 Львовский “Форум издателей” заявляет об угрозах и просит власти гарантировать безопасность

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление разместил 11 сентября на сайте "Форума издателей" председатель правления ОО Александрой Коваль.
"Уже больше месяца некоторые участники 24-го Форума издателей во Львове сообщают нам об угрозах в их адрес в социальных сетях, которые касаются их творчества или общественной деятельности. Ситуация ухудшилась на прошлой неделе, когда в адрес начальника СБУ во Львовской области, городского председателя Львова Андрея Садового и председателя Львовской областной администрации Олега Синютки и с копией на ОО "Форум издателей" поступило письмо от зарегистрированных в Украине неформальных общественных организаций с угрозами, которые касаются двух событий нашей программы. Издатель и автор книги отменили одно событие, с целью обеспечения безопасности детей, но может ли нам кто-то гарантировать, что провокаций и драк не будет на другой локации и при другой возможности? Мы просим всех соорганизаторов Форума издателей вмешаться в данную ситуацию и предоставить нам свои письменные разъяснения, какие действия будут предприняты для недопущения провокаций и насилия, а также о порядке наших действий в случае возникновения угрожающей ситуации", - говорится в обращении.
Коваль подчеркивает, что главный принцип ОО "Форум издателей" - это создание площадки для общения всех участников общественной жизни. При этом она подчеркивает, что спикеры и участники мероприятия не нарушают ни одного закона и Конституции Украины.
Председатель ОО напоминает, что Форум издателей во Львове является одним из крупнейших фестивалей Украины и Центрально-Восточной Европы, в котором в этом году принимают участие авторы, публичные интеллектуалы, журналисты из 24 стран мира.
"Сразу же после Форума издателей во Львове состоится международный ПЕН-конгресс, посвященный свободе слова и усилиям, направленным на освобождение из московской неволи украинских узников совести, журналистов, писателей и деятелей культуры, заключенных и репрессированных за их взгляды. Поэтому нападение на события Форума очень негативно отразится на имидже нашей страны в мире, на перспективах европейской интеграции и планах вступления Украины в НАТО, которая является не только оборонительной структурой, но и сообществом свободных демократических государств, где уважают права человека", - уверена Коваль.
Она сообщила, что готова пригласить представителей подписанных под письмом общественных организаций и всех желающих на мирную публичную дискуссию в формате круглого стола.
Среди организаций, подписавших обращение с требованием не допустить "откровенно провокационной презентации", в частности "Правый сектор" и "Украинкая народна самооборона" во Львовской области.
"Форум издателей" обратился к Львовскому областному совету, Львовскому городскому совету, Львовской областной государственной администрации, Министерству культуры, а также Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, Администрации Президента, Верховной Раде с просьбой вмешаться в данную ситуацию и предоставить свои письменные разъяснения, какие действия будут приняты для недопущения провокаций и насилия, а также о порядке действий в случае возникновения угрожающей ситуации.
24-й "Форум издателей" во Львове пройдет с 13 по 17 сентября во львовском Дворце Искусств и в более чем 40 локациях города. Мероприятие будет состоять из более 1000 культурных и образовательных мероприятий. Фокусная тема 24-го форума - "Точка созидания".
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ой, вибачте - який може бути мозок в порохососа.
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Приводом стали дві анонсовані події: презентація книжки Лариси Денисенко «Майя та її мами» та дискусія «Чи готова школа говорити з дітьми на складні теми?».
На думку праворадикалів, такі заходи є «прямим посяганням на прищеплення школярам деструктивних принципів, що суперечать цінностям та традиціям, які споконвіку формувались в українських родинах». У листі вимагається не допустити проведення цих та інших подібних подій, апелюючи до того, що «Львів є консервативним у питанні традиційних сімейних цінностей».
«У випадку вашої бездіяльності ми будемо змушені самотужки вжити усіх можливих заходів, з метою недопущення проведення відверто провокаційної презентації у Львові», - заявили активісти.
Листа підписали наступні організації: «Сокіл», «Білі горвати», Добровольчий рух «ОУН», ГО «Традиція», ЛМГО «Молода Галичина», Добровольчий український корпус «Правий сектор», Національний корпус Львівщини, ГО «Твереза Галичина», «Українська народна самооборона Львівщини», ГО «Літературно-просвітницький проект «Дух нації», ГО «Екологічний клуб Поле», ГО «Аратта. Альянс», ГО «Братство Аратти», ГО «Центр безпеки міста», «Білі берети», «Легіон свободи».
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