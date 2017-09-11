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Все про:гражданство (719) Польша (4084) Саакашвили (2036) Ващиковский (122)

 Ващиковский: Ситуация с Саакашвили - внутреннее дело Украины

ващиковский

Скандал вокруг возвращения в Украину экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили является внутренней игрой в Украине.

Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд Ващиковский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.pl.

"Вопрос Саакашвили - внутренняя политическая игра в Украине. Польша тут не является стороной", - заявил Ващиковский.

Смотрите также: МИД: Польша не вызывала украинского посла из-за ситуации с Саакашвили

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Надеюсь власть будет последовательной: отстранит от должности за прорыв границы министра МВД, главного погранца и начальника пункта пропуска
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Надеюсь народ будет последовательным: отстранит от должности за препядствование прохождения границы министра МВД, главного погранца и начальника пункта пропуска,также за лже-минирование,ответственного за задержку поезда "Перемишль-Киев",посадит всех коррупционеров,включяя главного,который сидит по ул.Банковой,а также в АП и по ул.Грушевского и т.д.

Короче роботи багато!!!
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если бы да, то его круиз имел бы другие результаты. Почитаем сегодня все что пишут отсюда.
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Не будет, но осадочек останется. Там уже наслоилось много чего.
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На самом деле это дело всех передовых стран. - Не дать остаться Украине в олигархическом гниющем болоте под руководством кремля. И судя из ситуации с Саакашвилли,Америка дала добро на замену лузера.
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Точно. Гастролера домой в Грузию отправят.
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Не соображаешь,а пишешь комменты.Саакашвили против олигархов.
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как Украина участвует во внутренних разборках по взяткам семьи Трампа?
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а как же поддержка аж целого евродепутата яцека который притащился на границу с михо? карами небесными грозил, соврал что посла вызвали в мид....
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Мусорок, ты почему до сих пор не в АТО ? Ты же мент и клятву Украине давал. Менты должны воевать в АТО. Это их обязанность. Почему не в окопах с сынком Рошена ?
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тебя чмошника забыл спросить военком моего района куда и когда меня посылать.
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Мені цікаво звідки у Міші гроші на цих євродепутатів?
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а он до этого с кем встречался? с беней. вот и думай
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да нет просто полный игнор--иногда хуже -чем прямо бы сказали-- ну ты и жлоб...
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Да,дать пете пинком под зад ,это наше внутренне дело ...
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Порошенко отвечает про ситуацию с прорывом.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=bA-DISvzo1E
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Та департировать его нахуй в Грузию.....Пусть там прорвет границу... Викинги херовы..набрали на свою голову деятелей
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цырк стоит на месте
клоуны заезжают и выезжают
урок пиковых ловят ра на дню, отваживают, а они опять у нас
но михо в законе
не так просто нагнать)))
как на пеня _ пердеж в муку
перформенс прикольный
а искуства - ноль
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- так и про Януковича говорили. Плохой знак для Пети
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У Саакашвили, в реальности никакой поддержки на Западе нет. А вчерашним шоу он и тимошонки-наливайченки только усугубили свое положение, в плане восприятия их на Западе
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Не было там крыши никакой. Никто ему потакать в плане его политических амбиции не собирался и не собирается. С ним встречались некоторые политике далеко не первых ролей, в знак уважения к бывшему президенту Грузии и не более того
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И как это он попал в президенты Грузии, имея менталитет мелкого хулигана ?
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Ну определенная харизма у него есть, так и заехал. А реформировал Грузию вовсе не он, а Бендукидзе
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Сакашвілі збитий льотчик. Політичний шлак.

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болван ты дима петров.или порохобот. шо в принцыпе одно и тоже.
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оно-то так...
а вот что думают пассажиры (и не только украинцы) поезда, когда их на территории польши по вокзалу гоняли, как котят ?
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