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Все про:Лавров (1490) Россия (72211) США (13373) дипломаты (226)

 В МИД РФ заявили о планах дополнительно сократить количество американских дипломатов

лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские власти рассматривают условия по приведению в равное количество число российских дипломатов в США и американских в России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России в Facebook, об этом он заявил на пресс-конференции в Аммане.

"Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом", - сказал Лавров.

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Ранее, выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин заявил, что Россия оставляет за собой право дополнительно сократить количество американских дипломатических сотрудников в Москве.

31 августа Государственный департамент США объявил, что к 2 сентября Россия должна закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франсиско инициировал лично президент США Дональд Трамп.

Это требование выдвинуто в ответ на высылку американских дипломатов из России - до 1 сентября РФ должны были покинуть 755 работников американской дипмиссии. Москва решила выслать американских дипломатов после того, как США ужесточили антироссийские санкции.
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дочь пусть выкинут со штатов этой лошади .шо она там делает ?
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закрыть нахрен посольство США в рашке и выгнать всех иностранцев! Ибо нефиг шляться расеянам по гейропам и америгам! Заодно и выгнать расеян из сша))
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Закрыть вообще не получиться(. Поскольку в посольства ходят также граждане США , которые находятся как туристы или проживают на территории параши.
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предлагаю кацапам принять новый гимн своей кацапии :D
...
Гудбай Америка, ооо,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
....
Гудбай Америка, ооо,
Где я не буду никогда.
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лошадиная дочь,екатерина виноградова в Москве,папа купил ей худ.галерею.
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а в это время вся шобла ебла на раше тв в лице уепков типа франца клинцевича с пеной у рта клеймит позором Саакашвили и .... ВНИМАНИЕ! ВЫРАЖАЕТ СОЧУВСТВИЕ И ПОДДЕРЖКУ ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ и АВАКОВУ!
... я насторожился
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Так Саакашвили реальный враг кацапов в отличии от авакяна и гаранта.
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А может они клеймят Саакашвили, а тем более ВНИМАНИЕ! ВЫРАЖАЮТ СОЧУВСТВИЕ И ПОДДЕРЖКУ ПЕТРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ и АВАКОВУ именно для того чтобы ты насторожился? Там тоже не дураки.
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конечно не дураки
что сделал с Грузией Саакашвили?
и что порошенко с Украиной?
как говорится почувствуйте разницу
... поэтому хуйлостанцы тупо поддерживают своего тайного союзника барыгу, и не надо думать об орках лучше чем они есть на самом деле - д.б.
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михо был президентом два срока. причем не секрет что США на первый срок:
а) помогли победить
б) дали четкий план реформ и деньги под них
А вот второй срок... - у "реформатора" михеля были все возможности продолжить начатое... но оказался он "голым королем" - с кучей понтов и нулевым результатом.


Доказательство - "реформы" "реформатора" в Одессе. Есть что-гибудь ПОЛЕЗНОЕ сделанное им для Украины или хотя-бы Одессы???


или о людях не надо судить по их делам (или их отсутсвием)? тебе юща мало???
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Так очередь из руССких уборщиц, поваров и садовников, которые по найму в американском посольстве работали, слишком большая. Всех не получается за раз выслать.
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Тоько кацапы начали мечтать о возможности получения американских виз, как вдруг БАЦ... И всё коту под хвост!
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Пора американцам высылать всех членов семьи российских первых лиц и высших чиновников и арестовывать их счета в своих банках для.....проверки на финансирование терроризма,например и долго и пристакльно расследовать источники накоплений..)
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Який парітет мерин старий, одні мешкають серед цивілізації, інші сидять в говнярці .
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Тогда выровняйте количество прущихся кацапов в США!
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всех русских нужно депортировать на родину - там хорошо!
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Старое,доброе кацапское шапито. А то как-то отвлеклись за движухой с Саакашвили.
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Очередь американских граждан в "Русскую вареничную" на Арбате...
Фото с.лаврова
В МИД РФ заявили о планах дополнительно сократить количество американских дипломатов - Цензор.НЕТ 79
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слышь, лошадь. а что если вапще взять и закрыть посольство пиндосов на раасии?! нафик ано вам нада. а открыть вместо него 100 консульств Северной Кореи и Зимбабвэ. Благодарный народ возликует
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осторожно! двери закрываются занавес опускается!
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Это мне нравится! Чем больше русские гавкают, тем лучше американцы понимают , что русские варвари и дикари !
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Оставить по одному послу и по одной уборщице - дипломатия в отношениях с Россией - это непозволительная роскошь при теперешнем ее руководстве.
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Американская сеть розничной торговли электроникой Best Buy решила убрать с полок чекистскую продукцию «Лаборатории Касперского», сообщает The Verge. В компании объясняют этот шаг т.н. «антивирус Касперского» имеет прямое отношение к русским спецслужбам.Теперь крупнейший продавец электроники в США Best Buy больше не будет предлагать покупателям чекистский вирус.Напомним, что Кавказ-Центр предупреждал мир о лубянском вирусе под вывеской «Лаборатория Касперского» уже много лет. Но лишь в мае этого года главы сразу шести крупнейших американских разведывательных ведомств официально признали этот факт.А в июне комитет сената США по вооружённым силам и вовсе запретил Пентагону пользоваться чекистской продукцией «Касперского».Сеть розничной торговли Best Buy также указало на то, что в компании «Касперского» не проводилось никакого даже формального расследования, а значит, в деле остаётся «слишком много неизвестного». Причём тем, кто уже купил чекистский вирус «Касперского» или у кого есть активированная подписка, сотрудники Best Buy предлагают заменить его на другой продукт.Между тем в самой чекистской конторе «Лаборатория Касперского» продолжают придерживаться старой чекистской тактики все отрицать, даже если тебя поймали за руку с поличным.При этом кадровый офицер ФСБ Касперский, прикинувшись Иванушкой дурачком заявил «никогда не помогал и не будет помогать ни одному правительству в мире в кибершпионаже или в агрессивных действиях в киберпространстве». А кто ж сомневался то в этом. Разве чекисты будут помогать кому-нибудь другому кроме своей родной конторы.Тем не менее, чекистский вирус «Касперского» пока еще продается в Amazon и Walmart, сообщает The Verge.Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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А еще на росиси их МИД в Великоритании заявил:
В МИД РФ заявили о планах дополнительно сократить количество американских дипломатов - Цензор.НЕТ 9517

Все, пиндосы, умылись, Эверест - русский! (Правда, потом одумались и твит убрали, но твиты, как и рукописи не горят.) Вот что "Боярышник" боготворящий делает.
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ну добре, вишлете усих дипломатів, а потім що, на кацапщині це, схоже, останній аргумент, чи Хуйло приберіг якийсь козир у кишеньці, бидло, послухайте себе зі сторони, такої дефективної недонації у всьому світі немає, то може потрібно подумати чи не в вашому дорогому Хуйлі проблема, а не дой-обуватися до всього людства
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Какой красивый дипломатический язык.... Можно - я продолжу??? --" некоторой озабоченности в связи с общемировым политическим противостоянием - это накладывает на нас дополнительную ответственность.. А в состоянии. И мы будем строго соблюдать паритет - пока нас будут паритетить.. И мы оставляем за собой ПРАВО,, но не ЛЕВО.... И прочий бред....Так -вырезки из его речи.....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ МИД РФ заявили о планах дополнительно сократить количество американских дипломатов
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