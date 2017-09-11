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 Политика Украины
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Все про:паспорт (643) правоохранительные органы (244) Саакашвили (2036)

 Когда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала его и украла документ, - Саакашвили

саакашвили львов

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил, что украинские правоохранители забрали его паспорт во время обыска в автобусе, на котором он ехал через украинско-польскую границу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге во Львове.

"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтобы они отказали или приняли, а они сказали: "Мы ваш паспорт брать не будем"", - сказал Саакашвили.

Он отметил, что также предлагал сотрудникам Госпогранслужбы Украины принять от него заявление с просьбой о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

"Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт. Сейчас паспорт у них", - сказал политик.

Он добавил, что представители спецслужб обыскали автобус, после чего паспорт исчез, и предложил СМИ "делать из этого выводы самим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.



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Ничего удивительного. БПП (регионалы) всегда были ворами. Собственно для этого Рошен их и отмазал после революции. И тогда и сейчас одни и те мусора работают.
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-На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству.(с)
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Любопытней будет взглянуть,как Петю выносить будут ....
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Ты не увидишь,ты в это время будешь под диваном прятаться ,но ничего потом в зоне в красном уголке в повторе глянешь...
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Знаешь в чем разница? Слева хлебное место , справа - передовая. на левой фотке "не гражданин Украины", на правой - гражданин Украины. Смотри не перепутай
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Різниця між військовим з права, і "військовим" з ліва...
Перший захищає батьківщину, а другий косить бабло на західному кордоні...
Ви шоколадні такі смішні, на кого така фігня розрахована???
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Даааааа, Михо... Не ожидал от тебя такой дешевой отмазки...
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Дааааааа , без паспорта с женой не разведется . И к ней в спальню с нардепами прорываться будет !
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Какой отмазки ? Он польскую границу перешёл с паспортом. Без паспорта ему никто бы не продал билет на поезд и через таможню не пропустил. Вы шоколадники хоть раз из своего Мужожопинска выезжали клоуны ?
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Ссака прошел по американскому паспорту.Шо непонятного?
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В Грузию смерть как не хочется. Там на зоне порядки имени Михо, всех подряд вновь поступивших "посвящают".
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Ленин на броневике - Михуня на Йулькиной инвалидной коляске .
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"Когда люди, не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе." - другими словами я не хотел, вот их и сажайте... Отличный ход Михо...., по гордым законам Кавказа...
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Если паспорт исчез, то почему его забрали именно пограничники?
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Да какая разница... Он негражданину Украины все равно не нужен...
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Михо на руках внесли.А барыгу будут выноситть вперёд ногами
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????? Что это за бред? Обязанность любого гражданина иметь и бережно относится к документу удостоверяющему личность. Что значит я его оставил? Так иди обратно и найди его!!!!!!
А нету - шуруй на тест ДНК.
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Что-то гавнецом понесло. Народ будет виноват в том что он без паспорта стоял на границе.
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😕 как для политика Михо чересчур эмоционален и импульсивен!!! Вот как можно было оставить паспорт в каком-то автобусе ?!
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лукавит Мишаня
нормальные люди паспорт в кармане держат, а не в автобусе
ну да ладно, надеюсь госдеп знает,что делает
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Это всё больше становится похожим на оперетту. Прямо таки, мистер Х какой то. И вся эта оперетта большинством жителей Украины воспринимается, как мне кажется, всерьёз. Но в "партере" все смеются и аплодируют. Значит - Show Must Go On.
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Може з'їв? Пам'ятається були прецеденти нервуючи жувати все підряд.
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Ахахах. Михо короче откровенно заявляет. Я ничего не нарушал, меня насильно на руках занесли. Я не при чем. Все претензии к гражданам, которые меня несли
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в цирке - новый коверный - КЛОУН с кавказским акцентом....
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Вооот уже народ его на руках носит. Это уже тянет на диагноз...
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нужно больше ада! Петя ты опозорился не только сам, а всю страну!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда люди внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала его и украла документ, - Саакашвили
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