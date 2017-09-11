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 Политика Украины
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 Бывший президент, бывший премьер и все соучастники штурма границы должны понести уголовную ответственность, - НФ

Партия "Народный фронт" считает, что вчерашние события на украинско- польской границе - это уголовное преступление.

"Все, независимо от того - бывший президент или бывший премьер-министр, - должны понести уголовную ответственность за прорыв государственной границы. Так требует закон и справедливость, которую мы отстояли на Майдане".

Об этом говорится в заявлении партии НФ, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Политическая оценка этих процессов так же однозначна. Когда вся страна в течение последних нескольких лет борется за свою независимость, свободу и свое европейское будущее, кучка популистов и гастролеров - Саакашвили, Тимошенко и другие - слепо и цинично борются за власть в стране.

Они не выбирают способов - это ложь, провокации, а теперь они даже не остановились перед совершением преступления.

Мы требуем от правоохранительных органов немедленного привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному пересечению государственной границы Украины с применением силы, а также разоружения и ареста бандитских формирований, принимавших соучастие в штурме границы и дальнейшем сопровождении негражданина Саакашвили", - говорится в заявлении.

"Мы ценим позицию Национальной полиции Украины и Государственной пограничной службы Украины, которые не допустили кровопролития, к чему так стремились Саакашвили, Тимошенко и компания.

Народные депутаты, которые были причастны к совершению этого преступления, должны понести ответственность, и с них должен быть снят депутатский иммунитет", - отмечают в "Народном фронте".

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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У них рейтинг ноль , а может стать минусовым !
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Страшно стало?Все просто и понятно,хорошо жилось на народные то деньги,и тут вдруг кто-то посмел....Партию НФ отныне не именовать народным,воровской фронт.
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Захотел Петя дал гражданство, захотел отобрал.....а его холуи еще о какой-то законности вопят. Да и вообще в стране где рулят коррупционеры, какая может быть законность?!
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слева вверху статья бутусова на тему "законности" или "незаконности". почитай для общего развития. там простым языком написано - ты поймешь
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Кроль ты хорошо помниш с какими обещаниями ты ишел на выборы и тебе очень много людей поверило в том числе и я - и очень жалею к примеру я курил сигареты по 8 грн а теперь такие же стоят 23 грн а доходы не увеличились и так на все. А ты переживеш за границу теперь которая как была так и осталась. ну ты сам знаеш что твоей партии конец больше люди тебе не поверят
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да. с НФ и я влетел. но не из-за сигарет по 8 и 23 (мои дороже стоят). а именно из-за стены и за беззубости его как премьера.
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да нету никакой стены это была афера по разворовыванию бюджета - с такой страной как у нас рядом нужно не сеточный заборчик ставить. А делать серьезные оборонительно-инженерные конструкции по всей линии границы с валами каналами и минными полями - а что время просрано уже если американцы не дадут оружие то путинские танки в миг снесут сенину сеточку
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ну справедливости ради сетка там только обозначает границу. основные сооружения это вышки и система электронного наблюдения за границей. если надо то артиллерией снесут любую стену хоть в 50 метров высотой и 20 метров толщиной.
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По тому как его ссыт власть хунты, я начинаю думать что Саакашвилинаш....Бывший президент, бывший премьер и все соучастники штурма границы должны понести уголовную ответственность, - НФ - Цензор.НЕТ 5559 А может это хунтанаша?Бывший президент, бывший премьер и все соучастники штурма границы должны понести уголовную ответственность, - НФ - Цензор.НЕТ 5559
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Сеня, ну ты дурак. Нет у тебя никакого политического чутья. И партии у тебя уже давно нет. Царствие небесное Антинародному Фронту. За Офшоренка будет хоть админ ресурс, а за тебя будет 0 % голосов.
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Не та ли это кучка пигмеев , что установили мировой рекорд по падению рейнига в более 30 раз :
В 2014 году , всего 3 года назад эта партия получила на выборах 32% голосов избирателей .
А сегодя их рейтинг составляет 1% , что тоже весьма сомнительно ибо данная цихерь 1% находится в районе статистической погрешности !
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мы отстояли на Майдане....

Вот именно, отстояли... Правда кое кто хотел получить и пулей по лбу, но ему не дали...
Сволота....
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любих друзей бриллиантовых не посадили. А мы значит должны понести ответственность. мило. На эту власть народ смотреть через прицел будет раньше чем она дойдет до выборов.
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Полторапроцентники возбудились. Мертвому-припарки.
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Напомню , что СПУ Мороза до 2007 года была одной из старейших партий Украины . С устойчивым электоратом с авторитетом оранжевого Майдана .
На момент политического харакири они имели рейтинг аж 4% , но проиграв выборы в 2007 году и не пройдя в ВР исчезли нахер и навсегда !

НФ создавался под Кролика и Турчинова , это одноразовый проект провласной партии . Что-то вроде Эсдеков Мерветчука и Суркисов ... Но даже Эсдеки не уходили в небытие с таким очевидным позорным рейтингом как 1% !
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Шо робиться всі дуже состоятєльні господа бізнесчиновнікополітдепутати в єдіном поривє! А хроннт вабщє такий народний шо не можна передать, а чісто по людські понятно, западло мати справи с політіканом шо не вчівся у азірава, не "працював" з януковищем, не має бізнеспартньорів...
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Народный фронт или как вас там Народный понт а как же куля в лоб так куля в лоб?
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Як романтично пахне ковбаса
І помідори в банці зашарілись
А в пляшечці, так тихо як роса
Горілочка домашня причаїлась
І сало ніжно зваблює тільцем
І хліб наставив загорілу спину
Якщо ти млієш, слухаючи це,
Чому скажи офшорні так не люблять Україну?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБывший президент, бывший премьер и все соучастники штурма границы должны понести уголовную ответственность, - НФ
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