, после первых про-европейских заявлений, Ющенко во второй раз развернул Украину на 180 градусов, за что на вторых выборах получил голоса жены, детей, кумовей и прислуги.
И наконец - Витя. Он, невзирая на шапки, сына - стоматолога и пеньки в Межигорье и более тонны золота, которые сынуля запас для стоматологической практики, тоже бодро рассказывал о евроинтеграции. Но после знаменитой поездки в Сочи, совершенной Витей в ноябре 2013 года, произошел третий разворот на 180 градусов, за $3 млрд, которых Вите оказалось достаточно для этого резкого маневра.
Тут важен сам принцип или подход к ситуации, когда единичный случай считается случайностью, два случая - совпадением, а три - закономерностью. То есть, Украина рассматривалась Западом как крайне непредсказуемая страна, которая может в любой момент включить заднюю. Многие удивлялись тому, почему сирийским повстанцам Штаты направили несколько сотен ПТРК «Тоу», а нам - нет. Именно поэтому. Нашим бойцам пришлось своей кровью смывать позор Кучмы, Ющенко и Януковича. И какая-то уверенность в руководстве Украины стало возникать уже на излете второй каденции Обамы.
Именно в это время и появился проект Саакашвили. Он был предложен Штатами в роли скорее наблюдателя или прибора для измерения параметров внутреннего климата Украины. В общем, его планировали на другую должность, но по ряду причин случилось так, как случилось. Михо получил паспорт не потому, что он такой весь классный и желанный, а потому, что должен был занять высокую должность в государственной структуре, не меняя под него Конституцию. То есть, еще раз. Сначала была согласована должность для Михо, которая устроит Штаты. И только под это было выдано гражданство.
Было удивительно наблюдать за той его фан-группой, которая образовалась несколько месяцев назад. Они всерьез приводили «подвиги» Михо в Грузии, экстраполируя это на его деятельность в Украине. Нам было смешно читать подобные глупости по одной причине. В Грузию Михо был вдвинут с приданым. Все реформы, которые приписывают лично Михо, были разработаны в Штатах точно так же, как это было сделано для Германии, Японии или Южной Кореи. Это не просто пачка бумаги, на которой написаны действия. За каждым пунктом тянулось финансирование из США. Никакого гения Саакашвили не было в природе, а не будь финансирования из Штатов буквально всего, включая и жалование неподкупным чиновникам, никакого чуда в Грузии не было бы, даже если бы там было сто саакашвилей и они трудились бы 24 часа в сутки.
Так вот, в Украину Михо был послан с другой миссией. Не было ни плана реформирования Украины, ни (самое главное) - денег под эти реформы. То есть, он оказался в роли бесприданицы и вот именно в этой ситуации, когда он мог опираться исключительно на свои знания и умения, должен был раскрыться его талант организатора, который достигает успеха собственными усилиями, а не является говорящей головой, которую посадили серьезные люди для озвучивания чужих идей и для надзирания за расходованием их денег. У него были совершенно другие условия, другие цели и другие возможности. Основная его функция - внимательно следить за внутренней обстановкой в Украине и вовремя просигнализировать в Вашингтон, если снова возникнут предпосылки для разворота страны на 180 градусов в сторону Кремля.
Все остальное - никому не интересно и Михо мог бы себе спокойно заниматься реформированием, без надрыва, склок и проклятий. Просто надо было делать то, что было поручено и все было бы нормально.
Но сам он решил проявить инициативу и это повлекло ряд негативных последствий, в первую очередь - для него самого. Понимая, каким образом Михо оказался в непотопляемом кресле одесского губернатора, можно уверенно говорить о том, что снятие его с должности, не могло произойти без согласия Вашингтона. В общем, администрация Обамы перестала нуждаться в его услугах потому, что уже вполне определилась с тем, что Украина уже не совершит привычный кувырок через голову. И в такой конфигурации, вопрос Украины перешел к новой администрации, где услуги Михо вовсе никому не нужны. Вот тут и возникла ситуация между молотом и наковальней. Тут нет никаких аспектов борьбы с коррупцией, борьбы с Россией или просто - вменяемого плана политических реформ для Украины. У Михо ничего этого нет и нет опыта создания таких планов. Грузия - не его проект и он там никогда не был архитектором.
Есть еще один неприятный момент. Ему не получится сконсолидировать вокруг себя серьёзную политическую силу по объективной причине. Любое такое движение должно иметь собственного кандидата в президенты. Если нет президентских амбиций - не будет денежных и решительных сторонников. Эту аксиому знают все, от Ляшка до Тимошенко. У Михо такой номер не проходит, ибо он не проходит по конституционным требованиям, в частности - по цензу оседлости. Это значит, что Штаты его слили, а в Украине он просто не сможет быть самостоятельной политической фигурой. Значит - надо под кого-то ложиться и с кем-то входить в блок на вторых ролях. Это для него - удар ниже пояса, но выбирать не из чего. Раз так, то надо приглянуться кому-то, кто выступает с резкой критикой Порошенко. И вот тут начинается самое интересное.
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окнчание -- О гибкости мышления и здравом смысле (Часть 5)
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Михо ставил мышеловку, но незаметно сам в нее зашел и даже своими руками закрыл за собой дверку. То есть, он все сделал самостоятельно, а кроме того, он разрушил собственную репутацию в ее основе. Поскольку политический спектр имеет свои полярные позиции, то до операции «Нарыв», Михо стоял на отметке «реформатор». Реформаторы стоят напротив популистов. Любой реформатор что-то ломает и создает что-то новое, а в процессе перемен, граждане вынуждены затягивать пояса и надеяться на то, что реформы движутся в правильном направлении. Реформатор это декларирует своему электорату и тот понимает, зачем ему нужна такая политическая сила или ее отдельный представитель. Яростным врагом реформатора, является популист. Дабы понравиться избирателю он консервирует ситуацию, замораживает любые изменения и оперирует подачками, которые являются имитацией бурной деятельности. Некто Мадуро в Венесуэле - молочный брат нашей бабы Юли, партии Садового и подобных деятелей. То есть, эти господа должны бы первыми вытереть ноги о реформатора, но этого не произошло. Отсюда вывод: либо наши популисты стали правыми реакционерами-реформаторами, либо реформатор Михо просто демонстрировал ту обертку, в которую его завернули еще Штаты, подряжая на работу президентом Грузии, а внутри он всегда был популистом.
Понятно, что упомянутые выше силы, не способны даже мусор вывезти из города, а вместо экономических рывков, они могут лишь рвануть волосы на различных частях своего тела. Возможно, наша публика не совсем замечает эти переобувания в воздухе, но в странах, где политические традиции имеют давние устои, это читается мгновенно и цвет политического деятеля проявляется мгновенно. Так вот, Михо полностью перекрасился и если рассмотреть хотя бы теоретический профит его кардинальной смены амплуа, то его не просматривается вовсе. По крайней мере - в политической плоскости - точно.
То есть, Саакашвили опустился в котел с кипящими междоусобными разборками политических сил, которые борются за один и тот же кусок электората. Он стал одним из когорты популистов, которые при случае легко перегрызут глотку друг другу. На это он поменял имидж политического гуру в изгнании, непризнанного борца с коррупции и родоначальника грузинской демократии. Теперь он оказался в компании клеймленных коррупционеров, мошенников и откровенных бестолочей, которые олицетворяют собою сточную канаву, которую когда-то придется. И вот тут он оказался той самой пачкой дрожжей, упавшей в выгребуху. Те, кто понял расклад - остался в стороне даже несмотря на то, что очень хотелось бы насолить лично Порошенко. Но не в этот раз и не при таких обстоятельствах.
