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 Политика Украины
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 Саакашвили: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь"

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет о существовании угрозы его жизни и свободе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он заявил на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове

"Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь… Но существование Украины под ударом, и свобода Украины намного выше, чем свобода и существование ее гражданина, включая меня", - сказал политик.

Он продолжил: "Когда мне говорят, рискую ли я, я отвечаю: да, я рискую".

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Саакашвили также утверждает, что в ходе состоявшегося в текущем году визита президента Украины Петра Порошенко в Грузию последний договорился с грузинским экс-премьером, миллиардером Бидзиной Иванишвили о возбуждении против него уголовных дел.

"Порошенко поехал в Грузию и договорился с Иванишвили - главным частным акционером ПАО "Газпром" - вести против меня уголовные дела. Ни одна страна в мире их не признает, и даже Интерпол отказался от этих дел", - сказал политик.

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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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-- Да! -- шептал Остап. -- Мы надеемся с вашей помощью поразить врага. Я дам вам парабеллум...(с)
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Глупые люди, глупый народ.. Не знают истории. За что Саакашвили выгнали из Грузии? За то что он расстреливал людей, как Янукович, пытал их, насиловал и убивал...
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самое интересное он лишил гражданства Иванишвили, которого сейчас обвиняет в преследовании его
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Таких грузинских воров в законе и олигархов типа как наши Порошенко, Гройсман, Ахметов, итд... И правильно делал. И у нас будут убивать этих нелюдей.
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Я, я, я. Это все, что слышно от самовлюбленного грузина.
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Какой-то грузин раскачивают ситуацию, а тупые украинцы ему помогают. Стадо дебилов, будете жить в анклаве, а не в стране...
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Главное Видео отснять на Фоне Виноградной Лозы , на закате! Вот это Будет ШЕДЕВРАЛЬНО и гланое музыкальный ряд подобрать .. например из "Титаника" .. и что б Юля на заднем плане скорбила и поралась по хозяйству... к примеру Давала поросятам :D
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Рассуждения действующего режима о законности - это ещё забавнее, чем рассуждение прост* туток о нравственности...
Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?

ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?

Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "Я знаю, что и моя свобода под ударом, и моя жизнь"
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