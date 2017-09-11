 Порошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает телеканал " 112 Украина "."Я хотел бы обратиться с просьбой к нашим народным депутатам, при чем не обязательно из коалиции, чтобы мы приложили максимум усилий, не затягивали принятие медицинской реформы. Не нравится, кто-то критикует, - пожалуйста, будем обсуждать, чтобы это учесть. Но заморозить - это худшее из решений", - сказал Президент.

Относительно сельской медицины глава государства отметил, что в этой сфере существует ряд проблем."Лишь 17 % ФАПов и амбулаторий обеспечены транспортом, не хватает оборудования, лекарств, в значительной части ФАПов нет медперсонала. Мы платим очень дорогую цену за замедление реформирования медицины", - отметил Петр Порошенко.Также Президент отметил достоинство системы телемедицины - одной из новаций реформы."В каждом ФАПе, амбулатории будет проведен широкополосный Интернет. Медработник будет иметь доступ для консультаций лучшего специалиста - семейного врача на уровне района, который даст возможность выйти на специалиста включая доцентов", - подчеркнул глава государства.