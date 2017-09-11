 Порошенко: За замедление реформы медицины мы платим очень дорогую цену

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Я хотел бы обратиться с просьбой к нашим народным депутатам, при чем не обязательно из коалиции, чтобы мы приложили максимум усилий, не затягивали принятие медицинской реформы. Не нравится, кто-то критикует, - пожалуйста, будем обсуждать, чтобы это учесть. Но заморозить - это худшее из решений", - сказал Президент.
Относительно сельской медицины глава государства отметил, что в этой сфере существует ряд проблем.
"Лишь 17 % ФАПов и амбулаторий обеспечены транспортом, не хватает оборудования, лекарств, в значительной части ФАПов нет медперсонала. Мы платим очень дорогую цену за замедление реформирования медицины", - отметил Петр Порошенко.
Также Президент отметил достоинство системы телемедицины - одной из новаций реформы.
"В каждом ФАПе, амбулатории будет проведен широкополосный Интернет. Медработник будет иметь доступ для консультаций лучшего специалиста - семейного врача на уровне района, который даст возможность выйти на специалиста включая доцентов", - подчеркнул глава государства.
644 27
"Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО(315)
"Папа ваш - лучший в Украине танкист", - Порошенко посетил семью Героя Украины, танкиста Евгения Межевикина и поздравил их с новосельем. ФОТОрепортаж(138)
"Об их подвигах должна знать и помнить вся страна", - Порошенко вручил госнаграды воинам Нацгвардии на Виннитчине. ФОТОрепортаж(143)
В течение 2017 года воины Нацгвардии получат более 450 квартир, - Порошенко(56)
Казус Саакашвілі. Коли закон проти справедливості(0)
Порошенко присудил Аде Роговцевой премию им. Довженко(35)
Заявление Порошенко в Раде о 90% обновления Верховного Суда - чудовищная ложь, - юрист Маслов(183)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в амбулаториях сидяи классные бабы - но они не врачи - в основном - да и дипломы там у многих куплены - я им и кота не доверю
Ответить
Ответить
Телемедицина требует комплексное диагностическое оборудование. Откуда оно возмется в деревне. Прям так и вижу что по деревням стоят томографы кардиографы полный лабораторный комплекс. Да и даже если закупить и поставить кто за ними будет работать. Очередной БРЕД!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить