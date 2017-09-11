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 Политика Украины
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 Повестки с вызовом о даче показаний по прорыву на госгранице возле ПП "Шегини" будут разосланы участникам до конца дня, - Аваков

саакашвили

Повестки с вызовом о даче показаний относительно прорыва государственной границы Украины в пункте пропуска "Шегини" в понедельник, 11 сентября, будут направлены участникам событий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в Киеве в понедельник.

"Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами - хорошо, нет - соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий", - сказал министр

Министр также настоятельно рекомендовал тем, кто незаконно пересек госграницу в воскресенье, 10 сентября, явиться на пункт пропуска "Шегини" для прохождения оформления таможенного контроля.

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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.




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о еще один - а где революция ,где триумфальный поход на Киев и вообще где люди та где массы вышедшие на улицы городов Украины - так шо когда высохнешь можешь и дальше тут писать ))
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Ты лучше щенок расскажи откуда у твоего сына бабла немерено, которые он в казино просовывает и на блядей. Бе-бе-бе.
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Бывшие силовики Януковоща, мент Захарченко, генпрокрор Пшонка так же кричали, что на Майдане - экстремисты и бандиты и они должны уйти с майдана и явится с повинной в ментуру.
Где сейчас этот Захарченко, Пшонка, Янукович?
Там будет и аваков, луценко, Порошенко.
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там не будут, там их без нас замочат этот Захарченко, Пшонка, Янукович
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Ахахахах, как у ольгинцев пердак горит, просто красота! Ахахахах. Вілетит в трубу Сякишвили. И порохо дальше будет президентом, а ті так и останешься никем.
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бригаду "интерсити" не забудь. и "минеров". "титушек" своих вызови - для полноты картины.
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В конце дня раздастся характерный шелест при вытирании жоп.
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мда интересно - а бандиты и воры в киеве уже все пойманы - и подрывники все сидят)))
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Агония соевых отморозков продолжается.Опыт овощной команды ничему не научили.Ну чтож тем хуже для вас.Украинцев нельзя сломать через колено.Только выполнение неукоснительное законов и конституции властью ,дает право требовать этого от людей.Если нет идите на юх и ждите своего бесславного конца,который не за горами.
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о даче показаний по прорыву ...

А что там давать и показывать?
Сообщение о минировании - запаниковали и побежали ...
.
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В сторону мин? Ахахааххха. Такое только титушкам на ум может прийти и таким идиотам как ты! )) Тупи-тормози-Сякишвили сухари носи!
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ну, до конца недели еще минимум сотня пограничников и ментов обратятся в больничку... медвежья болезнь может и у самого главнокомандующего проявится... беспрерывная жидкая дефекация (в народе - дрыстанка) это норма для нашей власти и ее охранки...
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а рыгам уже четыре года никак руки не доходят послать
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не надорви яцо, при выписке повесток, армян ж -довский
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Ахахахахах ой угараю, опять пусто офшорный счет нашли. азазазазаз
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Сааакашвили: Пограничники, полиция в стране вполне адекватны. Проблемы только в узкой прослойке ворюг.
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авакянс ты герой наш платье себе уже подобрал?или в чем ты там с Харькова драпал? авакянс ты сыну повестку разошьли за рюкзачки позорные.
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Во всем этом деле меня интересует один вопрос: После досрочных выборов Ляшко окажется на нашей Окружной или подастся в Москву на Тверскую?
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цензор сделай перепост с Гордона,пусть чють поразвлекаемся из Зоряна и Шкиряка :D
Шкиряк: Саакашвили утверждает, что попал в базу "Миротворца" из-за Авакова? Это бред политического афериста и бандита
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Може не так зрозумів,всі -хто перетнув,...а хто переьнув,узагальнив як завже .А поімено слабо.
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Самый популярный канал на востоке Аль-Джазира однозначно прокомментировал противостояние Саакашвили-Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=A2jHlocCYOA
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Супер! Текст послушайте! Это полная жопа нашему Однотуровому...
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Дурко! Гандон, уебок, животное, холоп и муфлон это вся твоя семья???????
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это ты за беркут в 2014 такой грозный писал тут а ? Так вот иди похмелись.
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То есть наши пограничники и таможенники НЕ понесут никакой ответственности? Их ДОЛГ - охранять границу, а что мы видим? Люди собрались и прошли Гос Границу просто так - без автоматов и танков! На...рена нам армия??
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В Крыму вызванивали в Киев, вместо того что бы действовать по Уставу, глотки Гимном драли. В Лугандоне и Даунбассе перднуть боялись - "етоженашилюди"... Вот Вам и армия.
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В Крыму действовать по уставу им запретил тогдашний И.О. Президента крывавый пластырь не реагировать на провокации и оружие закрыли в оружеках , солдаты свои части охраняли с палками
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Саакашвили и Добродомов в базе "Миротворец"!!!!!
Толстая Антонина с Собаковым совсем е.....банулись?????
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А, Собаков со своими рюкзаками, Шуфричи всякие и другие одиозные личности не достойны помещения в эту базу???
История с рюкзаками, к стати, преступление, а у Саакашвили с Добродомовым максимум админка.
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А де те саме про кордон на сході України ? .
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захерченко, тот который министр был внутренних дел, тоже буром шел...много ему это помогло???
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а цього визвати надачупоказаний кішка тонка ?Регионал Богуслаев незаконно сдал китайцам стратегическое предприятие "Мотор Сич"Повестки с вызовом о даче показаний по прорыву на госгранице возле ПП "Шегини" будут разосланы участникам до конца дня, - Аваков - Цензор.НЕТ 7397
Регионал Богуслаев незаконно сдал китайцам стратегическое предприятие "Мотор Сич"Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев (группа Воля народа) незаконно продал 56% акций ЧАО "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.Об этом со ссылкой на решение Шевченковского районного суда от 7 сентября передает Liga.net. Согласно документу, 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая, в свою очередь, является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. После этого в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций "Мотор Сичи", ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% "Мотор Сичи" через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом" Елена", СК "Мотор Гарант" и другие структуры. СБУ в июле открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". Тогда же у служебных лиц компании прошли обыски. Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал акции "Мотор Сичи", которые учитываются на счетах СП ООО "Драгон Капитал" и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).В комментарии ЛІГА.net Вячеслав Богуслаев не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций. "Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день.Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", - отметил Богуслаев. Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке. Ранее в "Мотор Сич" заявляли, что поскольку с 1994 года компания является акционерным обществом с частной формой собственности, акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. Обращение таких акций является свободным и неподконтрольным самому предприятию. ...
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сейчас пойдут повестки о даче в 6 соток...гривнами
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Что всех по именам м фамилиям знаете,псы рошеновские ? А щеколадных титуханов пригласили?
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Вообще-то надо задаться вопросом, каким образом в Украине оказался сам аблаварский еврей авакян!!!
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Может не нужно так сильно напрягаться пан Аваков, а тихонечко вернутся к себе на родину в Армению и сопеть там в тряпочку!?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовестки с вызовом о даче показаний по прорыву на госгранице возле ПП "Шегини" будут разосланы участникам до конца дня, - Аваков
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