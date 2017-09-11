 После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"После вчерашних событий все демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения усилий с силами общества, которые готовы совместно и до победы пройти путь становления Украины", - заявила Юлия Тимошенко.
Лидер "Батькивщины" считает, что это единственный правильный путь, ведь нынешняя власть в Украине - тоталитарная, поэтому "общество вместе с политическими силами, общественными деятелями обязано этому противостоять".
"Мы обязаны защитить стратегию Украины, которую формирует свободный народ, демократическую страну для счастливых людей. И я убеждена, что нам это удастся", - подытожила Тимошенко.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Никто, ни менты, ни погранцы, ни СБУ не будет выполнять его преступных приказов.
Погранцы вчера просто расступились и срали на все приказы и истерики Порошенко.
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Но погранцы послали дауна Порошенко подальше и пропустили толпу, потому что не хотят умирать за офшоры Порошенко. Он жмот, даже своим псам режима не платит нормальных зарплат. Жадность его погубит.
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Юлька рассчитывает , что Мишка занесет ее на президентское кресло.
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была ширка с синежопыми
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:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos…
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Президент Грузии Михаил Саакашвили отмечает, что для него нет по отношению к Грузии "отдельной позиции Президента или премьер-министра Украины", и "воспринимает позицию Украины как единую".
Как передает УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря на брифинге по итогам визита в Грузию в Тбилиси.
Эта позиция Украины, отметил Г. Немыря, заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддержке шести пунктов плана мирного урегулирования конфликта, предложенного Президентом Франции Николя Саркози.
Также Г.Немыря отметил, что Президент Грузии поблагодарил за "четкую позицию правительства Украины, которая была проявлена во время кризиса".
По его словам, М.Саакашвили отметил, что Украина была первой среди стран, которые оказали реальную гуманитарную помощь Грузии.
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Питання до Саакашвілі - як можна бути в одній команді з такою людиною ? І хто тоді такий Саакашвілі ?
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Самая ржака в том, что и власть у нас считает себя и демократической и проевропейской. )))
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помнишь, как Кучму на второй срок выбрали?
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https://www.youtube.com/watch?v=K1WwRcfCj7A
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