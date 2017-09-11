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Все про:Мариуполь (4150) металлургия (216) Метинвест (52)

 Директором Мариупольского комбината им. Ильича стал Тарас Шевченко

На должность генерального директора Мариупольского металлургического комбината имени Ильича Группы Метинвест назначен Тарас Шевченко, ранее возглавлявший Алчевский металлургический комбинат.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста".

В новой должности Шевченко продолжит реализацию инвестиционных проектов ММК имени Ильича, таких как реконструкция аглофабрики и листопрокатного цеха "1700", строительство современной машины непрерывного литья заготовок и объектов внепечной обработки стали. Наряду с развитием программ по повышению эффективности производства, одной из ключевых задач нового руководителя станет выполнение обязательств Группы Метинвест по непрерывному улучшению экологической ситуации в Мариуполе.

Директором Мариупольского комбината им. Ильича стал Тарас Шевченко 01

Тарас Григорьевич Шевченко - заслуженный металлург Украины с 40-летним стажем. Родился в 1954 году в селе Новоселовка Днепропетровской области. Окончил Днепропетровский индустриальный техникум (1977 г., "Электротехника и электрооборудование") и Днепропетровский металлургический институт (1983 г., "Обработка металлов давлением"). Свою трудовую деятельность начал на Днепропетровском металлургическом заводе им. Петровского, где прошел путь от подручного вальцовщика до главного инженера - первого заместителя генерального директора. С 2000 по 2002 год работал главным инженером Алчевского металлургического комбината (г. Алчевск, Луганская область), а в 2002 году был назначен его генеральным директором. В 2007 году Тарасу Шевченко присвоено звание Героя Украины - за значительный вклад в развитие металлургической промышленности.

Юрий Зинченко, с 2012 года руководивший ММК имени Ильича, будет развивать новое стратегическое направление в управляющей компании, где займет должность директора по техническому сервису Операционной дирекции.

Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков отметил: "Юрий Зинченко руководил предприятием в сложнейшее для отрасли и страны время, полное потрясений и вызовов. Вопреки всему он смог сохранить комбинат, сделал производство чище, эффективнее и современнее. Теперь его знания и опыт необходимы управляющей компании для повышения нашей конкурентоспособности на внешних рынках. Новый руководитель - Тарас Шевченко - выдающийся металлург, чье имя широко известно в отрасли. Уверен, что его богатый опыт в проведении масштабных программ модернизации и антикризисного управления позволит ММК имени Ильича динамично развиваться, сохраняя за собой лидерство в отрасли".
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