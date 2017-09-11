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 Политика Украины, За рубежом
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 Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины"

саакашвили

Лидер политической партии "Рух нових сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует посетить все регионы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом он сказал на брифинге во Львове.

"Я собираюсь проехать по всем регионам Украины, максимально объединяться с индивидуальными людьми, разными политическими силами вокруг общей темы: у нас в стране должна быть демократия, и не должно быть диктатуры и олигархов", - заявил он.

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При этом Саакашвили подчеркнул, что объединение политических партий не является главным вопросом.

На вопрос о своем ближайшем плане передвижений он отметил, что продолжаются консультации с его командой.

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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Шизофреник. Справку пусть принесет. Дурачок, не понимает что вона его прост о использует.
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Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины" - Цензор.НЕТ 6337
Михо гов,гов Джорджия...здесь чачи нет-домой вали...
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Саакашвили имеет право вернуться в Украину, а Порошенко никто не давал право вышвыривать людей из страны. И понятно, если бы Михаил лизал Пете задницу, или хотя бы помалкивал, Петя бы его не тронул. Но Саакашвили прямо говорит о том, что понимают многие украинцы - коррупция сгрызает Украину и не дает ей нормально развиваться. А Порошенко вместо того чтобы бороться с коррупцией, борется с теми кто выступает против коррупции.
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действительно, теперь все регионы будут заминированы)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины"
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