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Все про:кладбище (196) паспорт (645) Польша (4085) Дещица (146)

 Польша не будет размещать в новом паспорте изображение Мемориала орлят во Львове, - Дещица

орлята

Польша решила не размещать на страницах нового гражданского паспорта изображения польских военных захоронений на территории Лычаковского кладбища во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в микроблоге Twitter.

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"Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак: в новых паспортах Польши не будет изображений Лычаковского кладбища во Львове и Вильнюсских ворот", - написал Дещица.

Напомним, Мемориал орлят - польский военный мемориал во Львове. "Орлята" - это участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.). Они были похоронены на Кладбище защитников Львова, части Лычаковского кладбища.

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Польша планировала в 2018 году выпустить новые паспорта с изображением Мемориала орлят во Львове. МИД Украины вручил ноту протеста Польше.

Позже Министерство иностранных дел Польши ответило на протесты Украины и Литвы касательно этого вопроса.
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ТУ 134 над смоленськом для польського паспорта підійде краще
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Это пану Дешице по телефону сказали, бо в МИД Полььши он не ездил. Сам сьогодни казав
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взамен будет размещено фото общественного туалета
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Мудре рішення. Якщо ми друзі і союзники, то треба забути минулі образи. У нас є один спільний ворог і це - кацапо-орда.
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они хорошо помнят действия УПА
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Це мрія рашен тролів "польский Львів", не дочекаєтесь)
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Якщо поляки друзі то хай навчать педрохуйла , чому в Польші лише один олігарх та й то книжковий ,а в бариги 120 підприємств і йому все МАЛО
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Та не поляки повинні навчати педро)(уйла, а ми Українці повинні у нього запитати коли воно нажреться. Походу, Народ вже цієї осені буде задавати неприємні питання баризі цинічному.
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та правильно!
они посмотрели на вчерашнее действо и подумали... хорошо подумали!
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Я ПРОСТО НИКАК НЕ МОГ ПОНЯТЬ ЗАЧЕМ НА ОБЛОЖКЕ ПАСПОРТА РАЗМЕЩАТЬ ФОТОГРАФИЮ КЛАДБИЩА ЭТО НЕ ЭТИЧНО И НЕЗАЧЕМ В ПЛАНЕ ЕНЕРГЕТИЧЕСКОМ ТАМ ЕНЕРГЕТИКА МЕРТВЫХ ОНИ ЛОЖНЫ ПОКОИТСЯ С МИРОМ В ПОЛЬШЕ ЕСТЬ МНОГО ПРЕКРАСНЫХ МЕСТ И СТРОЕНИЙ КОТОРЫЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЭТОГО
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Чего так то? Кладбище на польском паспорте выглядело бы весьма впечатляюще.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша не будет размещать в новом паспорте изображение Мемориала орлят во Львове, - Дещица
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