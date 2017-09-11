 В расследовании дела о прорыве госграницы на ПП "Шегини" появилась новая статья УК - сопротивление правоохранителям, - Шевченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"В расследовании дела появилась новая статья - ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса", - сказал он.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Про державний кордон України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 2, ст. 5 )
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ээээ.. помниться, януковощ и захарченко этой статьей весь Майдан пугали))
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Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?
ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?
Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
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Порошенко: 2014-2017 (2017-2014=3)
Таким чином досвід показує, що Президенту достатньо трьох років щоб починати відриватись від реальності.
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У Порошенко ещё есть время до мая 2018 года.
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Зачем препятствовали передвижению поезда на территории соседнего государства?
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Якщо ПП - Петро Порошенко (а не пункт переходу), то його ніхто не мінував: то в нього після повернення в Україну Міхо так рвонуло!!!
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Он сразу заткнулся.
Рошен сцыт что то предпринимать против людей, ибо понял, что защиты у него против народа нет.
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Дежавю?
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Сейчас вся 5 колонна наружу полезет с криками "долой!".
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А как кричали при Чавокуне про справедливость и законность.
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На примере вынесенного из Украины Овоща силовики поняли главное...Овощи убегают с миллиардами, а п...здят и судят силовиков...поэтому и вялые
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Не было бы действия , не было бы и противодействия,не устрой власти цирк с полицией на границе, никто бы и не прорывался.Вопрос с Саакашвили можно было решить и в Украине, спокойно и законно, людей спровоцировали, и это опасный путь , когда власть противостоит народу, тем более настрадавшемуся украинскому народу.Это политическое самоубийство, яма которую власти вырыли кому то ,но попали в нее сами.
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Журналист Бочкала: Сотрудники "Антонова" летят продлевать ресурс российским Ан-124 "Руслан"
Специалисты украинского "Антонова" проведут два месяца в России, где будут работать на компанию "Волга-Днепр", выполняющую, в том числе, заказы Министерства обороны РФ, заявил украинский журналист Роман Бочкала.Сегодня 14.06
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РЕПОСТ !!!
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Ст. 9 Закону України "Про державний кордон України"
Не є порушеннями правил перетинання державного кордону
України вимушене перетинання державного кордону особами,
транспортними засобами на суші, заходження іноземних невійськових
суден і військових кораблів у територіальне море та внутрішні води
України, вимушений вліт повітряних суден та інших літальних
апаратів, вчинені в стані крайньої необхідності, а також за інших
вимушених обставин.
І, не прикривайся хлопцями з окопів. Паплюжить країну твій шоколадний ви...блядок разом з Собаковим, Аброськіним, Гнойсманом та іншим стадом жополизів.
Нормальні люди хочуть змін в країні, хоча б таких, які зробив Саакашвілі у Грузії.
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Ти язик об шоколадну сраку ще зтер????
Відповідаю:
1 Тому, що при владі у Грузії посібники Хуйла.
2.Повноваження губетнатора.
3. Бо ця влада вже З А ....Є Б А Л А!!!!!
4. Так і хочемо реальних реформ, ба шоколадна банда разом з великими економістами Сенею та Гнойсманом теж З А ....Є Б А Л И!!!!!
5. Ти маєш право відбілювати владу шоколадного гімна????? Кров наших бійців не руках не тільки Хуйла, а й шоколадного бариги. Значить те, що зазначені вище тварюки чинять злочини, то це спини наших воїнів сприймуть нормально???? Вони в окопах тому, що хочуть нової країни, а не те в що її перетворють Порошенки, Гнойсмани, Собакови та інші.
6. Тебе Бог вже покарав замінивши розум на шоколад.
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Єдине з чим згідний абсолютно.
Ситуацію з Саакашвілі спровокував Порошенко з Собаковим. Перетин кордону не був незакононним. Саакашвілі не вчинив жодного злочину. Ст.9 Закону України "Про державний кордон України".
У Пороха був величезний кредит довіри. Він міг змінити країну, натосість він її продав в угоду своєму бізнесу та бізнесу своїх поплічників.
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