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 Политика Украины
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 Слободян о Саакашвили: "Нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму"

слободян

Во время прорыва границы сторонниками экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили пограничники действовали толерантно и в рамках своей компетенции.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"Сегодня еще 5 пограничников обратились в больницы за медицинской помощью после вчерашнего инцидента, то есть количество увеличилось до 10 человек", - сказал Слободян.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

Он еще раз подчеркнул, что пограничники в воскресенье действовали толерантно и в рамках своей компетенции. Основная задача - не реагировать на провокации и соблюдать законность на государственной границе.

Отвечая на вопрос, могут ли экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили депортировать, Слободян отметил, что, по его мнению, "нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму. Но он не является гражданином Украины, поэтому я не знаю, как будут развиваться события". Спикер уточнил, что вопросами депортации занимаются Государственная миграционная служба и Национальная полиция.

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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

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Ну и скажите - зачем порохатым изображать судебную реФФорму? Вот вам все в одном флаконе. Один чиновник уже все решил - и дело возбудить, и какую меру пресечения избрать, и даже уже и вердикт вынес. У нас же правова держава. Егеж?
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Ублюдки а почему не слышно таких громких заявлений на счёт Шуфрича ,Бойка ,Розннблата , Кучмы ,Пинчука ,Коломойского ,Ахметова ,Лёвочкина и т д . ?
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Беркут в свое время тоже ловил. Ну и чем это для Беркута кончилось?
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Вперёд, свиньи. Это будет вашим международным приговором.
Так что жду не дождусь очередной вашей глупости.
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Придётся отвечать и погранцам, втянутым в противозаконные действия власти, которые привели к эскалации нарушений.
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Слободян поймай себя и посади в тюрьму если ты педриоту подрошенко продался
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Блин,мама роди их обратно,ну какие придурки....,просто ужас берёт кто у нас наверху...,ну дальше своего пидлабузистого носа ни хрена не видят...,ни понимания ситуации,ни хоть плохенькой аналитики,...ну на хрена вам тот Михо?...
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та ну то понятно..Нафига нам Михо..Буде колотить проти офшорних бариг..не давати спокійно розтягувать Україну..а так у них все добре було..а тут їх можуть до відповіді притягнуть..
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вова-хуйло просит, а эти продажные шестерки не могут отказать((((
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Если Михо преступник то его имеет право посадить в тюрьму только суд (как и любого гражданина Украины) а не помощник царя Слабадян Милошевич.
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К стати,вот за такие высказывания,слабо бзДян уже должен искать новую работу.И не на госслужбе.
Это соевые падсвинки могут орать что Мцири надо у тюрьму,и сто лет расстрела.Но никак не должностное лицо!
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Тсе Нічний Бандера‏ @Tse_Nichny_bndr 18 ч.18 часов назад
Между проблемами и позором петя выбрал позор. Получил еще больший позор и проблемы.
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Странный это Слободян... Вся страна знала где он вчера будет, все его видели в центре Львова... че ж ты херой не пришел и лично не поймал?
Этому маразму будет конец? Человек сам идет, а они его ловить хотят?
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Три года назад надо-было возбуждать и сажать начиная с сени-floyd.
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Ну пернул мусор жире жопы!
Наверно подумал,что пинхус услышит этот буйный бред,и даст рошенку!
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да ты не женщина ты мужлан судя по стилю общения!!)))))
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Слабо бзДян!
Так Саакашвили не прячется!
Иди лови!
И по поводу тюрьмы.А за что?
Что опять мимо.
Так от тож,лучше сосать Чупа Чупс известного кондитера,чем открывать рот!
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Знал, что идиоты сами себя яму выкопали, но что и для Украины тоже - не хотелось верить.
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Помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, у тебя физиономия убогого да и мозгами тоже не блещешь.
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Он же служака, что в рот вложат то и озвучит.
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ну, до конца недели еще минимум сотня пограничников и не только обратятся в больничку... медвежья болезнь может и у самого главнокомандующего проявится... беспрерывная жидкая дефекация (в народе - дрыстанка) это норма для нашей власти и ее охранки...
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Так делай а не говори, впрочем после драки кулаками не машут.
И опять брать ответственность на себя никто не хочет.
Вот поэтому и войну никто выиграть не могут, ибо ссыкуны.
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////навіщо Україні середнїй клас та малий бізнес , треба щоб всі працювали на баригу та його олігархічну свиту . були їхніми рабами
Тому в Україні найдорожчі поживані авто та бензин , тому в українців найменша заробітна плата та вони до цих пір катають на запоріжцях та жигулях , тому українці не можуть підійти до річок .морських берегів та лісів, там всюди весоченні забори та відпочивають олігархи та ті хто їх обслуговує БАРИЗІ НЕ ПОТРІБНІ ВІЛЬНІ УКРАЇНЦІ , А ТІЛЬКИ РАБИ
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великий комбинатор порошенко сам себя загнал в цугцванг... петро алексеевич, и оно того стоило???
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Здорово, сначала спровоцировали людей, потом -посадить,партия регионов по прежнему у власти.
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Когда 90% моска работает на обогащение, то остаток - не способен на осознание последствий.
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Єто не тот Слободян, что каждый день докладывает про патерь нет??
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это судьба порошенко..он стал президентом в результате досрочных выборов в результате досрочных выборов и уйдет..вопрос только куда, в Ростов или в тюрьму..
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Журналист,прессекретарь в прошлом,помощник,интересно был ли этот Слободян на передовой в ато?
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Весь цей безлад на совісті президента ,спочатку роздає паспорти не зрозуміло за які заслуги ?Потім хто не так думає як він заберає їх ,це авантюризм ,адже є процедура якщо ти прожив в даній країні не менше п'яти років можеш отримати громадянство ,хоча таких фахівціва як залучили, в Україні є кращі тільки влада їх не помічає ,а так то іноземців запросим то прокурора без юридичної освіти оберем ,це авантюризм .
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председатель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян , где твой решительный протест против произвола президента ?

Почему не заявил ,
что приказ президента Украины , о лишения гражданства Гражданина Украины в его отсутствие в Украине , не только Преступно но и Аморально ?!
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Слободян - аненсуй , ганчірка, своє пересування Львовом - я тобі плюну в бузю.
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Глядя на весь это цирк (начиная с "лишениягражданства и заканчивая нарушением нерушимой границы) в голову приходит лишь одна мысля...в Грузии не "очень" то дружественная власть в отношении тех же штатов и запада... этой стране пора заиметь "троянскогоконя" в виде саакашвили (в тюрьме, даже лучше), для "малюсенькогополитвзрыва" и смены власти на более лояльную к западу ((((мы все здесь живем эмоциями, а миром правит жесткий расчет....чем черт не шутит по поводу подобной "многоходовочки"....
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На Панаму все билеты уже распроданы. Остались только на Ростов.
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кто такой этот Слободян?
говорящая голова ДПСУ, подчиненного сАбакову.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСлободян о Саакашвили: "Нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму"
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