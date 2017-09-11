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 Политика Украины
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 Приговор Чийгозу ужасный: будем бороться за его освобождение, - Гройсман

гройсман

Гройсман назвал приговор оккупантов Ахтему Чийгозу ужасным.

Об этом Премьер-министр написал на своей странице в Твиттере , передает Цензор.НЕТ.

"Ужасный приговор Ахтему Чийгозу. Мы вместе с защитниками будем бороться за освобождение незаконно осужденного украинского гражданина", - заявил Гройсман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Приговор Чийгозу - это приговор всему крымскотатарскому народу. Каждый получил сегодня 8 лет колонии", - Полозов. ВИДЕО

Приговор Чийгозу ужасный: будем бороться за его освобождение, - Гройсман 01

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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вы Саакашвили для начала поймайте)))БОРЦУНЫ с задрипаными штанами....
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// Саакашвілі не потрібно ловити він громадянин України
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иди это Панам Оффшорычу расскажы)))
И Есе Гройсману)))
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Гройсман робить ідіотську заяву і фактично визнає рішення кримського суду терористів! Ми не визнаємо судів терористів, невже Гройсман цього не розуміє? За яке звільнення він буде боротись? За звільнення від кримінальної відповідальності чи за звільнення від окупації терористами? Потрібно боротись за звільнення Криму від терористів, щоб звільнити сотні тисяч кримських татар від загрози знищення!
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Ой, что-то я сомневаюсь. Вы больше по части борьбы с оппозицией.
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С оппозицией Украине.
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Ты будешь!? Да ты, кроме как воровать, в своей жизни то и делать больше ничего не умеешь.
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Ага, одного гражданина защищаете, другого сами уничтожаете, это я о Саакашвили. Чем вы отличаетесь от оккупантов?
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зліпив не з того лайна що було , а прям горшка ,бо було в бариги не мало не багато а 120 підприємств , зараз певно сліпий ОФШОР СТИБРИВ ВСЕ
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Бороться? Сенцова сильно освобождали? Правильно говорил Джамилев, что могли сделать татары против зеленых ватников, когда укр. армия только пела гимны и сдавала корабли и вооружения?
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Вы правы, татар в Крыму - кучка.
А армии было - дохрена, вооружённой и ссыкливой( за исключением...)!
И щас татар ждёт та же "защита", шо и в 14 году...
Писал уже подобное, но повторюсь.
Барыги - войны не выигрывают, люди их интересуют лишь - как рабы, работники и прислуга!
Барыги зарабатывают на войнах, людских слезах и горе. Это их сущность!
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те що барига робить в Україні можна виміряти тільки з часами голодому ,ЗРОБІТЬ перепис населенння і зрівняйте .
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как?зачем обещать то что ты не сделаешь? давай конкретику , а мы сравним слова и дело...
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...не мешки ворочать.Ты за два месяца столько наговорил - и нихрена не сделал.
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фсьо....реформи зупиняються....тепер весь уряд буде боротися за звільнення Чийгоза
грося, а ти спробуй, як ми вчора на Шегинях - зайдіть цілим урядом в СІЗО і звільніть Чийгоза
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трусьман трындит, знает, что ничего делать не будет..
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ой вей, додик, ты таки решил стать первым винницким моджахедом?
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хоть одного (не буду про сявченко)
так вот - хоть одного (татарина) вы выбороли?
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а тарифы и роттердам Ахметке, ты что забыл?
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тарифы - то святое!
имелось в виду выбороли (освободили) из застенок рашеских!
а ахметка - то неприкасаемый при любой власти
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грося - артист разговорного жанра, да и ещё манипулятор, руками так машет, пальчиком тычет, брови хмурит, противные наигранные рожи.
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Вот, спрашивается , зачем нести такую лабуду!
При нынешнем "праве" в Украине и орде - мы можем кацапам, токо уйх отсосать ( впрочем, как и они нам...)!
Зачем давать эти пусто-звенящие обещания ? - когда ты сам знаешь, шо забудешь о их завтра?!
Кому он это всё говорит?
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Иди лучше строй виртуальные дороги.Сене помоги стену строить.Пиз..обол.
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Цікаво, а Вона його посадить, коли стане президентом, чи буде як з тими ригами?
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А остальных при попытке к бегству... В этот раз надо быть реально жестче, а то эти шуфричи полюбому как-то проползут.
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Реально? Вот лучше туда , а не на Саакашвили и народ.......понты ещё никто не отменял. тем более мпльчик выросший на винницком продуктовом рынке, судя по всему только Привоз!
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Вы уроды уже 4 года боритесь за наших бойцов и патриотов... так что знаем мы цену вашей борьбе...
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Грося в школах один учебник на двоих выдают,освободи школы пес))
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Угу - ртами будете бороться ... понятное дело .
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Да что вы говорите,у вас есть другие дела,ловите опасного преступника
Саакашвили,а это все слова.
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У нас что уже и гнойсман занимается освобожденим заключенных? К чему бы такое рвение и забота?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговор Чийгозу ужасный: будем бороться за его освобождение, - Гройсман
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