 Польша не будет размещать в новом паспорте изображение Мемориала орлят во Львове, - Дещица

МВС Польщі М.Блащак: в нових паспортах РП не буде зображення з Личаківського кладовища у Львові та Вільнюс. брами https://t.co/01SWoKYVUh- Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) 11 вересня 2017 р.
"Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак: в новых паспортах Польши не будет изображений Лычаковского кладбища во Львове и Вильнюсских ворот", - написал Дещица.
Напомним, Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, части Лычаковского кладбища.
Польша планировала в 2018 году выпустить новые паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове. МИД Украины вручил ноту протеста Польше.
Позже Министерство иностранных дел Польши ответило на протесты Украины и Литвы касательно этого вопроса.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
они посмотрели на вчерашнее действо и подумали... хорошо подумали!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить