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 Политика Украины
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 В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко

саакашвили

В деле о прорыве государственной границы Украины на пункте пропуска "Шегени" появилась дополнительная статья – "о сопротивлении сотрудникам правоохранительных во время исполнения ними служебных обязанностей"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"В расследовании дела появилась новая статья - ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса", - сказал он.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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Алярм!!! Зрадофилы специально выкладывают фото Саакашвили, чтоб вызвать инфаркт у Порошенко - нашого гаранта коррупции и светоча перемог!
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Перооткрывачка всего что надо открыть в Украине! Надо и Америку откроем...неоднократно.
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а что на границе делали правоОХРЕНИТЕЛИ???!! придурки почитайте Закон о госгранице там все написано...З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про державний кордон України


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст. 5 )


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А что делали вооружённые титушки? Кто пропустил этих "петушек" и для чего? Много интересного было на границе, что говорит о хорошо продуманной операции, приправленной заготовкой для провокаций, включая и кровавых. Пусть ФБР займётся этим говном.
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Що робили українські силовики за межами території України і яке право вони мали там когось блокувати! За те що вони взагалі там були - окрема стаття Авакову на довічне! Це ще дивно що Польща не закрила кордон через незрозумілі акції українських силовиків в нейтральній зоні на кордоні!
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Вот тока не надо ГАРАНТА с ХЕРАНТОМ путать!!!!
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новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко

ээээ.. помниться, януковощ и захарченко этой статьей весь Майдан пугали))
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Про минирование расскажи,и как "силовики" препятствовали эвакуации из заминированной зоны.
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Рассуждения действующего режима о законности - это ещё забавнее, чем рассуждение прост* туток о нравственности...
Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?

ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?

Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
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Так по Югика специально написали закон, чтобы тот сел на пост генпгокугога. А он что, теперь не может закон какой нибудь придумать?
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Миша с паспортом прошел таможенный и пограничный контроль со стороны Польши. Когда он пришел на украинский пункт для прохождения аналогичной процедуры, какой-то идиот заминировал пункт пропуска. В этих обстоятельствах Миша и присутствующие сделали то, что им предписывали логика, правила и инстинкт самосохраниения - как можно скорее покинуть опасное место...И шо не так?...Чи надо было ждать пока бабахнет?...
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Дуже подобається!!! Додам: "...всі бігли в паніці, від того виникла сутолока! За такою логікою треба ще суворо покарати службовців за недбале ставлення до виконання обов"язків, що призвело до: а) проникнення неустановленої особи (осіб) що провели мінування режимного об"єкту; а це є пряме порушення вимог караульної служби ("Святая святих"!) б) злочинні дії (бездіяльність) службових осіб, що призвели до паніки серед військовослужбовців та цивільних осіб під час "мінування" військового (режимного) об"єкту; в) ненадання цивільним особам допомоги або адекватного укриття під час виникнення загрози їх здоров"ю та життю; тощо (Це - тільки те, що можна розглянути поверхнево, сподіваюсь, коли приєднаються спеціалісти - "Далі буде!"
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Есть предложение....Ныне Властным. Чуваки, а вы как там в кресла уселись? Студенты , ноябрь 2013 30-ое.....полные лужи крови...1-ое декабря..мочилово на Банковой...потом Небесная Сотня и сотни раненых.....Кто сейчас рулит? По закону? Или по Справедливости? Только вот классиков забыли, что плодами Революции позуются ублюдки, негодяи, проходимцы....
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рулят по понятиям - себе все, народу - закон
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Ой, молчал бы уже, рейдер гребаный!! Когда с твоей помощью Княжицкий захватывал по-рейдерски телеканал TVi, чтобы тебя сделать гендиректором, то все было ОК, да? Потом ты оттуда сдрыснул на espresso, а потом всплыл уже у Авакова - штатным пустобрехом. Журналюга недоделаный...

В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5351
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это чмо типа правдоруб с ТВАй......так просто в армии проявляются ребята и мудаки.....
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Все, оффшорно-шоколадное кодло началоа всех собак вешать! Напоминают Пшонка-Януковощь-Азирова во время Евромайдана...
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- а изнасилование? Там ещё кого-то из представителей властей изнасиловали кажется.
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...крупного рогатого скота... со смертельным исходом !
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Янукович: 2010-2013 (2013-2010=3)

Порошенко: 2014-2017 (2017-2014=3)