Дело в том, что весь этот всплеск активности обязательно был задокументирован. Есть исторический пример фальшстарта, который привел к совершенно невероятному изменению раскладов послевоенной (Первой Мировой) Европы. Знаменитый Пивной Путч Гитлера произошел буквально накануне путча коммунистического, который был тщательно спланирован, профинансирован и приготовлен. Гитлер выступил на день раньше и поломал все планы большевиков. У него не получилось самому взять власть, но и коммунистические структуры были скомпроментированы.
То же самое произошло и в этот раз. Операция «Нарыв» обязательно проявила коммуникации основных игроков, уходящие далеко за пределы Украины. Это было примерно такое же «насущное» мероприятие, как и крестные ходы МП или бунт евробляхеров. Мы уже не станем вспоминать, сколько раз эта публика пыталась собрать 345-й Майдан. Но теперь засветились некие структуры, которые давно вызывают беспокойство, но пока не купированы. Речь идет о штурмовых отрядах, которые создал некто Семен Семенченко - ярый патриот, в девичестве, Костя Гришин - ярый российски националист, баллотировавшийся как таковой на выборах в Севастополе в начале нулевых. В этот раз эти структуры засветились уже достаточно явно и теперь есть формальный повод хорошо поинтересоваться как самими вооруженными группами, Костей Гришиным и тем, кто всю эту красоту финансирует. Наверняка, сами руководители групп поддержки «прорыва», да и сам Михо поняли, что получили не то, чего хотелось и при этом - засветили свои структуры, которые должны бы работать на них самих, а сработали непонятно на кого и непонятно зачем.
До этого момента, любой демонтаж этих структур мог бы выглядеть как политические репрессии, но теперь - другое дело. В итоге приз имени Михо оказался таким, что пользы от него нет совершенно никакой, но борьба за обладание им стало однозначным проигрышем позиций и что хуже того - консолидации сил, которые давно и обоснованно подозревали популистов в игре на противника. А тут они просто выстроились в рядок и подвели под собой черту. В общем, Михо оказался в славной компании тех деятелей, которые дали ему окончательную идентификацию. Если кто-то раньше считал его отдельным явлением, то теперь он попал в замес, из которого уже нет пути наружу.
Мы намеренно не подвергаем анализу конкретные действия или заявления Саакашвили, но описали ту картину, которая сложилась вокруг его последней пьесы. Ему следует понимать, что в Украине у него больше нет перспектив от слова «совсем», а судя по тому, как он обошелся со страной, приютившей его и давшей ему хороший шанс политической карьеры, его вряд ли захочет к себе впустить еще кто-то в качестве гражданина и боже упаси - политического деятеля. Он поставил на кон все и проиграл в тот момент, когда перешел границу в прямом и переносном смысле этого выражения.
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Саакашвили готовится... стать президентом Украины?
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Для чого було концентрувати поліцію, який дали завчасно розпорядження не застосовувати ні силу, ні зброю? Може це й є як мінімум 50% провокації.
Югік це буде розслідувати, чи лише іншими 50% обмежиться?
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Я помню, как накануне войны с рф, границу толпами пересекали вооруженные бандиты из рф. Очевидцы в режиме онлайн выкладывали видео, звонили в полицию, но никого из власти это не интересовало.
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Я панимаю что вы надеялись что реакцыя народа будет другой но вы этот саммый народ уже дастали
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Заглядишься :
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И не надо выхваляться тремя изваринами что у вас в голове.
