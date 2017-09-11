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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8888) Курченко (415)

 Двое фигурантов "дела Курченко" пошли на сделку со следствием и признали свою вину, - ГПУ

курченко

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт с соглашением о признании вины бывшим директором общества с ограниченной ответственностью в г.. Рени и главным диспетчером предприятия в причастности к "преступной схеме С. Курченко".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.

Сообщается, что бывший директор и главный диспетчер порта "Рени" заключили сделку со следствием, признавшись по всем пунктам инкриминируемого им преступления.

"Бывшие должностные лица предприятия заключили с прокурором - процессуальным руководителем соглашение о признании своей вины в совершении ряда преступлений, в частности, участии в преступной организации, пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 2 млрд грн средств от реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что в суд были направлены обвинительные акты с признанием фигурантов уголовного дела своей вины в совершенных преступлениях.

В ведомстве также напомнили, что благодаря совместным действиям прокуратуры Одесской области, Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Управления Службы безопасности Украины в области и Главного управления Государственной фискальной службы в области в рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и предприятия.

Путем специальной конфискации в государственную собственность переданы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс м кв., Земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 5 млрд грн.

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Напомним, в результате преступных сделок в отношении 800 тыс. тонн нефтепродуктов в государственный бюджет Украины не поступило свыше 2,1 млрд грн. В мае 2017 года бывшему главе наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и других преступлениях. Подозреваемый объявлен в розыск.

17 июня Главная военная прокуратура начала досудебное расследование возможного финансирования терроризма бизнесменом Сергеем Курченко в связи с вывозом и реализацией за границу угля антрацитовых марок, незаконно добытого на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, под руководством бизнесмена.
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- где деньги? Прокуратура и менты могут фантазировать до бесконечности...
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яке діло ви не просрали, хоть щось доведіть до ума, на вас вже жалко дивитися
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ГПУ довольно ,бабки получены,воры отпущены,концы спрятаны-никто не сядет !!!
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как то все не так !!одни признают вину и их прощают.другие платят*залог*толи откуп и ни одна падла не наказана.
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все ворье откупается откатами - ЛИЧНО РОШЕНОВСКОЙ БАРЫГЕ
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Так воно і є: бо коли читаєш "хроніку затримань" , то виникає таке враження, що з Адміністрації П(петра) до силових органів надіслано такий собі "прейскурант" на відмазування... (ІМХО)
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раньше называлась помощь следствию, теперь - сделка. Неудивительно, что благодарность это взятка.
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Пашинский ещё не ответил за снайперскую винтовку на майдане
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Уплатили взнос, сказали то всё Курченко винуват...дело раскрыто! Ай да ГПУ, может попробуете убийство Кенеди раскрыть по горячим следам, тепловизор у Матиоса возьмете!
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миша, скорее устраивай бунт, заказчиков садят!
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Теперь им возвратят ранее ими украденное, закроют на их все уголовные дела, а потом наградят. Може сам потрох, когда-нибудь на Майдане!
Вот такой у нас круговорот денежных схем в державе, панове! Забрали золотой батон у хряка - подарили его кАсюку(или как там этого чёрта), поделили с аХметовым бизнес на крови в зоне АТО - засунули в тюрьмы сотни добробатов, обвинив их наказав за месяц! В то время, как суды над ефремовыми, гепами, допами... тянутся годами!!!
Примеры добавлять, порохоботы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое фигурантов "дела Курченко" пошли на сделку со следствием и признали свою вину, - ГПУ
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