 Львовский “Форум издателей” заявляет об угрозах и просит власти гарантировать безопасность

"Форум издателей" обратился к Львовскому областному совету , Львовскому городскому совет у, Львовской областной государственной администрации , Министерству культуры , а также Министерству внутренних дел , Министерству иностранных дел , Администрации Президента , Верховной Раде с просьбой вмешаться в данную ситуацию и предоставить свои письменные разъяснения , какие действия будут приняты для недопущения провокаций и насилия, а также о порядке действий в случае возникновения угрожающей ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ , соответствующее заявление разместил 11 сентября на сайте "Форума издателей" председатель правления ОО Александрой Коваль."Уже больше месяца некоторые участники 24-го Форума издателей во Львове сообщают нам об угрозах в их адрес в социальных сетях, которые касаются их творчества или общественной деятельности. Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда в адрес начальника СБУ во Львовской области, городского председателя Львова Андрея Садового и председателя Львовской областной администрации Олега Синютки и с копией на ОО "Форум издателей" поступило письмо от зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций с угрозами, которые касаются двух событий нашей программы. Издатель и автор книги отменили одно событие, с целью обеспечения безопасности детей, но может ли нам кто-то гарантировать, что провокаций и драк не будет на другой локации и при другой возможности? Мы просим всех соорганизаторов Форума издателей вмешаться в данную ситуацию и предоставить нам свои письменные разъяснения, какие действия будут предприняты для недопущения провокаций и насилия, а также о порядке наших действий в случае возникновения угрожающей ситуации", - говорится в обращении.Коваль подчеркивает, что главный принцип ОО "Форум издателей" - это создание площадки для общения всех участников общественной жизни. При этом она подчеркивает, что спикеры и участники мероприятия не нарушают ни одного закона и Конституции Украины.Председатель ОО напоминает, что Форум издателей во Львове является одним из крупнейших фестивалей Украины и Центрально-Восточной Европы, в котором в этом году принимают участие авторы, публичные интеллектуалы, журналисты из 24 стран мира."Сразу же после Форума издателей во Львове состоится международный ПЕН-конгресс, посвященный свободе слова и усилиям, направленным на освобождение из московской неволи украинских узников совести, журналистов, писателей и деятелей культуры, заключенных и репрессированных за их взгляды. Поэтому нападение на события Форума очень негативно отразится на имидже нашей страны в мире, на перспективах европейской интеграции и планах вступления Украины в НАТО, которая является не только оборонительной структурой, но и сообществом свободных демократических государств, где уважают права человека", - уверена Коваль.Она сообщила, что готова пригласить представителей подписанных под письмом общественных организаций и всех желающих на мирную публичную дискуссию в формате круглого стола.Среди организаций, подписавших обращение с требованием не допустить "откровенно провокационной презентации", в частности "Правый сектор" и "Украинкая народна самооборона" во Львовской области.24-й "Форум издателей" во Львове пройдет с 13 по 17 сентября во львовском Дворце Искусств и в более чем 40 локациях города. Мероприятие будет состоять из более 1000 культурных и образовательных мероприятий. Фокусная тема 24-го форума - "Точка созидания".