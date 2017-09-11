 Бывший президент, бывший премьер и все соучастники штурма границы должны понести уголовную ответственность, - НФ

"Все, независимо от того - бывший президент или бывший премьер-министр, - должны понести уголовную ответственность за прорыв государственной границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане".
Об этом говорится в заявлении партии НФ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Политическая оценка этих процессов так же однозначна. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров - Саакашвили, Тимошенко и другие - слепо и цинично борются за власть в стране.
Они не выбирают способов - это ложь, провокации, а теперь они даже не остановились перед совершением преступления.
Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении негражданина Саакашвили", - говорится в заявлении.
"Мы ценим позицию Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые не допустили кровопролития, к чему так стремились Саакашвили, Тимошенко и компания.
Народные депутаты, которые были причастны к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и с них должен быть снят депутатский иммунитет", - отмечают в "Народном фронте".
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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В 2014 году , всего 3 года назад эта партия получила на выборах 32% голосов избирателей .
А сегодя их рейтинг составляет 1% , что тоже весьма сомнительно ибо данная цихерь 1% находится в районе статистической погрешности !
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Вот именно, отстояли... Правда кое кто хотел получить и пулей по лбу, но ему не дали...
Сволота....
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На момент политического харакири они имели рейтинг аж 4% , но проиграв выборы в 2007 году и не пройдя в ВР исчезли нахер и навсегда !
НФ создавался под Кролика и Турчинова , это одноразовый проект провласной партии . Что-то вроде Эсдеков Мерветчука и Суркисов ... Но даже Эсдеки не уходили в небытие с таким очевидным позорным рейтингом как 1% !
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І помідори в банці зашарілись
А в пляшечці, так тихо як роса
Горілочка домашня причаїлась
І сало ніжно зваблює тільцем
І хліб наставив загорілу спину
Якщо ти млієш, слухаючи це,
Чому скажи офшорні так не люблять Україну?
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