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 Экономика
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Все про:уголь (715) Вовк (91) НКРЭКУ (218) электроэнергия (81)

 Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк

вовк

Методика формирования оптово-рыночной цены на электроэнергию, известная как формула "Роттердам+", будет отменена после проведения соответствующей реформы.

Об этом заявил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украінські Новини".

Читайте также: Тарифы на электроэнергию в Украине - одни из самых низких среди развитых стран мира и Европы, - глава НКРЭКУ Вовк

"Она будет отменена, однозначно. С внедрением рынка электроэнергии, который был проголосован Верховной Радой. Это произойдет через 2 года ровно, после того комиссия потеряет полностью полномочия по утверждению цен на электрическую энергию", - сказал Вовк.

Глава НКРЭКУ также отметил, что формула оптимальна на переходном этапе реформирования отрасли, принималась абсолютно законно и была согласована со всеми органами власти.

"Цена формируется - среднее значение на соответствующем хабе с учетом логистики и скорректированное на качество. Такой подход, по моему мнению, оправдан, он фундаментально обоснован, он целесообразен на переходном этапе до того момента, как произойдет либерализация рынка электроэнергии и природного газа", - подчеркнул он.

Читайте также: Формулы ценообразования для угля и газа идентичны, - Вовк

Ранее глава подкомитета по вопросам электроэнергетики парламентского комитета по вопросам ТЭК Лев Пидлисецкий заявлял, что закон "О рынке электрической энергии Украины" положит "конец "Роттердаму+" и другим подобным схемам, поскольку смысла в них никакого не будет". Каждый производитель должен будет вырабатывать электроэнергию наиболее эффективно, чтобы ее продать дешево и найти своего потребителя.

Напомним, президент Петр Порошенко 8 июня 2017 года подписал закон "О рынке электроэнергии". Документ вступил в силу 11 июня после официального обнародования в газете "Урядовый курьер". Закон "О рынке электроэнергии" предусматривает внедрение новой модели рынка, включающей ряд сегментов: рынок двухсторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.
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Да ладно... сесть должен Саакашвили, иначе )(уйло нападет...
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смерть БППшным тварям! гройсману набить по фамилии
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"Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк"
Зная Вовка, надо понимать, что НИКОГДА.
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Глядя на фото этого инфантильного главу НКРЭКУ, понимаешь, что Педро такой селекцией топ-менеджеров, скоро до даунов дойдёт!
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Да никто, мало того они ещё два года будут грабить нас. А самое главное, что этот ублюдок и самый главный говорят о 2-х летнем периоде законов, то есть после они новое придумают
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Ахметка держащий за яйки всю Украину разрешит отменить???
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Он к тому времени будет утешаться пословицей "Бедность - не порок".
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будет отменена когда население перестанет платить.из-за отсутствия средств.
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я извиняюсь конечно за не большой плагиат.
*Подкормыш Рошена*
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ОНИ СОГЛОСОВАЛИ С ВЛАСТЬЮ АГА!!
А С НАРОДОМ СОГЛОСОВАТЬ НЕ НЕ НАДО?!!
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Кажись ошибочку допустил...
А впрочем, нет... Всё верно написал.
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Ротердам + при Барыге никто не отменит,только скинув Барыгу в Украине может начаться правовая жизнь.
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так на майдане заявляли,что скинут президента,если он будет как Янык!Порох не как Янык,он хуже!И где майдан???Нэту
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От як тільки Рудий Гудок скаже "Досить!" - так одразу і скасують!
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ох уж эти горе-реформаторы....
мародёры по совместительству.
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на вору и шапка горит ...знаете суки , за что вас на столбах :

