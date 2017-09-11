 Гройсман поблагодарил Францию за принципиальную позицию по сохранению санкций и давлению на РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщилв ходе встречи с главой группы дружбы "Франция - Украина" Сената Франции Эрве Мореем (Herve Maurey) в Киеве в понедельник.
"Мы призываем наших партнеров и благодарим вас за вашу принципиальную позицию сохранять санкции, политическое и экономическое давление, чтобы Россия наконец отказалась от своих планов по наращиванию вооружений на континенте, прекратила обстрелы суверенной Украины, а также вывела свои войска и вооружения с территории Украины", - сказал он.
Премьер поблагодарил Э.Морея за намерение посетить Донбасс, чтобы лично увидеть ситуацию там.
"Также хочу подчеркнуть, что чрезвычайно важным... для рассмотрения на Генассамблее ООН является вопрос о миротворческой миссии в Украине, и это очень важный шаг для установления мира", - сказал В.Гройсман.
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