 Слободян о Саакашвили: "Нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.
"Сегодня еще 5 пограничников обратились в больницы за медицинской помощью после вчерашнего инцидента, то есть количество увеличилось до 10 человек", - сказал Слободян.
Он еще раз подчеркнул, что пограничники в воскресенье действовали толерантно и в рамках своей компетенции. Основная задача - не реагировать на провокации и соблюдать законность на государственной границе.
Отвечая на вопрос, могут ли экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили депортировать, Слободян отметил, что, по его мнению, "нужно возбуждать уголовное дело, ловить и сажать в тюрьму. Но он не является гражданином Украины, поэтому я не знаю, как будут развиваться события". Спикер уточнил, что вопросами депортации занимаются Государственная миграционная служба и Национальная полиция.
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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Лопату блинов этому патриоту.(с)
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Так что жду не дождусь очередной вашей глупости.
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Это соевые падсвинки могут орать что Мцири надо у тюрьму,и сто лет расстрела.Но никак не должностное лицо!
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Между проблемами и позором петя выбрал позор. Получил еще больший позор и проблемы.
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Этому маразму будет конец? Человек сам идет, а они его ловить хотят?
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Он услужливый.
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Наверно подумал,что пинхус услышит этот буйный бред,и даст рошенку!
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Тим часом десь на Банковій батя зламав ручку
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Так Саакашвили не прячется!
Иди лови!
И по поводу тюрьмы.А за что?
Что опять мимо.
Так от тож,лучше сосать Чупа Чупс известного кондитера,чем открывать рот!
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И опять брать ответственность на себя никто не хочет.
Вот поэтому и войну никто выиграть не могут, ибо ссыкуны.
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Тому в Україні найдорожчі поживані авто та бензин , тому в українців найменша заробітна плата та вони до цих пір катають на запоріжцях та жигулях , тому українці не можуть підійти до річок .морських берегів та лісів, там всюди весоченні забори та відпочивають олігархи та ті хто їх обслуговує БАРИЗІ НЕ ПОТРІБНІ ВІЛЬНІ УКРАЇНЦІ , А ТІЛЬКИ РАБИ
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Почему не заявил ,
что приказ президента Украины , о лишения гражданства Гражданина Украины в его отсутствие в Украине , не только Преступно но и Аморально ?!
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говорящая голова ДПСУ, подчиненного сАбакову.
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