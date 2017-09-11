 Додон призвал Киев пересмотреть закон об образовании: "Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине"

"Выражаю озабоченность судьбой широкого сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины", - заявил Додон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он отметил, что одной из основных задач демократии является защита прав этнических меньшинств, терпимость к культуре и традициям меньшинств, уважение их желания воспитывать детей на их родном языке.
"Выражаю обеспокоенность положением крупного сообщества румын и молдаван, проживающих на территории Украины, общины, которая в настоящее время рискует подвергнутся денационализации вследствие несправедливого закона, введенного в Киеве", - заявил Додон.
Президент Молдовы утверждает, что новый закон об образовании приведет к отмене системы образования на родном языке для представителей этнокультурных меньшинств в Украине.
"Уже последовало огромное число реакций от румын и молдаван, живущих в Украине, равно как и от других этнических групп, которые просят помощи со стороны соседних стран и международных организаций и призывают их к незамедлительной реакции", - отметил Додон.
При этом из заявления президента Молдовы следует, что он обращается не к украинской власти, а к киевским властям.
"Будучи президентом Республики Молдова, обращаюсь к киевским властям с призывом пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств. Напоминаю им, что в Молдове права украинской общины соблюдаются", - заявил Додон.
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неучи отца детей делать"
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Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього.
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Кто ещё не призывал?! Отзовитесь!!! Нарот дыныры, нарот лыныры, КНДР, Вануату, Самоа, буряты в конце концов - аууууу!!! Одного дандона тута недостатошно.
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у вас есть возможность получения вісшего образования на других языках?
кацапский и циганский не считается!
вот и пошел нах!
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там все предметы на польском, дополнительно укрлит на польском!
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бесплатно - обучение на русском языке, но есть предметы такие как украинский язык, в старших классах украинская литература и украинские традиции, которые на укр. яз. ведут.
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обучение на русском плюс укрлит - бесплатно!
а то, что с первого класса - частная гимназия за приличные деньги!
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в той гимназии, Коцюбинского, чи що, каждый месяц надо платить далеко не 350 гривен, а несколько тыщ!
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Адже мова це - засіб захисту від чужинців і поневолення. Угорці, румуни, поляки, молдовани мають спільні кордони з Московією? Їхня загарбницька імперська політика щодо українців має нас якось спонукати до лібералізму у мовному питанні чи навпаки? Хтось з них воює зараз з ордою, ярмо якої ми скинули майже через 4 століття?
Рідна мова дається
народові Богом, чужа - людьми, її приносять на вістрі ворожих списів. В.
Захарченко
Скільки української мовної території, стільки
й української державності. Іван Заєць
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БОЯТЬСЯ ОКУПАНТИ!!!
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