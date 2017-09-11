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 Политика Украины
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Все про:Молдова (880) образование (1618) школа (1819) язык (3509) нацменьшинства (45) Додон (80)

 Додон призвал Киев пересмотреть закон об образовании: "Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине"

додон

Президент Молдовы считает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - заявил Додон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он отметил, что одной из основных задач демократии является защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям меньшинств, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Норма о языке обучения в законе "Об образовании" соответствует Конституции и Европейской языковой хартии, - Минобразования

"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил Додон.

Президент Молдовы утверждает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.

"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - отметил Додон.

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При этом из заявления президента Молдовы следует, что он обращается не к украинской власти, а к киевским властям.

"Будучи президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются", - заявил Додон.
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О еще одно чмо. У себя ни хрена сделать не может, так по приказу путина полез к другим. А вообще прикольный клоун)
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Нахер Додона, нахер румун та інших смаглявих циган.
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Интересно почему если Додон путинский....то вы равняете к нему всех молдован? Слишком много ненависти появилось к другим из-за России. Не справедливо мерить всех одной линейкой.
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А хто обрав Додона? У Молдові повно вати, бачив на власні очі, як там у центрі столиці торгували майками з Путіним. Навіть не уявляю щось подібне у рідному Києві.
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То что там вата есть я не отрицаю. Или ты скажешь что в Киеве или других городах нету?
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если кацапская праститутка заныла, значит, всё правильно делаетца
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"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине" .... Хай не реакції направляють... А пишуть петицію до пана президента (наразі поки ще Порошенко), збирають необхідну кількість голосів....... і "ТОДІ" пан президент можливо чимось зарадить... МОЖЛИВО. А то що ж виходить, Українці мають все по закону..... в чергу , а нац.меньшинства позачергово по "договорняку"...
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у своїй країні показали середній палець, то він вирішив повчити життя Україну, йди в зад, дадоша
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Ты сначала с Приднестровьем у себя разберись, как там обстоят дела с молдавским языком, а потом уже "неучи отца детей делать"
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вчіть свої нацменшини на території України за свої гроші а не за мої...кругом одні додони...
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Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время возмущена действиями и высказываниями путинской подстилки доДона(гоните урода до самого Дона,молдаване!)
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Дюже озабоченный?Молдаване в Украине живут разрозненно и говорят сугубо на рюсськом.Попробуй их заставить пойти здесь в молдавскую школу...)))
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Докатились. Теперь даже президент Молдовы макает Порошенко.
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как-то все это синхронно: и поляки, и венгры, а теперь еще Дондон. чувствуется рука Москвы.
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Какая реакция была? Неужели собрали монатки и поехали в Молдавию учиться на родном языке?
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Интересно, а в Приднестровье есть украинские школы? Там до сих пор пожилые люди на мове говорят практически без суржика.
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Молдова до сих пор не ратифицировала Европейскую хартию региональных языков
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U.S. Embassy Kyiv‏Подлинная учетная запись @USEmbassyKyiv

Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього.
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Дондон призвал Киев пересмотреть закон об образовании: "Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине"
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Кто ещё не призывал?! Отзовитесь!!! Нарот дыныры, нарот лыныры, КНДР, Вануату, Самоа, буряты в конце концов - аууууу!!! Одного дандона тута недостатошно.
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Пошли вы суки румыны , молдованы со своими советами нахер. Вы падлы пересмотрели свои законы об образовании, сколько украинских школ в Румынии, Молдовы или кацапстане. Клин выбивается клином. Если хотите школы румынские, молдавские или кацапские в Украине, так сделайте Украинские школы в своих странах.
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бу сделано! - ответил Киев... мы ваще абажаем в своих внутренних делах прислушиваться к мнению других стран...
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Дондону мало "недержавномовних" хабітантів "недодністров'я", які мають по п'ять паспортів? Чи може людина може комфортно жити в Молдові чи Румунії, не знаючи державної мови?
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задолбал тупой андон!
у вас есть возможность получения вісшего образования на других языках?
кацапский и циганский не считается!
вот и пошел нах!
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Мені цікаво чи вчать українських дітей на українській мові в Молдові,Болгарії,Румунії,Угорщині,Польщі ,..., всюди де є українські діаспори ? І як це відображено в законодавствах цих країн ?
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не кизди!
там все предметы на польском, дополнительно укрлит на польском!
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В КИШИНЕВЕ 3 ШКОЛЫ С ОБУЧЕНИЕМ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ
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это частная платная школа!
бесплатно - обучение на русском языке, но есть предметы такие как украинский язык, в старших классах украинская литература и украинские традиции, которые на укр. яз. ведут.
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не частная...а все 3 школы государственные. есть с обучением на русском и предметы украинские. А есть и с начальных классов преподавание на укр.языке.
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а я что написал?
обучение на русском плюс укрлит - бесплатно!
а то, что с первого класса - частная гимназия за приличные деньги!
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нет там частных школ....я сама с Кишинева и мне лучше знать. Деньги просят во всех школах и в Украине и везде
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да хватит трындеть!
в той гимназии, Коцюбинского, чи що, каждый месяц надо платить далеко не 350 гривен, а несколько тыщ!
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это тебе кто такое сказал? или ты там учишься и лично платил? а то вижу ты не в ту сторону осведомлен
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в Киеве нет ни одной ни частной ни государственной школы с предметами на молд. языке. Для сравнения тебе
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то что в школах просят деньги у родителей на то и на се.... так это везде. У дочки в школе в Киеве я плачу в обычной школе по 350грн в месяц. Типа добровольные взносы
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Заявления подхуйлика-Додена, говорит о слабости гаранта конституции Порошенка
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Українці самі вирішать в який спосіб захищати Батьківщину і як будувати свою національну державу, без різних ***донів.
Адже мова це - засіб захисту від чужинців і поневолення. Угорці, румуни, поляки, молдовани мають спільні кордони з Московією? Їхня загарбницька імперська політика щодо українців має нас якось спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки? Хтось з них воює зараз з ордою, ярмо якої ми скинули майже через 4 століття?

Рідна мова дається
народові Богом, чужа - людьми, її приносять на вістрі ворожих списів. В.
Захарченко

Скільки української мовної території, стільки
й української державності. Іван Заєць
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Всі ці угорці,мад'яри,поляки,..., тільки відчули кров пораненої України і почали вже облизуватися ! Готують собі плацдарми на території України для захоплення.
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Хуйло уполномочило доДона ковырять пальцем изнутри Молдавию ,а теперь и Украину.Чувак на заработки подсел.
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Валите в Молдову и учите там что хотите !!!! Хоть иврит.....
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Надо еще и русский изъять из школьной программы. А на вой из-за границы выяснять сколько есть в этих странах школ ведущих обучение на украинском языке.
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Это он обращается к Кличко что ли? Додон занимайся своими делами!
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дадон пускай сам себя натянет себе на голову!
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Ахинею этого утырка даже комментировать не надо - не то что слушать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДодон призвал Киев пересмотреть закон об образовании: "Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине"
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