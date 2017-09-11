 Свитолина установила рекорд в украинском теннисе, став третьей ракеткой мира

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое Время".
"Тем самым спортсменка установила рекорд для украинского тенниса. До сих пор лучший результат принадлежал Андрею Медведеву, который в 1994 году в течение трех недель был четвертой ракеткой мира", - отмечает издание.
Первое место в рейтинге WTA занимает испанка Гарбинье Мугуруса, второе - румынка Симона Халеп. Также в пятерку лучших входят чешка Каролина Плишкова и американка Винус Уильямс.
На прошлой неделе стало известно, что Свитолина с 11 сентября станет третьей ракеткой мира.
Лучшая теннисистка Украины могла стать первой ракеткой мира в случае выхода в финал US Open, но покинула соревнования в Нью-Йорке в 1/8 финала.
В середине августа Свитолина возглавила чемпионскую гонку женского тенниса после успеха на Открытом чемпионате Канады.
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Украинская теннисистка Свитолина стала победительницей престижного турнира в Торонто(73)
Теннис: украинка Свитолина вышла в финал турнира в Торонто(29)
Украинская теннисистка Свитолина обыграла победительницу Уимблдона-2017(56)
Украинка Свитолина вошла в ТОР-5 теннисисток в рейтинге WTA(8)
Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного US Open(0)
Теннисистка Свитолина выиграла турнир в Турции(1)
Свитолина выиграла теннисный турнир в Стамбуле(23)
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Рейтинг WTA теннисисток на сегодня - 11.09.2017
1 Анжелик Кербер Германия 7035
2 Серена Уильямс США 6110
3 Каролина Плишкова Чехия 6010
4 Симона Халеп Румыния 5205
5 Доминика Цибулкова Словакия 4480
6 Йоханна Конта Великобритания 4330
7 Гарбин Мугуруса Испания 4287
8 Светлана Кузнецова Россия 4260
9 Агнешка Радваньска Польша 4195
10 Каролин Возняцки Дания 3915
11 Элина Свитолина Украина 3780
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