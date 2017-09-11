 Ващиковский: Ситуация с Саакашвили - внутреннее дело Украины

Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.pl.
"Вопрос Саакашвили - внутренняя политическая игра в Украине. Польша тут не является стороной", - заявил Ващиковский.
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Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Короче роботи багато!!!
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bA-DISvzo1E
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клоуны заезжают и выезжают
урок пиковых ловят ра на дню, отваживают, а они опять у нас
но михо в законе
не так просто нагнать)))
как на пеня _ пердеж в муку
перформенс прикольный
а искуства - ноль
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а вот что думают пассажиры (и не только украинцы) поезда, когда их на территории польши по вокзалу гоняли, как котят ?
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