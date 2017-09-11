 Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию

Об этом он сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".
"Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же рвением прорываться в Грузию, с которым он пытался попасть в Украину", - заявил Порошенко.
По его словам, инцидент не требует политических комментариев, а лежит исключительно в правовом поле.
Также президент заявил, что пограничники имели право применить оружие в ходе столкновений в ПП "Шегени", через который экс-губернатор Одесской области попал в Украину.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Мы все немножко евреи все путем.
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Вчися Петя, тобі ще бігати і бігати, якщо прорвешся.
Он янек, хоч дурний був, і то по пенькам в горку тренувався прориватися.
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Лучше бы ты молчал!
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1 ч ·
Я не розумію, чому так обурюються Президент, правляча партія і коаліція загалом.
Ви подивіться на себе.
Незважаючи на закон, ви приймали незаконні рішення. Ви конопкодавите, коли вам треба і уникаєте голосування, коли це, навпаки, треба людям. Ваш президент нагороджував корупціонерів, хоча вони мали сидіти в тюрмі. Ви, переступивши будь-які моральні принципи, торугували з окупантами. Ви створювали офшори і ділили схеми. Ви покривали генералів, які винні в сотнях і тисячах смертей солдатів.
Можна так перелічувати і перелічувати, що ви робили і робите, переступивши закон.
А тепер ви дивуєтесь? Хоча я не розумію чому?
Напевне, ви подумали, що вам все дозволено. Чи може ви думаєте, що вся країна безкінечно буде грати у вашу імітацію законності?
Палка має два кінці. Пожинайте плоди і не дивуйтесь.
До речі, часу в вас дуже мало.
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