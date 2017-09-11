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 Политика Украины
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Все про:прокуратура (3171) хищение (345)

 Первого заместителя главы Шевченковской РГА будут судить за хищения на сумму более 40 млн грн, - прокуратура Киева

хищение гфс госсредств

Прокуратура Киева завершила расследование в отношении первого заместителя Шевченковской районной государственной администрации и четырех его сообщников по факту хищения коммунального имущества и присвоения средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении первого заместителя председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, который в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района города Киева", - сообщает ведомство.

Как отмечается, преступный план заключался в подделке правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, которые в дальнейшем использовались в нотариальных конторах для изменения собственника на подставных лиц.

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После этого коммунальное имущество переоформлялось на подконтрольные первому заместителю председателя РГА предприятия или отчуждалось в пользу третьих лиц.

Как было установлено следствием, по такой схеме с начала 2015 по декабрь 2016 года возглавляемая чиновником преступная группа незаконно отчуждала из коммунальной собственности 6 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры). Размер причиненных убытков составляет почти 36,5 млн гривен.

Также установлены факты незаконного завладения первым заместителем председателя РГА средствами коммунальных предприятий, контроль за которыми он осуществлял, на сумму 4,1 млн гривен.

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Сейчас всем подозреваемым и их защитникам объявлено об окончании досудебного расследования и, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

Отдельно в ведомстве отмечают, что по искам прокуратуры 4 объекта недвижимости, которые были незаконно отчуждены злоумышленниками, уже возвращены территориальной общине города Киева. Судебное рассмотрение исков о возвращении еще двух помещений продолжается.
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видАли мы ваш рошеновский суд. Под залог отпустят, а когда все уляжется, найдут ему не публичную посаду
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А когда Шевченковский суд будет судить главного барыгу страны?
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- даст бабла судьям, прокурорским, ментам и всё будет "ОК".
Лохи соплями умоются и пойдут покупать арбузы гросмэна за 10 грн. кг.
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Это хорошо. А когда Насерова за двойное гражданство будут судить?
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Мало вкрав блін, вкрав би більше 100млн не судили б, в БПП прийняли б...
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Такое обвинение может быть по каждому Голове РДА (РГА). Если хорошо копнуть, то там и на миллиард можно найти нарушений и присваивания имущества.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПервого заместителя главы Шевченковской РГА будут судить за хищения на сумму более 40 млн грн, - прокуратура Киева
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