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в коррупции, а гораздо серьезнее.Речь может идти о государственной измене.Экс-председатель
СБУ Валентин Наливайченко в недавнем времени на телеканале NewsOne рассказал,
что его команда передала окружению президента США Дональда Трампа информацию о
связях помощника российского президента Владислава Суркова с избирательным
штабом президента Украины Петра Порошенко во время предвыборной президентской кампании
весной 2014 года в Украине.«Еще
с января этого года мы работаем с переходной администрацией президента Дональда
Трампа. Мы передали команде Трампа - сегодня это можно рассекретить -
доказательства российской агрессии, информацию о связях Суркова (помощника Путина,
ключевого человека и оркестранта всех этих сепаратистских шабашей) с
избирательными штабами во время предвыборной кампании в Украине, в частности,
со штабом Порошенко», - отметил он.По
словам Наливайченко, речь идет о «вылетах в Крым (уже аннексированный!) и
разговорах о каких-то политических проектах».Он
отказался говорить, кто именно участвовал в этих переговорах.«Это материалы,
которые должны быть изучены правоохранительными органами. В материалах
украинского следствия, когда я возглавлял СБУ, такая информация была. Поэтому
давайте я не буду делать услугу тем, кто был и остается реальными агентами
Федеральной службы безопасности в украинской власти, чтобы они сейчас за собой
все не подчистили. Мы должны понимать, что международная коалиция против
российской агрессии - это серьезно. И представителя США (Курта Волкера)
нужно усилить доказательствами военных преступлений и участия в этом ключевых
российских лиц», - заявил экс-глава СБУ.Как известно,
последние президентские выборы в Украине прошли 25 мая 2014 года. На них в
первом же туре победил Порошенко. Причем, избирательная кампания проходила в
марте-мае того года, когда против Украины уже велась военная агрессия со
стороны России. Следовательно, связь Порошенко с Сурковым, о которой говорит Валентин
Наливайченко - это связь с агрессором, связь с врагом Украины.Причем, данное
обвинение прозвучало сейчас впервые…Стоит отметить, что в
США очень серьезно отнеслись к данной информации и по всей видимости поддержали
планы Саакашвили по смещению Порошенко.Здесь также будет
глупо не вспомнить о том, что и у самого Саакашвили есть очень серьезные
обвинения в адрес Порошенко. Речь может идти даже о снайперах на Майдане.Об этом в одном из
телеэфиров заявил политик Анатолий Гриценко:Известный политический деятель Анатолий Гриценко рассказал
журналистам, что незаконно лишенный гражданства Михаил Саакашвили намекнул ему
в частной беседе - у него (ред. Саакашвили) есть убийственный компромат
на Порошенко. Это
может похоронить все амбиции олигарха (ред. Порошенко) а также
открыть глаза той части населения, которая до сих пор верит в
лживую пропаганду созданную в лучших традициях Германии 40-ых годов 20
столетия, - намекнул политик.Об
этом сообщает EJ со ссылкой на интервью политика.Анатолий
Гриценко также считает, что именно компромат на Порошенко мог стать главным
посылом для срочного лишения гражданства Саакашвили:
«Ведь
Порошенко понимает, что это незаконно, что за грубое нарушения закона придется
ответить, что мировая общественность шокирована, что Украина шокирована.
Олигарха это не остановило, ибо Саакашвили может заговорить и открыть глаза
Украине» - говорит политик.
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Порошенко назвав злочином прорив кордону Михеїлом Саакашвілі
https://zaxid.net/poroshenko_nazvav_zlochinom_proriv_kordonu_miheyilom_saakashvili_n1436006
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Ты наверно про ЕС и Германию знаешь не больше , чем мой домашний попугайчик .
Мухсранский Софокл , а шо бы ты знал, что в той Германии не один уже раз было , что нелегальные эммигранты с стран кишащих террористами штуромовали эммиграционные учереждения .
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Ну, да в Украине бОльшая демократия и намного более миролюбивые "мусора". 100 человек на Майдане сами застрелились, Олейника в Кировограде убили иностранцы из рогатки, устроив предварительно сафари. В Кривом озере трое случайно убили мужчину...
Ну и Меркель вообще всех оппозиционеров лишила гражданства и они "ошиваются" во Франции...
В какой палате тебя держат, Дурачина?
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Це не провокація. Ета апєрація "Шатун №125".
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