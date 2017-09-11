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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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 Порошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что инцидент с Михеилом Саакашвили в пункте пропуска "Шегини" не требует политических комментариев, а лежит исключительно в правовом поле.

Об этом он сказал во время совещания по вопросам развития сельской медицины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское".

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"Я надеюсь, что этот господин будет в надлежащее время так же и с таким же рвением прорываться в Грузию, с которым он пытался попасть в Украину", - заявил Порошенко.

По его словам, инцидент не требует политических комментариев, а лежит исключительно в правовом поле.

Также президент заявил, что пограничники имели право применить оружие в ходе столкновений в ПП "Шегени", через который экс-губернатор Одесской области попал в Украину.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Не смешно причем даже глупо нести такую чушь в адрес экс-президента Грузии используя свое положение... напасть она переходная как инфекция возможно придет время и самому придется рвать когти и смотреть с какой скоростью и в какую сторону бежать...Янукович прошел этот путь можно проконсультироваться на всякий случай...
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Пеця - не зли людей, как бы у тебя не началась диарея жидким шоколадом.......
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Режисёр Том Тыквер решил снять продолжение фильма "Беги Лола,беги".Рабочее название будет "Беги педро,беги"
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я так не играю - сначала пусть у нас ответит - а только потом в Грузию,для личного ознакомления, с той системой, шо он там построил - это будет правильно
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уже 10 лет прошло от того что он там построил,система потерпела неких изменений .
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если он стоил демократию то за 10 лет она могла только стать лучше - вот пускай и прочувствует
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Аааа ,та - да!!
Мы все немножко евреи все путем.
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здоровья тебе индеец !!и семье твоей благополучия!
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спасибо - тебе и твоей семье то же - чем старше становишься тем больше это понимаешь))
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Ну это как карта ляжет... Кто в Ростов пробивался ( с помощью патриотично настроенных офицеров), кто то может и в Грузию, а кто то к .. даже и не знаю ( где он деньги хранит) на Кипр, Каймановы острова, Белиз...
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У всех наших презиков есть общая черта - талант создавать на ровном месте проблемы и вместо их решения - обсираться на весь мир. Наверное без этого в украинскую политику не берут.
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хочу некоторых разочаровать-продолжения не будет-фигура сомнительная во всех смыслах,а то что пытаються раздуть через неделю забудут
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Дай Бог Саакашвили терпения, стойкости и удачи в неравной борьбе. И конечно же победы вместе с украинским народом.
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овощ быстро растет в голове президента выдавливая шоколад - уже и не верится что в детстве там у него были мозги
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Больше интересно, с каким рвением Порошенко будет прорываться в Ростов.
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Сказав чувак, який думає, що вже прорвався і схопив бога за бороду.
Вчися Петя, тобі ще бігати і бігати, якщо прорвешся.
Он янек, хоч дурний був, і то по пенькам в горку тренувався прориватися.
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О! Верховный хряк, гидрант нацЫи, заголосил о нарушениях конституции ))) Да боже ж мой...
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самое интересное, что Саакашвили не убегал из страны, а сознательно ехал туда, где с ним может произойти все, что угодно: от политического убийства до высылки в Грузию по запросу подхуйловников. Европа реально в шоке, чего не расскажут нам по ТВ каналам: они не могут понять, почему с таким упорством не пускали в страну человека, который хочет прийти в суд и предъявить доказательства и незаконности его лишения гражданства. К слову, право на справедливый суд гарантировано Конституцией Украины.
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Между Ростовской областью и Украиной есть 13 пунктов пропуска. Просто так. Кой-кому на заметку.
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Будем надеяться, шо оффшорный прочитает твой пост.
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Петья щоколядкин на выход с вещами. Вместе с косатой фсбешной воровкой, шлюшками, ахметками, медведчуками, вилкулами, гепами и прочей мразотой.
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А шо говорят кацапы они уже определились?☺что там в методичках? О чем вате волать ?
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эй,швили, го*дон ты недоштопанный, идиот, сосущий галстук. ты, болван, хотело быть перзидентом Великой Украины? ты, видно с дуба упало или обсосало с заглотом одновременно галстука и )(уйа недочлена )(уйла. пшьло на джорджийу! Украине такие обосранныйе урроды не нужны. На джорджии ты будешь желанной )(уйлосоской. Да, забери с собой при3,14*даннуйу касатуйу ведьму и будет вам, урродам счастийе на джорджии.
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АДМИН!!! ЗАБАНЬ ЭТОГО ПОРОХОСОССНОГО ДЕБИЛА!!!
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чего у пороха так пукан пламенеет? так сам же и создал Мизу и все, что вокруг него крутится, а теперь пердак свой потушить не может
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Браво!!! Саакашвили оказался обыкновенным политическим оппортунистом и популиста. Лично я глубоко разочарован.
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О, увидел на фотографии ведьму с косой-полный пиз#%ц. Вот и повылазили консервы.
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ну это уже слова никак не Президента, ладно бы какой-то клерк такое ляпнул, до такой низости опуститься просто слов нет, обсуждать оппозицию.. у него что дел важнее нет? такой позор.
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Интересно куда будет прорываться шоколадно-оффшерный барыга ???????
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В нашей стране. при желании можно так законодательство накрутить, что шибко вумного могут самого лишить гражданства и депортировать в Приднестровье..
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Під хана орди Путлєра косить , що "народу " , сподобатись . Забув очевидно , " що Україна не Орда " . Але вміння створити проблему , де її не мало б бути , а потім внести розбат в суспільство , просто дивує . Якщо це не зроблено спеціально на користь орди. І від факту , що все це віддалило нас від цивілізованого світу і приблизило до Мордору , нікуди не дітись.
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Полностью согласен с Президентом! Только он забыл добавить, что его его действия, связанные с гражданством Саакашвили, и действия его подчиненных тоже лежат в правовом поле.
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Комусь краще думати, як прориватися у растов
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Всех имбицилов штурмовавших погранцов - пересмотреть по видео и лишить гражданства, потом можно отправить в Лугандонию к братьям по разуму.
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лучше брехун офшорный думай як на ростов прорыватся будешь!
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Об этом он сказал во время......
Лучше бы ты молчал!
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Саакашвили прибавил себе вистов.. надо отдать ему должное - не побоялся, за свои слова ответил, выставил пецю в неприглядном свете... интересно, что теперь нашему гаранту делать с михой? любой ход будет ослаблять позицию порошенка... цугцванг!
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пусть яду выпьет. Все же как-то меньше позор будет.
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Володимир Парасюк
1 ч ·

Я не розумію, чому так обурюються Президент, правляча партія і коаліція загалом.
Ви подивіться на себе.
Незважаючи на закон, ви приймали незаконні рішення. Ви конопкодавите, коли вам треба і уникаєте голосування, коли це, навпаки, треба людям. Ваш президент нагороджував корупціонерів, хоча вони мали сидіти в тюрмі. Ви, переступивши будь-які моральні принципи, торугували з окупантами. Ви створювали офшори і ділили схеми. Ви покривали генералів, які винні в сотнях і тисячах смертей солдатів.

Можна так перелічувати і перелічувати, що ви робили і робите, переступивши закон.
А тепер ви дивуєтесь? Хоча я не розумію чому?
Напевне, ви подумали, що вам все дозволено. Чи може ви думаєте, що вся країна безкінечно буде грати у вашу імітацію законності?
Палка має два кінці. Пожинайте плоди і не дивуйтесь.
До речі, часу в вас дуже мало.
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хоспидяяяя. Молчала бы та педра обгадившаяся...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Надеюсь, Саакашвили будет с таким же рвением прорываться в Грузию
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