Таким чином досвід показує, що Президенту достатньо трьох років щоб починати відриватись від реальності.
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4 года. Януковоща выбрали в феврале 2010 года а смылся он из Украины так же в феврале 2014 года. то есть был ровно 4 года в кресле президента.
У Порошенко ещё есть время до мая 2018 года.
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ещё нападение на нацгвардейца на видео было
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Барыги начинают войну внутри страны. Смело))) Учитывая что у них нет даже тех несчастных 17% поддержки которые были у овоща)
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В 2020 році Світова Спільнота буде відмічати 100-річчя пуску Панамського каналу. Здається, на той час на святкуванні цієї події будуть присутні нуууууу дуууууже багато наших співвітчізників!
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У них трасты Слепые и Глухие...с виллами в Испании...Жаль что у нас нет МОССАД!
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А чи не підскажете мені, шановний, - скільки з Лідерів УКРАЇНСЬКОЇ Нації їдять сало?!
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Вам бы лучше посчитать шоколад и тортики, и ваши шановные друзяки в овораге зебру доедают!
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Зачем ПП минировали?
Зачем препятствовали передвижению поезда на территории соседнего государства?
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"Зачем ПП минировали?" :D

Якщо ПП - Петро Порошенко (а не пункт переходу), то його ніхто не мінував: то в нього після повернення в Україну Міхо так рвонуло!!!
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Сейчас в прямом эфире, этому Шевченко задали вопрос. Если есть нарушение, есть нарушители, то почему они сейчас не арестованы?..
Он сразу заткнулся.
Рошен сцыт что то предпринимать против людей, ибо понял, что защиты у него против народа нет.
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Иди-броди,дурачок. Фамилию только позоришь.
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появилась дополнительная статья - "о сопротивлении сотрудникам правоохранительных во время исполнения ними служебных обязанностей

Дежавю?

В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5101
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В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6512

Сейчас вся 5 колонна наружу полезет с криками "долой!".
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Кто громче всех орет тот и прав. Михуил это скоро тебе докажет.
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И не научило барыг! Два Майдана было а они как были тупые, так и остались.
А как кричали при Чавокуне про справедливость и законность.
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Саймон Грин‏ @SaymonGreen 17 ч.17 часов назад
На примере вынесенного из Украины Овоща силовики поняли главное...Овощи убегают с миллиардами, а п...здят и судят силовиков...поэтому и вялые
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Та які то силовики? То звичні люди,такі як я і ти. Такі ж,які воюють на Донбасі з кацапською нечистю , знайомі та куми тих ,хто був по іншу сторону барикад. То наші силовики ,а не барижні.
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Тем более Миша им отрезвляющую лекцию накануне прочитал на фоне их мордатого начальника, что те аж приуныли от действительности.
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Так як пункт пропуску були заміновані , Міха з людьми рятувались ,а провоохоронці тримали людей в заручниках при небезпеці вибуху.
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Эй, сектанты, а прорываться через границу Украины можно только апатридам и гражданам Украины, или иностранцам тоже?
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мало времени прошло - пошуруйте еще по законам, указам и приказам!
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нарыли уже.
Не было бы действия , не было бы и противодействия,не устрой власти цирк с полицией на границе, никто бы и не прорывался.Вопрос с Саакашвили можно было решить и в Украине, спокойно и законно, людей спровоцировали, и это опасный путь , когда власть противостоит народу, тем более настрадавшемуся украинскому народу.Это политическое самоубийство, яма которую власти вырыли кому то ,но попали в нее сами.
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Я думаю они за неделю все статьи УК припишут! Просто они сейчас по памяти не знают их. (Например генпрокурор вообще не грамотный).
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http://gordonua.com/news/politics/zhurnalist-bochkala-sotrudniki-antonova-letyat-prodlevat-resurs-rossiyskim-an-124-ruslan-206628.html

Журналист Бочкала: Сотрудники "Антонова" летят продлевать ресурс российским Ан-124 "Руслан"
Специалисты украинского "Антонова" проведут два месяца в России, где будут работать на компанию "Волга-Днепр", выполняющую, в том числе, заказы Министерства обороны РФ, заявил украинский журналист Роман Бочкала.Сегодня 14.06


