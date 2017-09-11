 Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.
"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление… То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - сказал он.
Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье.
"Они мне не дали. Сегодня утром прошел. Поэтому я не понимаю, зачем нужна была эта истерика. Я спокойно легально шел, хотел пройти все украинские процедуры. Если я человек без гражданства, то я человек без гражданства в Украине… Я обращаюсь в суд за защитой, в Миграционную службу за защитой", - пояснил он.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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пипецИсточник: https://censor.net.ua/n454817
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11:11 IP: 90.144.93.129 Prasom domumentus? Bam i nosi, va ir dokumentai 😀
перевожу: Пожалуйста документы? Бах по носу, вот тебе документы
75 лаков
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