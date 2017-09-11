 Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по развитию сельской медицины сегодня в Киеве.
"Наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное и исключительное право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего, собственно говоря, эти политиканы добивались", - заявил он.
Напомним, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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три года нищеты и популизма
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Чим мені Порошенко подобається,так це тим,що будь-яку поразку може видати за перемогу!
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18.05.2004 13:45 За:330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos…
Порошенко П.О. - За
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Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?
ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?
Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
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точно не дали?)
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Зачем вообще нужны эти пограничники, если границы нет как таковой? Если нет уже государства, а неприкосновенность и определенность границ есть основа государства, почему мы платим налоги этим людям?
Бурштин, контрабанда, танки на востоке, все что хочешь можно провести.
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http://www.zvistka.net/2017/09/10/%D1%8E%D0%BB%D1%8E-%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF/
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желающие есть?
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