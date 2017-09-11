"Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк"

Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украінські Новини".
"Она будет отменена, однозначно. С внедрением рынка электроэнергии, который был проголосован Верховной Радой. Это произойдет через 2 года ровно, после того комиссия потеряет полностью полномочия по утверждению цен на электрическую энергию", - сказал Вовк.
Глава НКРЭКУ также отметил, что формула оптимальна на переходном этапе реформирования отрасли, принималась абсолютно законно и была согласована со всеми органами власти.
"Цена формируется - среднее значение на соответствующем хабе с учетом логистики и скорректированное на качество. Такой подход, по моему мнению, оправдан, он фундаментально обоснован, он целесообразен на переходном этапе до того момента, как произойдет либерализация рынка электроэнергии и природного газа", - подчеркнул он.
Ранее глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий заявлял, что закон "О рынке электрической энергии Украины" положит "конец "Роттердаму+" и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет". Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя.
Напомним, президент Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии". Документ вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете "Урядовый курьер". Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.
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Зная Вовка, надо понимать, что НИКОГДА.
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абонплату введут !
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*Подкормыш Рошена*
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А С НАРОДОМ СОГЛОСОВАТЬ НЕ НЕ НАДО?!!
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А впрочем, нет... Всё верно написал.
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мародёры по совместительству.
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т.е. цена на газ ещё не либерализована, прикольно. Озверели да?
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Ну дайте еще поворовать хоть немножко !
Судя по фото этого ребенка били головой о стол
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А еще падлы от власти гонят на "трафаретное искусство".
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скажите, у него голова перебинтована или то мне так хочется?
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На голову.
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у него голова болит - а мы страдаем...
"голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве..."(песня)
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"Граната, граната, граната моя"
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Собаков! Ты єтого упыря к ответственности привлечь не хочешь, а герой рюкзаковый???
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Им - уже давно.
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Ну, давай, обосранный "вовк"! расскажи, как нам лучше стало жить, при вашей власти, ещё более воровской, чем власть Януковича!
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рынке-базаре"? полагаю, этим единицам уже даже формулы будут не нужны... только свои армии вышибал...
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