 Повестки с вызовом о даче показаний по прорыву на госгранице возле ПП "Шегини" будут разосланы участникам до конца дня, - Аваков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на брифинге в Киеве в понедельник.
"Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами - хорошо, нет - соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий", - сказал министр
Министр также настоятельно рекомендовал тем, кто незаконно пересек госграницу в воскресенье, 10 сентября, явиться на пункт пропуска "Шегини" для прохождения оформления таможенного контроля.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Где сейчас этот Захарченко, Пшонка, Янукович?
Там будет и аваков, луценко, Порошенко.
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А что там давать и показывать?
Сообщение о минировании - запаниковали и побежали ...
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Шкиряк: Саакашвили утверждает, что попал в базу "Миротворца" из-за Авакова? Это бред политического афериста и бандита
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=160&v=A2jHlocCYOA
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Толстая Антонина с Собаковым совсем е.....банулись?????
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История с рюкзаками, к стати, преступление, а у Саакашвили с Добродомовым максимум админка.
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Регионал Богуслаев незаконно сдал китайцам стратегическое предприятие "Мотор Сич"Служба безопасности Украины (СБУ) считает, что народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев (группа Воля народа) незаконно продал 56% акций ЧАО "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.Об этом со ссылкой на решение Шевченковского районного суда от 7 сентября передает Liga.net. Согласно документу, 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получило от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая, в свою очередь, является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited. После этого в течение 2016 года, гражданин Украины, имя которого в судебном решении не приводится, продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon.Согласно тексту решения суда, гражданин Украины, который якобы осуществил продажу акций "Мотор Сичи", ранее напрямую владел 15,83% акций предприятия. Также ему принадлежали 17,3% "Мотор Сичи" через подконтрольную Business House Helena и 15,7% через компании ООО "Гарант Инвест", ООО "Гарант Альфа", ЗАО "Торговый дом" Елена", СК "Мотор Гарант" и другие структуры. СБУ в июле открыла уголовное производство по статьям "диверсия" и "подготовка к преступлению". Тогда же у служебных лиц компании прошли обыски. Шевченковский районный суд Киева в сентябре арестовал акции "Мотор Сичи", которые учитываются на счетах СП ООО "Драгон Капитал" и принадлежат следующим компаниям: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena (Панама), Enfields Trade & Capital Corp (Панама), Waldo Trade Ltd (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама).В комментарии ЛІГА.net Вячеслав Богуслаев не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций. "Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день.Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", - отметил Богуслаев. Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке. Ранее в "Мотор Сич" заявляли, что поскольку с 1994 года компания является акционерным обществом с частной формой собственности, акции принадлежат отдельным физическим и юридическим лицам. Обращение таких акций является свободным и неподконтрольным самому предприятию. ...
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