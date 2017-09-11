 В МИД РФ заявили о планах дополнительно сократить количество американских дипломатов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России в Facebook, об этом он заявил на пресс-конференции в Аммане.
"Если уж они взяли паритет в качестве критерия, мы сейчас рассматриваем те условия, в которых работают американские загранучреждения в России и российские в США, и приведем эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом", - сказал Лавров.
Ранее, выступая после саммита БРИКС в Китае, Путин заявил, что Россия оставляет за собой право дополнительно сократить количество американских дипломатических сотрудников в Москве.
31 августа Государственный департамент США объявил, что к 2 сентября Россия должна закрыть свое генеральное консульство в Сан-Франциско, торговое представительство в Вашингтоне и его филиал в Нью-Йорке. Решение о закрытии генконсульства России в Сан-Франсиско инициировал лично президент США Дональд Трамп.
Это требование выдвинуто в ответ на высылку американских дипломатов из России - до 1 сентября РФ должны были покинуть 755 работников американской дипмиссии. Москва решила выслать американских дипломатов после того, как США ужесточили антироссийские санкции.
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...
Гудбай Америка, ооо,
Где я не был никогда.
Прощай навсегда.
Возьми банджо,
Сыграй мне на прощанье.
Ла-ла-ла-ла-ла
Ла-ла-ла-ла-ла
....
Гудбай Америка, ооо,
Где я не буду никогда.
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... я насторожился
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что сделал с Грузией Саакашвили?
и что порошенко с Украиной?
как говорится почувствуйте разницу
... поэтому хуйлостанцы тупо поддерживают своего тайного союзника барыгу, и не надо думать об орках лучше чем они есть на самом деле - д.б.
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а) помогли победить
б) дали четкий план реформ и деньги под них
А вот второй срок... - у "реформатора" михеля были все возможности продолжить начатое... но оказался он "голым королем" - с кучей понтов и нулевым результатом.
Доказательство - "реформы" "реформатора" в Одессе. Есть что-гибудь ПОЛЕЗНОЕ сделанное им для Украины или хотя-бы Одессы???
или о людях не надо судить по их делам (или их отсутсвием)? тебе юща мало???
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Фото с.лаврова
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двери закрываютсязанавес опускается!
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Кавказ-Центр
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Все, пиндосы, умылись, Эверест - русский! (Правда, потом одумались и твит убрали, но твиты, как и рукописи не горят.) Вот что "Боярышник" боготворящий делает.
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Шайтан, обогнал.
)))
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