 Банду, совершавшую разбои под видом СБУ, задержали на Одесчине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что организатор группировки, который находится в розыске, пришел к бизнесмену одной из стран Южной Азии якобы для проведения СБУ обыска и отобрал его автомобиль. Сотрудники спецслужбы задокументировали три факта "отжима" злоумышленниками имущества и денег у иностранцев.
Оперативники СБ Украины совместно с полицией задержали организатора и двух сообщников в Одессе и обнаружили у них похищенный автомобиль.
"Во время обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли поддельное решение суда, которое участники группировки "демонстрировали" во время разбойных нападений, нанося вред имиджу СБУ. Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 187 и ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия", - сообщает СБУ.
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А посвідчення не здали,тому "під видом" )))
Я думаю,що ще й по направленню)))
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Самим СБУ можна проводити розбої,контрабанду,викрадання людей,підриви автомобілей і т.д.,а іншим не можна???Подвійні стандарти?)))
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Цікаво, якби хтось під виглядом ФБР хтось спробував би "віджати" автомобіль в бізнесмена з Азії, це нанесло б шкоду іміджу ФБР?
Чи може в СБУ не імідж, як в ФБР, а "авторитет"?
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Всем не могу - нет зарплаты для рабочих. Уже определитесь там на верху.
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Напишіть прямо -піймали перевертнів в своїх рядах!
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так-таки своих задерживали?
понятно
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