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просто замечательно. А пеца в курсе,что у кацапсин есить свой президент? Или его хуйло уже удочерило?
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В своё время не надо было пустить этого троянского коня у вас. Сейчас или орестуйте, или будет гражданка. Кому эето выгодно? Правилно, Вове...
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держава,на мою думка,люди бiля влади.Ми суспiльство.Хай ,прутся собi.Лiцемiрство-Влада.Прапор в руки ,барабан на шию.Iнодi дiстае,не буду...матом
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сейчас накажут бравого генерала, который придумал минирование
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Спорная личность в тумане.... типа в Раде но её НЕТ....
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Про замiнування i загадки.I змi мовчать,по великому рахунку-система...
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ныяке чмо, незалежно від статусу та рівня свого бабла НЕ МАЄ права порушувати кордон!!! Все, що відбулося, це плювок межи очі всім українцям і державі в цілому!!! Завтра вітя хам візьме своїх риговців і прорветься через кордон?????Повним маразм у тих, хто підтримує такі дії!!! Виставили країну банановою республікою на весь світ!!! без кордонів, без закону. В міхо був час подавати позови до суду, чи ще якісь дії, але він СПЕЦІАЛЬНО цього не робив, бо готувалися до подібного цирку...ЧОМУ грузини так НЕ чинили, щоб ПОВЕРНУТИ свого міхо, який реформував Грузію дійсно????? віддав сили свої і команди, щоб змінити життя грузин на краще??? чому? а тут українські депутати та політики заносять чуть не на руках такого діяча через кордон...Що ТАКОГ вагомого міхо зробив для нас??Ганьба та злочин ! Хлопці воюють в окопах, гинуть за кордони України, а ці чмошники безкарно паплюжать країну???
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Щось ваш спіч запінився на майже 4 роки . Щось не памятається ваш гнів коли на Україну напала неоОрда на чолі з ханом Путлєром . .
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Для шоколадних дебілів:
Ст. 9 Закону України "Про державний кордон України"
Не є порушеннями правил перетинання державного кордону
України вимушене перетинання державного кордону особами,
транспортними засобами на суші, заходження іноземних невійськових
суден і військових кораблів у територіальне море та внутрішні води
України, вимушений вліт повітряних суден та інших літальних
апаратів, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших
вимушених обставин.

