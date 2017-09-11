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 Политика Украины
  2012  92
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 После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко

саакашвили львов

Демократические проевропейские оппозиционные силы начали консультации относительно плана совместных действий.

Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня на брифинге во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"После вчерашних событий все демократические проевропейские силы начали консультации для совместной координации действий и объединения усилий с силами общества, которые готовы совместно и до победы пройти путь становления Украины", - заявила Юлия Тимошенко.

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Лидер "Батькивщины" считает, что это единственный правильный путь, ведь нынешняя власть в Украине - тоталитарная, поэтому "общество вместе с политическими силами, общественными деятелями обязано этому противостоять".

"Мы обязаны защитить стратегию Украины, которую формирует свободный народ, демократическую страну для счастливых людей. И я убеждена, что нам это удастся", - подытожила Тимошенко.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

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Всчера события на границе чётко показали всем, что Порошенко - никто и звать его никак. Никто его защищать не будет, если народ решить выносить его из администрации.
Никто, ни менты, ни погранцы, ни СБУ не будет выполнять его преступных приказов.
Погранцы вчера просто расступились и срали на все приказы и истерики Порошенко.
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Никто его выносить из администрации не станет. Его вывесят из окна
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Вчера пограничники получили приказ-НЕ ПРИМЕНЯТЬ ОРУЖИЕ... ТЫ ДОЛБЕНЬ ВАСЯ...
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Порошенко, как больной параноидальный человек, жаждал любой ценой не допустить Саакашвили в Украину, даже ценой крови людей...
Но погранцы послали дауна Порошенко подальше и пропустили толпу, потому что не хотят умирать за офшоры Порошенко. Он жмот, даже своим псам режима не платит нормальных зарплат. Жадность его погубит.
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только дурак ,как шавка будет жопу рвать за очередного олигарха
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БАБУ ЙУЛЮ НА ТРОН..-БРЕД, УЖЕ РУЛЬ КРУТИЛА И НАКРУТИЛА ТАК ....
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О чем ты говоришь? :D
Юлька рассчитывает , что Мишка занесет ее на президентское кресло.
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давно пора... а то, будка - уже дожирает Украину..
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Это писец к Барыге подкрался,хоть виден был из далека.
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18.05.2004 Депутат Петр Порошенко проголосовал за закон, который отменил уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.
:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_arh_golos…
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помните как Тимошонка ржала вместе с Путиным над Ющем, в Москве на прес конференции?
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поросенки, верните Юлины тарифы и курс доллара..
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зато какие контракты у Барыг , то Роттердам + ,то Дюссельдорф +++,и абонплата за счётчики и отжим жилья у людей по тарифам ЖКХ !
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над Саакашвили она ржала, тоже про это все время вспоминаю
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Саакашвили поблагодарил Тимошенко за "четкую позицию" во время войны, - Немыря
Президент Грузии Михаил Саакашвили отмечает, что для него нет по отношению к Грузии "отдельной позиции Президента или премьер-министра Украины", и "воспринимает позицию Украины как единую".

Как передает УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Григорий Немыря на брифинге по итогам визита в Грузию в Тбилиси.

Эта позиция Украины, отметил Г. Немыря, заключается в поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии и поддержке шести пунктов плана мирного урегулирования конфликта, предложенного Президентом Франции Николя Саркози.

Также Г.Немыря отметил, что Президент Грузии поблагодарил за "четкую позицию правительства Украины, которая была проявлена во время кризиса".

По его словам, М.Саакашвили отметил, что Украина была первой среди стран, которые оказали реальную гуманитарную помощь Грузии.
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З нею все зрозуміло давно. Особливо з 2009 року коли вона "об'єднувала зусилля в єдину кааліциі" з бандюковичем під проводом путлєра-медведчука.

