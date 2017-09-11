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 Политика Украины
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 Саакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории"

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявляет, что находится в настоящее время на территории Украины легально.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на пресс-конференции для СМИ в понедельник во Львове.

"Сегодня утром, как и должно быть по закону, мой адвокат пришел в Миграционную службу Украины и принес мое заявление… То есть, я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории. Согласно действующему законодательству, я обратился за защитой к Украинскому государству. И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства", - сказал он.

Политик отметил, что хотел все необходимые процедуры при пересечении границы пройти в воскресенье.

"Они мне не дали. Сегодня утром прошел. Поэтому я не понимаю, зачем нужна была эта истерика. Я спокойно легально шел, хотел пройти все украинские процедуры. Если я человек без гражданства, то я человек без гражданства в Украине… Я обращаюсь в суд за защитой, в Миграционную службу за защитой", - пояснил он.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.


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Так НИКТО и не сомневается !!!!
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Поки що йде струшування повітря від Міхо.. Чекаю на серйозні заяви від нього..
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Леонид Днепр - вообще то есть ощущение что он боится.... Это на видио было даже заметно, после его пересечения границы...
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Поживемо - побачимо.. Від Петра популізм і тріпотня вже четвертий рік..
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Берите его за жопу и нахуй в Грузию...там пусть докажет что он белый и пушистый...Понабирали мудаков,подавали гражданство как подарки с какого то перепугу.......теперь пожинаем плоды...
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Как и сепары, прорывавшие границу в 2014 году.
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сепары, прорывавшие границу в 2014 году - теперь торговые партнеры вальцмана..
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>И украинское государство должно сейчас пойти вместе со мной в суд и решить мою просьбу о защите от Украинского государства
пипецИсточник: https://censor.net.ua/n454817
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Рошен не позволяет Саакашвили обратиться в суд, потому что Саакашвили пройдёт все инстанции страны и подаст в суд Европейский где легко выиграет дело против Украины по делу о лишении гражданства и тогда Рошен официально будет в Евросоюзе обычной тряпкой балаболом. Его итак уже никто не хочет принимать. Липецкий клоун достал уже всех своими просьбами одолжить денег на распил рошеновской банде Украины.
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интересно как можно не позволить обратиться в суд ? тем более адвокату ?
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пока не будет отметки эмиграционной службы о пересечении границы и решение укр.суда по вопросу лишения гражданства нельзя подавать а Европейский суд
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пока не выиграл или не подал иск он не гражданин, мог подать через адвоката, а здесь он нелегально
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Выдать Грузии Мишико и всё. Достал уже. Он никто у нас в стране.
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Гражданка Украины. Которая любит свою страну. И против что бы варяги нами командовали.
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правильно, пусть местные барыги командуют, ну и грабят, грабят...Ты из однотуровых или в доле ?
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А Мишико что не барыга? Он что не грабил свой народ? Да ему плевать на Украину
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было бы то что мы имеем у руля мужиком и хорошим политиком , сел бы с грузином за стол , поговорил ... может к чему то пришли , а нет , натравил свору своих собак и сам из за угла погавкивает , позорище а президент
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то есть он заявление как беженец подал или что
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Ну добре. От Міхо в Україні. Що далі ? Коли там вибори до верх.ради ? Восени 2018. А поки що...ну гучні заяви. Так, це у нас завжди вміли робити. Людям потрібне щось реальне.
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а че вы ждете, какие выборы - народ в количестве 3000 уже всё решил, идите прямо в АП!
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утративший гражданство законно может находиться либо по иностранному паспорту с отметкой погранцов, либо как беженец попросивший убежища
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утративший гражданство по иностранному паспорту, как понять....?
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Михо боится коррумпированная украинская верхушка...Пэця быстро забыл о своих оффшорах и российском бизнесе, собакову ещё рюкзачное дело должно сниться, уровень преступности в стране зашкаливает, Гройсман никак от Роттердамов +, с газовыми хабами отойти не может...Одни праведные воры наверху засели..
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краткий пересказ гебнявой методички, что показывает кто здесь топит и спит и видит чтобы скинуть хунту
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Ти злочинець, який порушив закон України!!! Геть додому в Грузію!
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у нас народ веселится, коментрии под статьей о возвращении Саакашвили:

11:11 IP: 90.144.93.129 Prasom domumentus? Bam i nosi, va ir dokumentai 😀
перевожу: Пожалуйста документы? Бах по носу, вот тебе документы
75 лаков
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Друзи,приемна новина: Элина Свитолина-3я ракетка мира!Это уже друга приемна,писля повернення Михо з вимушеного вигнання.Святкуемо браты!
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михо умалчивает что подать в суд можно через адвоката. вобщем как всегда сектанты хавают лапшу
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Международный уголовник устраивает пресс-конференции в Украине.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили: "Я сейчас нахожусь абсолютно легально на украинской территории"
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