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Все про:разбой (223) СБУ (14871) оборотни в погонах (41)

 Банду, совершавшую разбои под видом СБУ, задержали на Одесчине

сбу

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ задержали злоумышленников, которые занимались разбойными нападениями на иностранцев под видом проведения следственных действий "сотрудниками спецслужбы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, пришел к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и отобрал его автомобиль. Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев.

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Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенный автомобиль.

"Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - сообщает СБУ.

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Звільнились ще в 2015)))
А посвідчення не здали,тому "під видом" )))
Я думаю,що ще й по направленню)))
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Іноді мені здається,що методички,що кремлівським "мордам",що нашим пишуть одні і ті ж "писаки-видумаки".
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Затримали працівників СБУ в СБУ силами внутрішньої безпеки СБУ. То до чого тут "під виглядом СБУ". Це і було СБУ - організована злочинна бандитська група під прикриттям своїх керівників.
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Так а в чому різниця???

Самим СБУ можна проводити розбої,контрабанду,викрадання людей,підриви автомобілей і т.д.,а іншим не можна???Подвійні стандарти?)))
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Хм...наверное они (СБУ и бандиты) уже так стали похожи,что народ стал путать? ))
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Без бутылки, хрен разберешь, где банда, а где СБУ...
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Що не зрозумілого? З 09.00 до 17.00 - "СБУ", а з 17.00 до 09.00 - "під виглядом СБУ"!
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на сделку со следствием согласны? Тогда подписка о не выезде.
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"нанося вред имиджу СБУ"...
Цікаво, якби хтось під виглядом ФБР хтось спробував би "віджати" автомобіль в бізнесмена з Азії, це нанесло б шкоду іміджу ФБР?
Чи може в СБУ не імідж, як в ФБР, а "авторитет"?
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- а может и не под видом СБУ - не пойму, кто СБУ? кто полиция? кто налоговая полиция? кто КОРД ? кто коррупционная полиция? кто проверяющие? кто крышующие? кто ДСО? кто АТО? кто антимонопольный комитет? кто налоговая? кто экология? кто охрана труда, кто УБЭБ?, кто УБОП? и еще 100 проверяющих - кому блядь платить? Все с оружием, все тычут ксивы и просят денег. Позатрахали маленько.
Всем не могу - нет зарплаты для рабочих. Уже определитесь там на верху.
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Что то часто об СБУ, разбои, контробанда, рекет, может мы не правильно эту ОПГ называем
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якщо "пат відам сбу" то чому займалася служба ВНУТРІШНЬОЇ безпеки?????
Напишіть прямо -піймали перевертнів в своїх рядах!
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То есть потерпевшие вполне верили, что перед ними СБУшники. А вот теперь пусть минстецьковские проведут пропагандистко-разъяснительную работу с населением,что разница есть. А я на это посмотрю.
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Сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ
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так-таки своих задерживали?
понятно
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБанду, совершавшую разбои под видом СБУ, задержали на Одесчине
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