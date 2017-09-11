 Директором Мариупольского комбината им. Ильича стал Тарас Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".
В новой должности Шевченко продолжит реализацию инвестиционных проектов ММК имени Ильича, таких как реконструкция аглофабрики и листопрокатного цеха "1700", строительство современной машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали. Наряду с развитием программ по повышению эффективности производства, одной из ключевых задач нового руководителя станет выполнение обязательств Группы Метинвест по непрерывному улучшению экологической ситуации в Мариуполе.
Тарас Григорьевич Шевченко - заслуженный металлург Украины с 40-летним стажем. Родился в 1954 году в селе Новоселовка Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский индустриальный техникум (1977 г., "Электротехника и электрооборудование") и Днепропетровский металлургический институт (1983 г., "Обработка металлов давлением"). Свою трудовую деятельность начал на Днепропетровском металлургическом заводе им. Петровского, где прошел путь от подручного вальцовщика до главного инженера - первого заместителя генерального директора. С 2000 по 2002 год работал главным инженером Алчевского металлургического комбината (г. Алчевск, Луганская область), а в 2002 году был назначен его генеральным директором. В 2007 году Тарасу Шевченко присвоено звание Героя Украины - за значительный вклад в развитие металлургической промышленности.
Юрий Зинченко, с 2012 года руководивший ММК имени Ильича, будет развивать новое стратегическое направление в управляющей компании, где займет должность директора по техническому сервису Операционной дирекции.
Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил: "Юрий Зинченко руководил предприятием в сложнейшее для отрасли и страны время, полное потрясений и вызовов. Вопреки всему он смог сохранить комбинат, сделал производство чище, эффективнее и современнее. Теперь его знания и опыт необходимы управляющей компании для повышения нашей конкурентоспособности на внешних рынках. Новый руководитель - Тарас Шевченко - выдающийся металлург, чье имя широко известно в отрасли. Уверен, что его богатый опыт в проведении масштабных программ модернизации и антикризисного управления позволит ММК имени Ильича динамично развиваться, сохраняя за собой лидерство в отрасли".
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