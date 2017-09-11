 Первого заместителя главы Шевченковской РГА будут судить за хищения на сумму более 40 млн грн, - прокуратура Киева

Как передает Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.
"Прокуратурой города Киева завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении первого заместителя председателя Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации, который в сговоре со служащими предприятий и физическими лицами разработал незаконную схему по завладению объектами коммунальной недвижимости, расположенными на территории Шевченковского района города Киева", - сообщает ведомство.
Как отмечается, преступный план заключался в подделке правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, которые в дальнейшем использовались в нотариальных конторах для изменения собственника на подставных лиц.
После этого коммунальное имущество переоформлялось на подконтрольные первому заместителю председателя РГА предприятия или отчуждалось в пользу третьих лиц.
Как было установлено следствием, по такой схеме с начала 2015 по декабрь 2016 года возглавляемая чиновником преступная группа незаконно отчуждала из коммунальной собственности 6 объектов недвижимости (нежилые здания и квартиры). Размер причиненных убытков составляет почти 36,5 млн гривен.
Также установлены факты незаконного завладения первым заместителем председателя РГА средствами коммунальных предприятий, контроль за которыми он осуществлял, на сумму 4,1 млн гривен.
Сейчас всем подозреваемым и их защитникам объявлено об окончании досудебного расследования и, в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины, открыто материалы уголовного производства для ознакомления.
Отдельно в ведомстве отмечают, что по искам прокуратуры 4 объекта недвижимости, которые были незаконно отчуждены злоумышленниками, уже возвращены территориальной общине города Киева. Судебное рассмотрение исков о возвращении еще двух помещений продолжается.
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пошуруйте еще!
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Лохи соплями умоются и пойдут покупать арбузы гросмэна за 10 грн. кг.
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