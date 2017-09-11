 Приговор Чийгозу ужасный: будем бороться за его освобождение, - Гройсман

Об этом Премьер-министр написал на своей странице в Твиттере , передает Цензор.НЕТ.
"Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина", - заявил Гройсман.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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И Есе Гройсману)))
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А армии было - дохрена, вооружённой и ссыкливой( за исключением...)!
И щас татар ждёт та же "защита", шо и в 14 году...
Писал уже подобное, но повторюсь.
Барыги - войны не выигрывают, люди их интересуют лишь - как рабы, работники и прислуга!
Барыги зарабатывают на войнах, людских слезах и горе. Это их сущность!
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грося, а ти спробуй, як ми вчора на Шегинях - зайдіть цілим урядом в СІЗО і звільніть Чийгоза
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так вот - хоть одного (татарина) вы выбороли?
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имелось в виду выбороли (освободили) из застенок рашеских!
а ахметка - то неприкасаемый при любой власти
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При нынешнем "праве" в Украине и орде - мы можем кацапам, токо уйх отсосать ( впрочем, как и они нам...)!
Зачем давать эти пусто-звенящие обещания ? - когда ты сам знаешь, шо забудешь о их завтра?!
Кому он это всё говорит?
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Саакашвили,а это все слова.
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