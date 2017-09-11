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 Политика Украины, Экономика, Общество
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Все про:медицина (1621) Порошенко (13759) село (156)

 Порошенко: Внедрение телемедицины в селе начнется в 2018 году

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах развивать телемедицину в селе.

Об этом он сказал на совещании по вопросам развития сельской медицины, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мы говорили с Мировым банком во время моей встречи в Вашингтоне с президентом Кимом. Это будет отдельная программа поддержки телемедицины в селе в Украине. Кроме того, я буду просить правительство и народных депутатов учесть расходы на эту программу и в бюджете на 2018 год", - сказал он.

Порошенко надеется, что в каждой амбулаторной клинике будет широкополосный интернет, который поможет пациентам консультироваться с врачом.

"Мы должны иметь широкополосный интернет, связь четвертого поколения - 4G, необходимое оборудование, провести необходимые строительные работы, создать мотивацию для врача", - отметил президент.

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рехформатор, чумака пригласи или кашпировского, пусть воду по телевизору заряжают!!!
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Чумак с Кашпировским?
Почему б еще и мед. авиацию не пообещать?
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Ліки будуть показувати хворим по телевізору.
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И операции будут делать сами себе, глядя на телевизор?
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Чому підарасня з АП, КМ та ВР лікується у Феофанії, а не по телевізору?
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Брехня, бариги нас вже 3, 5 роки лікують по телевізору
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подозреваю , следущий этап - телепитание
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Внедрение телемедицины в селе начнется в 2018 году
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