EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины
  1212  49
Материалы по теме:
Все про:граница (3229) пограничники (1326) Порошенко (13755) Саакашвили (2036)

 Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили

порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что пограничники во время прорыва экс-председателем Одесской облгосадминистрации Михеилом Саакашвили вместе с соратниками украинской государственной границы имели полное право применить оружие, но не дали "раздуть пожар, чего добивались политиканы".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Порошенко сказал во время совещания по развитию сельской медицины сегодня в Киеве.

Читайте также: После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко

"Наши пограничники, которые наилучшим образом зарекомендовали себя во время АТО, поступили правильно, не применив оружие, на применение которого они имели полное и исключительное право. Не дали раздуть пожар, конфликт внутри страны, чего, собственно говоря, эти политиканы добивались", - заявил он.

Напомним, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Читайте также: Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории"

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
на свою Посмотри для начала
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
начисть для начала свою Обувь .. а указывать на физические особенности людей ( признак ДЕБЕЛИЗМА! ибо других аргументов НЕТ!) Вы просто ТУПОЙ ЛАПАТЬ!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Петре, Петре - як так швидко тобі вдалося проср@ти своє президентство?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё проще Рошен. Ты просто обосрался. Нет у тебя никакой весомой поддержки в народе. Ты политический труп.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ахахахаха... подержка от одураченых ... Никому и нах ненужна кроме как для Популистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это популист посадит твоего шоколадного хозяина в тюрьму. Можешь передать всем своим рошеновским даунам.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Этот популист Сам сядет в Тюрьму в Грузии за превышение Полномочий ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лучше бы они исполняли свои обязанности, а не морозились, выжидая другого развития событий, понимая к чему всё идёт. Саботаж погранцов - это статья.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пиз..обол,задолбал уже всех своим трёпом.И отдай паспорт Михо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
где заявление СБУ ...что с миной , куда эта адская машинка подевалась , позорники ! не было вам веры , нет и не будет
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сбу-главные минёры в Украине.Чего стоит минирование одной рады.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это АГРОМНЫЙ тебе ПЛЮС! Ты просто великий! Но страна Украина пока ещё не страна РОШЕН.....Сбился со счёта в Киеве от этих "бюджетных" магазинов где пенсионеры в очереди за сладким стоят.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
петя твой поезд ушел.....уже идут новые назначения
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили

======================================================================
Чим мені Порошенко подобається,так це тим,що будь-яку поразку може видати за перемогу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
- просто свои коррупционные шкурки временно сохранили. Зачем усложнять, зачем пафос?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону) (№3033)
18.05.2004 13:45 За:330
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos…
Порошенко П.О. - За
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя,над тобой уже потолок горит и вот-вот балки на башку полетят а ты про нераздутый пожар ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рома Скрыпин ещё весной 2015 года сказал что яценюк и порошенко просрали кредит доверия Народа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
112 УКРАИНА : Часть депутатов БПП готовы переметнуться к Тимошенко и Саакашвили....Запасаемся попкорном
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С каких пор эвакуация людей из заминированного места стала прорывом?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Сначала пепетка хотел поставить йолку на Краковце, потом крёстный ход титушек организовать, потом шоколадное минирование а сейчас это всё превращается в десант хуйла. Мда хуйла выходит уже два))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ты уже не применив оружия , миротворец хренов дал возможность оккупировать законно украинскую территорию, разные причины придумывал, пока оккупант расплодился и обложился всеми видами вооружения на Украинской территории.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
скорее всего вояки не послушались его и не применили оружия. как он хотел, и теперь он оправдывается...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пограничники поумнее оказались советников Президента, которые устроили эту вакханалию. Приехал бы Михо тихо, и никто через день и не вспомнил. А тут гвалт, люди!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Рассуждения действующего режима о законности - это ещё забавнее, чем рассуждение прост* туток о нравственности...
Верховный Главнокомандующий имеет фабрику в глубоком тылу врага - это законно?
Генеральный прокурор - кум президента, ранее судимый, без юридического образования, а его жена депутат - это законно?
Спустя три года после Майдана, механизм импичмента президента так и не был создан - это законно?

ЦВК созданная преступным режимом Януковича продолжает свою работу, а президент Порошенко вручает орден её председателю - это законно?

Кум Путина Медведчук - «представляет интересы Украины» в Минске, и летает на своём чартере напрямую из Киева в Москву и обратно, не смотря на действующий запрет - это законно?
Прокуроры, судьи, депутаты, министры и более мелкие чиновник владеют капиталами в сотни раз превышающим их официальные доходы - это законно?
Остановка международного ж/д сообщения на несколько часов - это законно?
Когда в нескольких населенных пунктах Украины глушат мобильную связь - это законно?
Несколько сотен титушек на границе - это законно?
Этот список можно продолжать бесконечно. Так, что прикусите свои жала, "законники" ху*вы...
Максим Иванищев
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не применив оружие, погранцы спасли рошена от участия папиредника ,и немедленно делать тапочки за ним в след...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Попробовали бы, один уже открыл стрельбу против своего народа, еле ноги успел унести.
Не применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили - Цензор.НЕТ 8300
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поросёнко попробовали бы применить оружие ты уже в ростов поехал бы в перед ногами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Как же сейчас тяжко порохоботам и их союзникам от антиНародного.......Просите у Хозяев больше сладкого, но не забывайте о ДИАБЕТЕ! С новой рехформой вам трындец!!!
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Мне Порошенко нравится всё больше. Очень умно и мудро поступил. И показал в полный рост истинные мотивы и цели саакашвили и тимошенко. Они ради своих амбиций и гордыни плевать хотели на мою страну. Самовлюбленные идиоты....
 показать весь комментарий
Ответить
 
в Крыму и на Донбассе тоже не стреляли в мирные колонны камазов с чеченцами и бурятами, не поддавались на провокации.
Зачем вообще нужны эти пограничники, если границы нет как таковой? Если нет уже государства, а неприкосновенность и определенность границ есть основа государства, почему мы платим налоги этим людям?
Бурштин, контрабанда, танки на востоке, все что хочешь можно провести.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Михо-балабол, а Юля известная аферистка и , думаю, не многие, сидящие здесь на сайте, пошли бы в Юлину команду даже за деньги
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
меняю тортик в обмен на совесть!
желающие есть?

 показать весь комментарий
Ответить
 
Та да! Ты ж уже с чемоданами наверное сидел, ожидая зраду. Но Аваков с Яценюком решили таки, шо Йуля Президент - это не кошерно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Шось седнешние Петины заявы выглядят ну очень сильно уныло. Облажался, дак признай уже.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А вы угольков набросалиии, только ветерку подуть. Сгорите.
 показать весь комментарий
Ответить
 
кацапи йобнуті ідіть к єбеням - строчите таку хуйню шо жопу на глобус простіше натягнуть аніж в це повірити
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе применив оружие, пограничники не дали раздуть пожар внутри страны, - Порошенко о прорыве Саакашвили
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти