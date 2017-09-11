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 Политика Украины
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 Гройсман поблагодарил Францию за принципиальную позицию по сохранению санкций и давлению на РФ

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман благодарен Франции за позицию о необходимости сохранения санкций и продолжения давления на Россию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщилв ходе встречи с главой группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем (Herve Maurey) в Киеве в понедельник.

"Мы призываем наших партнеров и благодарим вас за вашу принципиальную позицию сохранять санкции, политическое и экономическое давление, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте, прекратила обстрелы суверенной Украины, а также вывела свои войска и вооружения с территории Украины", - сказал он.

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Премьер поблагодарил Э.Морея за намерение посетить Донбасс, чтобы лично увидеть ситуацию там.

"Также хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важным... для рассмотрения на Генассамблее ООН является вопрос о миротворческой миссии в Украине, и это очень важный шаг для установления мира", - сказал В.Гройсман.
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Гройсман поблагодарил Францию за принципиальную позицию по сохранению санкций и давлению на РФ...коли сама Україна - торгує з ПАРАШОЮ... Скоро відчуваю, під санкції попаде - Україна, з таким "мудрим" керівництвом...
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Лишилось баригам оголосити санкції та позакривати свої свєчниє заводіки на xyйлостані.
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порох пошел в медицину на селе, гройсман в международные отношения...они, что - поменялись местами)))
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А що тему з товаришем Сааховим закрили,тишина в ефірі,ні одноі новини...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман поблагодарил Францию за принципиальную позицию по сохранению санкций и давлению на РФ
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