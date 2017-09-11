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 В Мариуполе прогремел взрыв во многоэтажке: погиб мужчина, - полиция

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Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт полиции Донетчины.

"В результате взрыва, прогремевшего в квартире на 8 этаже многоэтажки в Левобережном районе Мариуполя, погиб человек. На месте работает следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. В однокомнатной квартире обнаружено тело ее хозяина 1970 года с травмами головы и конечностей. В результате взрыва выбиты окна. Информация о других пострадавших пока не поступала. Сейчас место происшествия обследуют полиция и специалисты ГСЧС. Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются", - сказано в сообщении.

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