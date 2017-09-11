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 Политика Украины
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 Нацполиция опровергла изъятие паспорта у Саакашвили

саакашвили

Заявление экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили о том, что у него полицейские изъяли паспорт в ПП "Шегини" на границе во Львовской области не соответствует действительности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий, которые имели место при незаконной переправке лиц через государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Шегини". В частности вчера, полицейские осуществляли охрану публичной безопасности и общественного порядка во время массовых мероприятий на пункте пропуска "Шегини". При этом полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии", - сказано в заявлении полиции.

Отметим, ранее на брифинге во Львове что украинские правоохранители забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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швили, давай, на джорджийу! без оглядки. оно ещё врёт. Нах Украине такойе перзидент?
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Обидно что Петя грубо говоря просрал возможность начать нормальное развитие Украины. Как была она коррупционной, так и осталось. Петя и его властные структуры с коррупционерами очень лояльны, зато тех кто выступает против коррупции Петя гнобит только так. Пошел по Пути Путлера.
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