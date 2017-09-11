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 Политика Украины
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Все про:медицина (1620) Порошенко (13755) реформы (2818)

 Порошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену

Президент Петр Порошенко прокомментировал подготовку медицинской реформы в Украине, выступая в ходе совещания по вопросам развития сельской медицины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Я хотел бы обратиться с просьбой к нашим народным депутатам, при чем не обязательно из коалиции, чтобы мы приложили максимум усилий, не затягивали принятие медицинской реформы. Не нравится, кто-то критикует, - пожалуйста, будем обсуждать, чтобы это учесть. Но заморозить - это худшее из решений", - сказал Президент.

Порошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену 01

Проект реформы сельской медицины

Относительно сельской медицины глава государства отметил, что в этой сфере существует ряд проблем.

"Лишь 17 % ФАПов и амбулаторий обеспечены транспортом, не хватает оборудования, лекарств, в значительной части ФАПов нет медперсонала. Мы платим очень дорогую цену за замедление реформирования медицины", - отметил Петр Порошенко.

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Также Президент отметил достоинство системы телемедицины - одной из новаций реформы.

"В каждом ФАПе, амбулатории будет проведен широкополосный Интернет. Медработник будет иметь доступ для консультаций лучшего специалиста - семейного врача на уровне района, который даст возможность выйти на специалиста включая доцентов", - подчеркнул глава государства.
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он так онимает в медицине как и во всем остальном.... как я в балете...
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Так кто тебе мешает, Петюнчик? 4 год поди у власти.
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народ и мешает....а чтобы не мешал.... в топку его..народ то... типа медреформа пенсионная реформа реформа образования децентрализация дедебилизация акрому одной де-Порошенко-кратия...
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Как то ,шатуны,путин,война и пятая колонна а так же популисты,либералы,демократы и прочая сволочь ....
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- Потому что наголодался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует. ... (с)
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Тебе медицина и нахер не снилась ! ))) Как и все остальное ,кроме украинских денег . Янык еще успел с Новым Годом поздравить )) Тебе я вижу даже это не светит.
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у них медицина во франции хорошая - как для трижды пискуна - у него вилла под Ниццей - накопил за 3 прихода)))
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Конечно Пеця вы платите дорогую цену,для вас слишком медленно вымирает Украинский Народ,вам надо максимально ускорить геноцид для выполнения задания новых хозяев
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ну зря супрун достают - она как белка в колесе
в амбулаториях сидяи классные бабы - но они не врачи - в основном - да и дипломы там у многих куплены - я им и кота не доверю
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Мы ??? Петя,ты к нам НИКАКОГО отношения не имеешь а если посчитать,какую МЫ цену платим терпя твою банду ,так то вообще с ума сойти можно ....
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ВРАНЬЕ
Телемедицина требует комплексное диагностическое оборудование. Откуда оно возмется в деревне. Прям так и вижу что по деревням стоят томографы кардиографы полный лабораторный комплекс. Да и даже если закупить и поставить кто за ними будет работать. Очередной БРЕД!!
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Відчув в будці,яку сам змайстрував(не змайстрував),що кінець близько - то й прискорить тепер рехворми,ЩОБ ЯКНАЙШВИДШЕ НАЖЕРТИСЬ КРАДЕНИМИ ГРОШИМА!!!
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Щоб провети медреформу достатньо одного - законодавчо заборонити депутатам, президентові і міністрам лікуватися поза своїх районних закладів охорони здоров'я та за кордоном..
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Хай ця запухша морда мені покаже, як бабцюня з Полісся глухого, буде швидкісним 4-рівневим інтернетом себе лікувати,!! Я хєрєю з рехформаторів, Авторка варяг до речі, які нам тут не потрібні., цитатою вялікого рехформатора омєляна)))
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Народ платит очень дорогую цену за тарифы, продукты, лекарства... Очень дорого и не сладко народу при шоколадном правлении.....
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Заголовок красноречив))))) Петя хочет украинцев выличить принудительной эвтаназией, и деньжат съэкономить, а то дорого, в то время когда не все "Кусюки" дотации получили!
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кажной бабке по айфону! для консультаций...
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Что-то людей много слишком еще. сколько там нас сейчас? 42 млн вроде..Все реформы только для уменьшения числа жителей..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену
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