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Якось дуже естетично: все буде набагато простіш, але дієвіше... (ви забули - скільки зараз зброї на руках)
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Схоже на те, що "Цензор" (сам того не бажаючи) започаткував творчий конкурс "Яким я бачу майбутнє Влади"!
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Хитрожёлтое не успеет, сядет за мошенничество.
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а энергорынок перестанет реформироваться тогда, когда это пойдет на заслуженную пенсию?
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вискочила, лядь недоношена, будь ти, сученя, прокляте за свої схемки, як ти можеш ще роззявляти своє імпало, хочу почути про тебе в кримінальній хроніці-ти жертва
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Когда Гройсмана со Вовк выгонят, отпадёт Роттердамм + и прочий газовый хаб...Пэцино ворьё перестанет грабить народ Украины..
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"как произойдет либерализация рынка электроэнергии и природного газа", - подчеркнул он.
т.е. цена на газ ещё не либерализована, прикольно. Озверели да?
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надо вас скорее отменять. А еще лучше- утилизировать
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Схему у барыг спалили, теперь что-то новое придумают.
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Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка,

Ну дайте еще поворовать хоть немножко !

Судя по фото этого ребенка били головой о стол
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Это Порошенко? Не. ну правда похож!
А еще падлы от власти гонят на "трафаретное искусство".
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очки одел (я)
скажите, у него голова перебинтована или то мне так хочется?
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ну вот!
у него голова болит - а мы страдаем...
"голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве..."(песня)
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А почему Петин ручной вовк ещё не в клетке ? Пора,пора ды им обоим ответить за ВСЁ !!
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То есть два года будут грабить однозначно .А может лучше не дать этим тварям ублюдкам просидеть ещё два года ? может переловить их в их награбленных дворцах особняках и спалить сжёчь тварей ?
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"...и после этого вы страшно пожалеете, что были против вроттердам+ ! ..." - глава НКРЭКУ Вовк
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ну конечно если роттердам+ после рехфоры будет не выгоден!
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Формула "Роттердам+" будет отменена после убийства Порошенко
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Этого волка позорного кто нибудь посадит или нет, любимая зверюшка президента, хуйню городят, цены внешнего рынка на внутренние ресурсы добываемые в стране, касается не только угля и не только антрацитовой группы, газ тоже - Дюссельдорф +. Недра принадледат народу, гондоны штопанные.
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Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, которая продлиться еще лет десять.

Собаков! Ты єтого упыря к ответственности привлечь не хочешь, а герой рюкзаковый???
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Хм, что за новая тенденция - мажут чем-то белым. Раньше таким типочкам мазали лоб зеленкой.

Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 1418
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Які ще докази потрібні НАБУ щоб посадити цього діяча, який в лице всім українцям каже, що це я вас грабую через Ахметова і формулу Роттердам +. Взагалі ці недолугі діячи чули щось про міжнародні контракти та Інкотермс?
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Українка чемпіонка світу з армреслінгу! ФОТО - ПРОСТО СУПЕР!Формула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк - Цензор.НЕТ 5205
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Формула Ротердам+ Будет отменина когда ценичный брехло поедет в ростов и заберет с собой Вовка
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Ты не "Вовк". Ты - позорная, блохастая и шелудивая собака, которая готова стоять на задних лапках, абы ей хозяин Порошенко кинул косточку, и её можно было бы грызть.
Ну, давай, обосранный "вовк"! расскажи, как нам лучше стало жить, при вашей власти, ещё более воровской, чем власть Януковича!
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Жодного в України не возили вугілля з Ротердаму. Навіщо тоді ця ганебна корупційна формула по збагаченню Ахметова. ганебна формула по збільшенню цін на електрику.
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Волчара,-Формула "Роттердам+" будет отменена после того,как вы положите зубы на полку.
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раньше, еще два года тебя с хозяином терпеть не будут
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а сколько у нас будет типа "производителей" типа на "рынке-базаре"? полагаю, этим единицам уже даже формулы будут не нужны... только свои армии вышибал...
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короче -воровать будут дальше в наглую .а кто сядет за все это ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаФормула "Роттердам+" будет отменена после окончания реформы энергорынка, - глава НКРЭКУ Вовк
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