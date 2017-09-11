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 Политика Украины
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 Оккупанты признали Чийгоза гражданином Украины. Это дает основания для его экстрадиции, - Чубаров

чубаров

Он отметил, что хотя полного текста приговора еще нет, там четко указано, что осуждается гражданин Украины Ахтем Чийгоз.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров заявил об основаниях для возможной экстрадиции в Украину незаконно осужденного оккупационной российской властью Ахтема Чийгоза. Об этом Чубаров сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, он обратил внимание, что, хотя полного текста приговора еще нет, "там четко указано на то, что осуждается Ахтем Чийгоз - гражданин Украины".

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По его словам, было опасение, что оккупационная власть силой заставит Чийгоза принять российское гражданство, "как было в других случаях, скажем, с Хайсером Джемилевым, с другими украинскими политзаключенными, где оккупанты пытались насильно навязать российское собственно гражданство, чтобы им было легче потом расправляться с этими заключенными".

"В нашем случае с Ахтемом тоже такое происходило в течение 14 месяцев. Оккупационные власти настаивали, что он является гражданином России по их, собственно, этим нелепым законам, которые они приняли после незаконной аннексии Крыма. Затем некоторое время они его называли гражданином Российской Федерации и гражданином Украины. Чийгоз откровенно протестовал и сделал несколько публичных заявлений, и они дошли до международных площадок, и в приговоре он определен как гражданин Украины", - отметил Чубаров.

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"Это позволяет нам говорить об экстрадиции Ахтема Чийгоза в соответствии с действующими между Украиной и Россией международными двусторонними договорами. И как только приговор окончательно вступит в силу, разумеется, одновременно с обращением в Европейский суд по правам человека уже украинское государство, и при нашем содействии... и при желании Ахтема Чийгоза, мы будем настаивать на его экстрадиции в Украину", - добавил председатель Меджлиса.

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Вот и Чубарова Украина услышала.....а то то вместе голосуют как партия....Об Армии, ребятах, Донбассе Ни слова..... решаем свои вопросы? Как Кадыров???????
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Ни слова о мусульманах, а только стоны что Украина плохо заботится.......Вам с Кремлядями всё равно 3.14здец!!!
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Чубаров, всего этого могло бы не быть, если бы ты не увел людей из здания Верховного совета АРК. Зашугал всех тогда разговорами о крови, а теперь сидишь тихо как обделавшись, изредка подавая голос для приличия.
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Чего там Кадыров плясал в мацкве с шоблой?.....Глаза открываем.....и думаем об Украине!!!
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И года только этот Путлер сдохнет, мразь поганая?!!!
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Жжём Лебединого Озера по всем раша ТВ! Горилка с перцем Немирофф охлаждаетя!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты признали Чийгоза гражданином Украины. Это дает основания для его экстрадиции, - Чубаров
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