Питання до Саакашвілі - як можна бути в одній команді з такою людиною ? І хто тоді такий Саакашвілі ?
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"об'єднувала зусилля в єдину кааліциі"- так объеденила или нет
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С кодлом Януковича сынка на работу к ним устраивал
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Цікаво, надіюсь вона з Саакашвілі не забуде обговорити тему війни в Грузії в 2008 році, коли Тимошенко відмовилась визнавати агресію Раши проти Грузії, бо вона дружила в той час з путлєрком ?
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Михо! Гони её от себя, Вона - это катастрофа как для Украины, так и для тебя!
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А чего тут думать михо в перемьеры, сакварелидзе генпрокурором и т.д , а соевого пока назаначить в.и.о президента- не тратить же бюджетные деньги на перевыборы ......
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Ну кто его кандидатуру подаст в парламент, а тем более за нее проголосует. Батькивщина? Очень сомневаюсь)
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Потом Юля ширку предложит сделать с рыгоаналами...
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вона вже це робила в 2009 - бандюкович не захотів - захотів правити на 100%.
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Та ты шо,Ющ убрал Юлю и поставил Янука,по совету Поросенко.Память у вас однобокая.
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Лозунг будет один. Не дать уйти Порошенко, или убить его при попытке к бегству.
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Демократические проевропейские оппозиционные силы...
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Самая ржака в том, что и власть у нас считает себя и демократической и проевропейской. )))
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Старые песни о главном,в исполнении шакаладных тролей--Она Хихикала,газ,и варофка,больше предъявить нечего?
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А по твоему?Одни конфеты Рошен,в сухпайках кацапских оккупантов перевесят любой смех восьмилетней давности.
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через восемь лет и про конфеты в пайках никто вспоминать не будет
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Повесьте себе на уши ее лабуитены. Мы посмеемся над вами
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ты уже повесил себе на голову обосранные трусы Порошенко?
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Та кроме того что Вона просрала революцию 2004 и в итоге пришел Януковощ... и как результат оккупированный Крым и война на востоке так и предъявить больше нечего..
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не ври, твой поросенко, в 2004 году - одним из первых предал Майдан и перебежал к януковичу..
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А пчеловод просто продал овощу президентский пост и заодно Украину
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пАнятно, кто не поддерживает Ююююллю, тот поддерживает Поросенка.... Логика у тебя.... Т.е. Ююююлля тут не причем. Ну, да...ну, да...и премьером не была, и с рыгами не хотела создать коалицию, и с Ющом не воевала..., так случайно мимо пробегала, косой махнула...
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млять, ну только не вону. Гоните ее нахрен
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та подібно, що ніхто не збирається гнати. Ось така кааліция.
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Уже объединялась как-то тимошенко.... Результат был "потрясающий!
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бо королевська вже натякала на 112-му каналі про можливу "співпрацю" з сакашвілєй.
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вот ано как ! таке шобло збереться, що триндєц просто буде державі.
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все що рашка не розбомбила з зовні, ії ставленики зроблять з середини країни.
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Ж-БЛОК уже приглашён и голосует за одно с порошенковцами.
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Михо! Вот эта женщина справа - она не к добру. Она - паталогический лузер. Плохая примета. Ты для неё - последняя соломинка, за которую она готова уцепиться прежде чем уйти в политическое небытие.

После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8875
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справа від нього садовий..хоча.. кому і кобила нєвєста
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Всё идёт по Петиному плану. Ща вона ароматизирует всю оппозицию и через некоторое время рейтинги Пэдру станут выглядеть весьма пристойно...
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он не мой, он наш...
помнишь, как Кучму на второй срок выбрали?
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Логично! Успехов...только не перетягивайте...Надо мирно убрать это ЧУВЫРЛО вампирское.....
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То, что такая "проевропейская" Тимошенко буквально на другой день после взятия власти будет договариваться с Путиным в этом я не сомневаюсь на 100%.Вся ее политика явно пророссийская, направленная на подрыв Украины. Ясно, что России позарез сейчас нужно взорвать Украину. Кто это будет делать Путина особенно не интересует.Главное показать всему миру, что Украина, как страна, не состоялась, что ее не надо воспринимать всерьез и вести с ней дела.
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Интересная формулировка "Демократические проевропейские оппозиционные силы" Источник: https://censor.net.ua/n4548
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Опазицыя димакратическая.... Господи, спаси Украину!
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Через час переговоров разосрутся к чертям. Окуенная кАалиция. В добрый путь
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я не знаю кто такой Саакашвили и что он сделал для Украины,но если туда приблудилась юуля-ждите будет "краще2"
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и что печально-ведь некоторые в очередной раз поведутся и из-за них отымеют опять всю Украину
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Как же сейчас тяжко порохоботам и их союзникам от антиНародного.......Просите у Хозяев больше сладкого, но не забывайте о ДИАБЕТЕ! С новой рехформой вам трындец.
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ты кто таков-мериканец?и какого тебе фуя надобно?
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ты, кацап, не нервуй, тут свобода слова..не так як у вас
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ух ты, коса ждала-ждала момента, пока не дождалась))) вот теперь есть где разгуляться популистке Юльке)))) только морда в ящик уже не пролезет: на народном мнении, как на белом коне во власть въехать в 2017-м навряд ли выйдет. Эта шняга отлично сработала в 2004-м году, активно эксплуатировалась Юлькой в разных вариациях вплоть до 2014 года, но щас не канает
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57 лет. Вся жизнь скитание по тюрьмам. Юля, отдохнуть не хочешь, побыть с семьёй понянчить внучку?
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Зато теперь Порошенко хочет побывать на нарах.
После вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7539
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юулю успокоит только другая -с косой настоящей
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Красиво Юля хочет на плечах Саакашвили заехать на пост президента. А у Саакшвили настолько низкая мораль, что он хочет обьединения с той кто ржала с путлером над ним во время войны рашки и Грузии. Саак просто омерзителен
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У тигрЮли всегда нос по-ветру. Сейчас с Михой, а что не так - может вспомнить, как с порохом на двух Майданах, плечом к плечу, так сказать.
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господи! да с кем она только не кувыркалась-начиная с лазаренко.....
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любителей бумажных сумочек с сердечком от юули -поздравляю,может ведь и гречи сыпануть киллограмма по два на рыло любителям дармовщинки
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В 2010 Абы не Юля,выбрали Овоща,получили Майдан и войну,2014,снова абы не Юля,получили АТО,торговых партнеров,посадки патриотов,репрессии,так кто скачет на граблях?Абы не Юля?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле вчерашних событий на границе оппозиционные силы начали консультации об объединении усилий, - Тимошенко
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