І, не прикривайся хлопцями з окопів. Паплюжить країну твій шоколадний ви...блядок разом з Собаковим, Аброськіним, Гнойсманом та іншим стадом жополизів.
Нормальні люди хочуть змін в країні, хоча б таких, які зробив Саакашвілі у Грузії.
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відповідай! Чому грузини не заносять назад таку визначну особу, як міхо, якщо він такий супер реформатор??? чому ЖОДЕН грузин не виходить навіть на пікет за повернення його в Грузію? ДЕ??? та "обетована Пальміра" в Одеській обл., яку він обіцяв збудувати там??? Що ви ліпите "ікони" з будь-кого, хто критикує владу??? Не досить нам всім було "ікони", яку ліпили з лайна медвечуківського, з савченко???? ЧОМУ не було такого розголосу та протидії, коли задрали ціни на енергоносії та холодну воду, на все!!!!???????? коли недобитки ригівські б"ють наших АТО-шників?? та інші злодіяння проти ВСЬОГО українського народу??! Зараз в Дніпрі рятуть життя 18-річному! хлопцеві з передової, якому відірвало ногу та посікло тіло від вибуху міни...ЗА КОРДОНИ нашої держави!!! Тисячі загинули , відстоюючи цілісніть України...а ви підтримуєте таку зраду чергову політиків та депутатів, хто за спинами наших воїнів чинить злочини на західному кордоні держави??? ГАНЬБА вам!! і кара Божа!!!
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Спробуй не бути ідіотом і подивися повноваження губернатора.
Ти язик об шоколадну сраку ще зтер????
Відповідаю:
1 Тому, що при владі у Грузії посібники Хуйла.
2.Повноваження губетнатора.
3. Бо ця влада вже З А ....Є Б А Л А!!!!!
4. Так і хочемо реальних реформ, ба шоколадна банда разом з великими економістами Сенею та Гнойсманом теж З А ....Є Б А Л И!!!!!
5. Ти маєш право відбілювати владу шоколадного гімна????? Кров наших бійців не руках не тільки Хуйла, а й шоколадного бариги. Значить те, що зазначені вище тварюки чинять злочини, то це спини наших воїнів сприймуть нормально???? Вони в окопах тому, що хочуть нової країни, а не те в що її перетворють Порошенки, Гнойсмани, Собакови та інші.
6. Тебе Бог вже покарав замінивши розум на шоколад.
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як ви задовбали з цим шоколадом...нічого іншого не в змозі придумати, як мантру недоумків про одне й теж торочите...Я особисто не голосував за петра, хоч і не вважаю це чимось видатним...Олігархам немає чого робити у владі! це моє кредо здавна!!! але коли всі СМІ(навіть світові) під впливом раша-пропаганди торочили по "переворот" в України, саме завдяки тому, що пороха знали в усьому світі, ЗІГРАЛО роль в тому, що в світі не сприйняли Майдан, як переворот, хоч цього просто жадала кацапщина...Виберемо іншого преза- стопудово, змінимо цих нероб-депутитів, прогульників...Але спершу треба змінити виборче законодавство...І не дай Боже, щом недобитки рігівські не скористалися такими ситуаціями для свого реваншу...отоді почухаєте до крові свої потилиці, такі , хто підтримує цю ситуацію з міхо сьогодні!!! хто підтримує злочини, аби тільки насрати на діючого преза...Чи не ЗАВЕЛИКА ціна тоді буде за такі протести????
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."Але спершу треба змінити виборче законодавство"
Єдине з чим згідний абсолютно.
Ситуацію з Саакашвілі спровокував Порошенко з Собаковим. Перетин кордону не був незакононним. Саакашвілі не вчинив жодного злочину. Ст.9 Закону України "Про державний кордон України".
У Пороха був величезний кредит довіри. Він міг змінити країну, натосість він її продав в угоду своєму бізнесу та бізнесу своїх поплічників.
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а ти своїми матюками чисто рашинськими видав себе, бо точно знаю, що ти троляка кацапська...ватно-смердячий цап номерний!!!!!!!! ви всі тут ватани під номерами фсб-ними!!! хоч добре платять за те, що сидите тут кожного дня, та роздмухуєте все, що паплюжить УКРАЇНУ?????
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Совет! Власти! Верните на службу умных,умелых крепких МУЖИКОВ(реально Кур и Ко сделает ...всех...агентура и предвидение), реальных(по возрасту советников)......Списки народ знает! Заипали уже своей хренью......кивами. и зорянами со шкиряками КОГДА уже Произошло!
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Это какое-то "слабоумие и отвага"©. Если власть говорит А, то сказать Б уже придется по определению. Если Шевченко говорит об уголовной статье, то он должен осуществить и наказание. В нынешней ситуации он этого сделать не сможет, народ по-просту не даст. Тогда зачем расписывать в собственном слабоумии и бессилии? Неужели слабоумие действительно не дает просчитать хотя бы на 1 ход вперед?
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А зачем Янык это делал? Уверовал в свою безнаказанность. Мол я ср.л на Законы, а, вы тупое быдло, обязаны их исполнять. ТАк и тут.
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соевые до вечера саакашвили под" вышак " подведут с этими сраными законами ))
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Знакомая статья, на Майдане была популярна...
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Вы что, там с ума все посходили? Вы три года дурили народ Украины, и не рассказывали о том, что Майдан был преступным - статей не перечислить, включая и эту, а сами вы все - узурпаторы власти, пришедшие к ней преступным же путем. Так же получается, если воспринимать всерьез то, что говорит этот господин Шевченко.
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Вот и Чубарова Украина услышала.....а то то вместе голосуют как партия....Об Армии, ребятах, Донбассе Ни слова..... решаем свои вопросы? Как Кадыров???????
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Чому грузини не заносять назад таку визначну особу, як міхо, якщо він такий супер реформатор??? чому ЖОДЕН грузин не виходить навіть на пікет за повернення його в Грузію? ДЕ??? та "обетована Пальміра" в Одеській обл., яку він обіцяв збудувати там??? Що ви ліпите "ікони" з будь-кого, хто критикує владу??? Не досить нам всім було "ікони", яку ліпили з лайна медвечуківського, з савченко???? ЧОМУ не було такого розголосу та протидії, коли задрали ціни на енергоносії та холодну воду, на все!!!!???????? коли недобитки ригівські б"ють наших АТО-шників?? та інші злодіяння проти ВСЬОГО українського народу??! Зараз в Дніпрі рятуть життя 18-річному! хлопцеві з передової, якому відірвало ногу та посікло тіло від вибуху міни...ЗА КОРДОНИ нашої держави!!! Тисячі загинули , відстоюючи цілісніть України...а ви підтримуєте таку зраду чергову політиків та депутатів, хто за спинами наших воїнів на мирній території чинить злочини на західному кордоні держави??? ГАНЬБА вам!! і кара Божа!!! зло та ненависть випалює не тільки душу, а й розум у деяких "спікерів". Треба вимагати перегляду законів про вибори, справедливих цін та ін., переобирати владу за новими справедливими законами, а не носитися з окремими персонами, як дурень з торбою!!! Зато риги та срабіновичи з щадоволенням потирають руки, граючи на таких ситуаціях...невже ви цього не розумієте?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко
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