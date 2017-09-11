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Все про:рекорд (239) спорт (1754) теннис (82) Свитолина (16)

 Свитолина установила рекорд в украинском теннисе, став третьей ракеткой мира

свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на третье место рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".

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"Тем самым спортсменка установила рекорд для украинского тенниса. До сих пор лучший результат принадлежал Андрею Медведеву, который в 1994 году в течение трех недель был четвертой ракеткой мира", - отмечает издание.

Первое место в рейтинге WTA занимает испанка Гарбинье Мугуруса, второе - румынка Симона Халеп. Также в пятерку лучших входят чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс.

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На прошлой неделе стало известно, что Свитолина с 11 сентября станет третьей ракеткой мира.

Лучшая теннисистка Украины могла стать первой ракеткой мира в случае выхода в финал US Open, но покинула соревнования в Нью-Йорке в 1/8 финала.

В середине августа Свитолина возглавила чемпионскую гонку женского тенниса после успеха на Открытом чемпионате Канады.
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Рейтинг WTA теннисисток на сегодня - 11.09.2017
1 Анжелик Кербер Германия 7035
2 Серена Уильямс США 6110
3 Каролина Плишкова Чехия 6010
4 Симона Халеп Румыния 5205
5 Доминика Цибулкова Словакия 4480
6 Йоханна Конта Великобритания 4330
7 Гарбин Мугуруса Испания 4287
8 Светлана Кузнецова Россия 4260
9 Агнешка Радваньска Польша 4195
10 Каролин Возняцки Дания 3915
11 Элина Свитолина Украина 3780
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А где теннисисты из кацапии??? Здесь допинг не проходит,поэтому их даже и близко нет.
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Цензор.НЕТНовостиСпортСвитолина установила рекорд в украинском теннисе, став третьей ракеткой мира
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