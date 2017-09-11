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 Политика Украины
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Все про:медицина (1622) Порошенко (13761) село (157)

 Награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины, - Порошенко

порошенко

Дистанционные консультации врачей должны быть для жителей сел бесплатными, считает Президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента, об этом Порошенко сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины, комментируя положения программы развития сельской медицины.

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"Мы должны сделать максимум для того, чтобы ускорить внедрение этой программы", - сказал глава государства.

Он отметил, что для этого должен быть внедрен широкополосный Интернет, введена 4G-связь, установлено необходимое оборудование, проведены необходимые строительные работы, а также хорошо мотивированные врачи в сельской местности и специалисты, которые будут предоставлять консультации дистанционно.

"И главное - для жителя села эта услуга должна быть бесплатной. Это принципиально. Государство имеет возможность защитить гражданина", - сказал президент.

Кроме того, глава государства сообщил, что намерен обратиться к Кабинету Министров и Верховной Раде с просьбой предусмотреть в госбюджете на следующий год средства на финансирование программы развития сельской медицины. Также, по мнению Порошенко, вполне справедливым и правильным будет направление части награбленных денежных средств, изъятых Генеральной прокуратурой у представителей бывшей власти, на развитие медицинской отрасли в сельской местности.

"Значительную часть направить именно на развитие этой программы - как разовые инвестиции, так и в виде субвенций", - сказал Порошенко.

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Президент поблагодарил врачей, свою команду, членов правительства и представителя Министерства здравоохранения за очень эффективную и конструктивную работу, которая направлена на внедрение современных технологий на селе. Он отметил, что программа так же, как и медицинская реформа в целом, открыта для полного и детального обсуждения.


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еще один совкодрочер...
даже обьяснять уже лень...
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Это если у одного пети конфисковать то получится по 1000 баксов
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хочешь сказать что наш през ворует с одной Украины больше чем хуйло ворует со всей раши и ее сателитов?
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так то воно так,але вже кожний українець винен МВФ 2000$.Ці підераси сп*здили набагато більше.
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как я уже говорил одному вешателю на фонарных столбах: привяжи себе гирю к яйцам и спустись уже на землю, не вырабатывает Украина столько денег, если бы вырабатывала, нам бы их не занимали.
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Всего то 40 миллиардов.У жуликов в одних только "тревожных чемоданах" больше денег.
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ты сначала представь себе чемодан в котором лежит 1 миллиард, и попробуй его поднять, шварцнегер.
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честно не помню, в fb кто-то привел округленную сумму по forbs и разделил на 48 лямов. там и $1000 не было, где-то 700-800.
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Награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины по телевизору, - Порошенко
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Как эти деньги можно направить на развитие медицыны если петя их уже давно направил в офшоры?
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"Награбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины" і 800 000 000 Костюку+Порошенко
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Лучше верни деньги наворованые тобой и твоей властью.
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Читаешь комментраии и понимаешь, какой хороший президент порошенко, в отличии от пАпередников, и как его любит и уважает украинский народ.
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...и на медицину, и на оборонку, и на армию... Уже делили-переделили, а по концовке бабло в частном агрохолдинге оседает! Бедные страусы теперь голодают, а синяя птица, которою нам втридорога впаривают, теперь в шоколаде, простите за каламбур...
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Судя по тому, что выдает сегодня в эфир порошенко, он пережил серьезный стресс и находится в несколько неадекватном состоянии.
ему следует успокоиться и взять себя в руки
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Гидазепам в список доступных лекарств Грося не внес. Придется гаранту перебиваться валерианой.
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Если к этому добавить награбленное нынешней властью, то сельская медицина расцветет.
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Сама ідея, якщо уявити її реалізацію не в українських реаліях, а в паралельному світі, непогана. Та життя розставить свої корективи. Сидить фельдшер чи сімейний лікар у напів-зруйнованій амбулаторії, де з медобладнання - шпатель, тонометр, і чудо буржуйської техніки - б/в кумп'ютур за ціною нового, де "санавіація" - це совковий драндулєт з пустим баком, а "дорогу" до найближчої лікарні після ямкового "ремонту" весною розмиває до стану глиняної річки. Відправляє фельдшер по Скайпу кардіограму хворого на Київ. А з Інституту серця шлють відповідь - інфаркт, і треба терміново ставити стент, бо помре. А оскільки найближча ЦРЛ - за 90 км, бо районну "оптимізували" і об'єднали з віддаленою - то або їдь у тарадайці туди, або помри вдома без мед.допомоги, що для держави більш оптимально і дешево. Так, вальцман?
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"Дистанционные консультации врачей должны быть для жителей сел бесплатными, считает Президент Украины Петр Порошенко." - как это будет осуществлено практически? В каждый дом по компьютеру за счет Roshen, организация компьютерных курсов с разбитием обучающихся больных на возрастные группы, 20 - 40 лет, 41 - 60 лет, 61 и более лет? Как быть со слепыми, глухими и самостоятельно не передвигающимися, по возрасту уже не могущих освоить ПК, страдающих склерозом? Проконсультировали, а дальше что? "Пальпация (лат. palpatio, ощупывание) - физический метод медицинской диагностики, проводимый путём ощупывания тела пациента." Заморская дура слыхала о таком?
Предполагаю, что такого идиотизма, сравнимого с геноцидом, нигде в мире нет.
Пословицы вспомнил - "Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать", "Не пощупает, не поверит".
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Очередные побрэхеньки от Пепса ) Мы и без тебя знаем что там должно быть ..Делать начинай ..Хватит трепаться .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНаграбленные средства бывшей власти должны быть направлены на развитие сельской медицины, - Порошенко
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