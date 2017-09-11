 Двое фигурантов "дела Курченко" пошли на сделку со следствием и признали свою вину, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Украины.
Сообщается, что бывший директор и главный диспетчер порта "Рени" заключили сделку со следствием, признавшись по всем пунктам инкриминируемого им преступления.
"Бывшие должностные лица предприятия заключили с прокурором - процессуальным руководителем соглашение о признании своей вины в совершении ряда преступлений, в частности, участии в преступной организации, пособничестве в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, подделке документов и злоупотреблении служебным положением, что привело к фактическому непоступлению в бюджет более 2 млрд грн средств от реализации 800 тыс тонн нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
В ГПУ добавили, что в суд были направлены обвинительные акты с признанием фигурантов уголовного дела своей вины в совершенных преступлениях.
В ведомстве также напомнили, что благодаря совместным действиям прокуратуры Одесской области, Главного управления Национальной полиции в Одесской области, Управления Службы безопасности Украины в области и Главного управления Государственной фискальной службы в области в рамках расследования уголовного производства по решению суда в пользу государства в июле 2017 конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и предприятия.
Путем специальной конфискации в государственную собственность переданы нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тыс м кв., Земельные участки площадью 77 га и установки для обеспечения деятельности завода.
Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 5 млрд грн.
Напомним, в результате преступных сделок в отношении 800 тыс. тонн нефтепродуктов в государственный бюджет Украины не поступило свыше 2,1 млрд грн. В мае 2017 года бывшему главе наблюдательного совета группы компаний Сергею Курченко сообщено о подозрении в создании преступной организации, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем, и других преступлениях. Подозреваемый объявлен в розыск.
17 июня Главная военная прокуратура начала досудебное расследование возможного финансирования терроризма бизнесменом Сергеем Курченко в связи с вывозом и реализацией за границу угля антрацитовых марок, незаконно добытого на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, под руководством бизнесмена.
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СДЕЛКА С НАШИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ - ЗЛОСТЬ НА СЕБЯ ДОЛГИЕ ГОДА НА НАРАХ
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Вот такой у нас круговорот денежных схем в державе, панове! Забрали золотой батон у хряка - подарили его кАсюку(или как там этого чёрта), поделили с аХметовым бизнес на крови в зоне АТО - засунули в тюрьмы сотни добробатов, обвинив их наказав за месяц! В то время, как суды над ефремовыми, гепами, допами... тянутся годами!!!
Примеры добавлять, порохоботы?
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