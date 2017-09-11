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 Политика Украины, За рубежом
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 Российские тюремщики скрывают новое местопребывание Сенцова, - адвокат

сенцов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ не дает информации о нынешнем местонахождении незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова.

Об этом адвокат украинца Дмитрий Динзе сказал Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ФСИН информацию (о местонахождении Сенцова. - Ред.) не даёт. И отсчет срока, предусмотренного законом об извещении о том, куда он этапирован, начинается наново", - отметил Динзе.

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Согласно действующим российским законам, при этапировании заключенный надолго выпадает из поля зрения адвокатов и близких, поскольку администрация обязана отправить уведомление о прибытии в исправительное учреждение в 10-дневный срок по прибытии на зону. Причем по почте, которая может доставляться долго.

9 сентября правозащитники обнаружили, что Сенцов находится в иркутском СИЗО, хотя до этого он отбывал наказание в исправительной колонии в Якутске. В понедельник появилась информация, что Сенцова этапировали и из следственного изолятора в Иркутске.

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25 августа 2015 года российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в подготовке терактов в Крыму.
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де олігарх димінський, нах нам цей сєнцов?
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