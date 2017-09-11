 Саакашвили: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове
"Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь… Но существование Украины под ударом, и свобода Украины намного выше, чем свобода и существование ее гражданина, включая меня", - сказал политик.
Он продолжил: "Когда мне говорят, рискую ли я, я отвечаю: да, я рискую".
Саакашвили также утверждает, что в ходе состоявшегося в текущем году визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию последний договорился с грузинским экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили о возбуждении против него уголовных дел.
"Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили - главным частным акционером ПАО "Газпром" - вести против меня уголовные дела. Ни одна страна в мире их не признает, и даже Интерпол отказался от этих дел", - сказал политик.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
570 9
Материалы по теме: Саакашвили прорвал границу
После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко(73)
Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории"(36)
"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО(412)
Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе(119)
Станко: Я в шоці від того, як нами всіма маніпулюють(0)
МИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили(24)
"Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?
ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?
Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
Ответить