 Порошенко: Внедрение телемедицины в селе начнется в 2018 году

Об этом он сказал на совещании по вопросам развития сельской медицины, сообщает Цензор.НЕТ





"Мы говорили с Мировым банком во время моей встречи в Вашингтоне с президентом Кимом. Это будет отдельная программа поддержки телемедицины в селе в Украине. Кроме того, я буду просить правительство и народных депутатов учесть расходы на эту программу и в бюджете на 2018 год", - сказал он.





Порошенко надеется, что в каждой амбулаторной клинике будет широкополосный интернет, который поможет пациентам консультироваться с врачом.



