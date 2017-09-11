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 Политика Украины
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 "Это 100% выгодно России", - губернатор Львовщины Синютка о "прорыве" Саакашвили через границу

синютка

Единственный позитив, который можно вынести из вчерашней ситуации на границе во Львовской области - это то, что не произошло кровопролития. Все остальное - негативы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львов, об этом во время аппаратного совещания заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, говоря о вчерашних событиях на границе.

"Все очень просто - надо стать на позиции Украины и украинского государства, а не политиков", - сказал он.

Синютка также добавил, что не надо быть следователем или прокурором, чтобы понимать: то, что произошло - это нарушение государственной границы. "Каждый житель Львовщины понимает, что произошло нарушение границы, причем не восточной, а западной", - сказал губернатор.

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Он добавил, что, безусловно, будет проведено служебное расследование.

"Я посмотрел видео, которое снято в середине, на территории пункта пропуска... Было срывание погон, ударили пограничника кулаком, что тот едва устоял на ногах... Безусловно, было указание не допустить крови и обеспечить безопасность людей. Но также мы должны понимать, что это не просто единичное мероприятие, а мероприятие на границе с Европейским Союзом", - сказал Синютка.

Он также добавил, что "все это выглядит очень и очень некрасиво".

Он также добавил, что эти события "бесспорно выгодны России".

"Это выгодно России. Это 100%. Сознательно или нет это делали политики? Я думаю, что здесь они делятся на два типа. Они есть здесь у нас, пятая колонна, которая работает, чтобы дестабилизировать ситуацию, а затем захватить и оккупировать государство. То, что выгодно Москве - разумеется, здесь есть люди, которые осознанно работают на Москву, это однозначно", - сказал председатель Львовской ОГА.

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Синютка отметил, что любое преступление должно быть наказано.

"Я вчера услышал фразу, что есть закон барыг, а не Украины. Это неправда, у нас есть Закон Украины и любое преступление должно быть наказано", - подчеркнул Синютка.

Он также отметил, что единственный позитив, который можно вынести из ситуации на границе - то, что не произошло кровопролития. "Все остальное - негативы, в той или иной степени", - добавил Синютка.

Председатель Львовской ОГА также отметил устойчивую позицию общественности Львовщины, которая является очень взвешенной и никогда не поведется на то, чтобы делать какие-либо провокации в регионе. Именно поэтому уже традиционно в область для проведения разного рода провокаций завозят людей из других областей Украины.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Совершено преступление. И мне все равно, кто нарушает границу - боевики на востоке или политиканы на западе. Должна быть четкая правовая ответственность", - Порошенко. ВИДЕО

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Кацапы сливки снимут. Юлька всегда им такую возможность давала.
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Шо там слышно,не напал ещё путин ?
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Шоколадный, что на это скажешь ?




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не раскачивайте лодку - бо путин нападе.. и власть тошнит - порошенко и Ко воровать не успевают
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В бытность Яныка на Кавказе довелось пообщаться с силовиками РФ, так вот они даже тогда жопу рвали за Юлю и сильно переживали, что её посадят. После хихикания с ВВХ над Ющенко политичесая карьера Тимошенко должна была закончиться, но статс "мученници" и плохая память нашего народа всё ставят с ног на голову и вот кагорта обиженных Петей сбилась в стаю под финансовым протеторатом Бени.

Неужели в стране нет достойных людей не из этой засаленной колоды? В РФ кооператив "Озеро" у нас таких "озёр" несколько, но суть одна - у власти всё теже и в очереди на власть тоже. Увы.
PS к слову, Гадин сценарий "святой сиделици" часом не Юлиной качановской историе был вдохновлён?
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чаво они курят если такой бред несут... иногда лучше промолчать
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Ну раз соевый холуй Свинюта так сказало ,то тогда конечно ,тогда да ....
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Смотришь на это лицо на фото и вспоминаешь карикатуру - " не раскачивайте лодку, крыс стошнит"
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Ну то,что мы видим на этом фото достаточно сложно назвать лицом ,то скорей рыло ....
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а кому было выгодно не убирать мусор во Львове!!! ??????????
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Ну хорошо хоть прямо не сказал что прорыв это рука Москвы.))
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ну да, он на первых полосах, а их газета ждала там
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А коррупция, воровские схемы, обнищание народа, отсутствие хоть какой-то справедливости - это не 100% выгодно России?
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Уже напала - настя швидка, судя по их реакции.
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Тень - это мягко, есть биоматериал, выделяемый при определённой физиологии.
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Всі вже зрозуміли хто такий порох і його оточення? Я сам прозрів від такого дна !!!!!
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лишение гражданства Саакашвили и все что связанно с этим и сделанно руками рошена- на все 120% выгодно рабсеи...
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"Каждый житель Львовщины понимает ...." бла бла бла

Дальше можно не читать этот высер,почти как " каждый прогрессивный житель планеты Земля"
Вообщем эту Синютку назначили на должность лизать,он и лижет.Никаких претензий
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Кожен порошеновскій посіпака повинен обов'язково висловити свою думку.
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"свою" в данном случае надо брать в кавычки, так как к самостоятельному мышлению они физиологически не способны )))))
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Надо было проще сделать , написать текст типа " ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ И ОЧЕНЬ СИЛЬНО НЕ ОДОБРЯЕМ поступок Михо ...." и всем чоколядным гамузом подписаться .
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Скандал вокруг возвращения в Украину экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили является внутренней игрой в Украине.
Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд
"Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту, а на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить. Выяснение ситуации в Стокгольмском арбитраже также четко показало, что не было цены в $450 за 1 тыс. м³, а она составляла $232 за 1 тыс. м³, как знают все", - уточнила Тимошенко.
так скажи мне мудил не посiпака кто мне бабки запереплпченный газ с 2009 года ВЕРНЕТ мои бабки за переплату за газ
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Тогда Юля умножила на ноль РосУкрэнерго. Ющ был в теме и влез с потрохами в то, на что не имел полномочий. В итоге получили эту цену, но даже в той ситуации, Юля добилась того, что подписывали контракт хозяйствующие стороны, исключая нежелательные последствия для государства Украина, включив и пункты, которые помогли бы в суде обжаловать условия контракта. Власть об этом молчит.
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Третий Президент Виктор Ющенко заявляет, что запасы газа в Украине в начале 2009 года позволяли обеспечить ( продолжать переговоры ) газоснабжение до мая 2009 года.
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Понятно. Реверс тогда был для чего? Врёт он, как всегда.
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Дело было не только в газе для украинцев. Хуло перекрыло вентиль, прекратив поставку газа в Европу. Это при температурах ниже 20 градусов. Тимошенко подводили под то, что она хочет заморозить Европу. И ющ старался больше всех, не меньше ху-ла.
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произошло важнейшее в новейшей истории Украины событие. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма отклонил большую часть претензий российского «Газпрома» к «Нафтогазу Украины».
И уже юридически освободил Украину от кабального контракта, который мог в буквальном смысле разорить страну. Ведь общая сумма претензий «Газпрома» по иску составляла астрономическую сумму - 47 миллиардов долларов. В 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала на 10-летний срок контракт с «Газпромом» на поставку газа. Контракт был настолько ужасен, что злые языки уверяют, что в Кремле Юлия Владимировна просто подписала данные ей Путиным пустые листы бумаги. Вряд ли, конечно, но сам факт, что подобная версия активно обсуждалась в украинском истеблишменте

Итак, согласно контракту, базовая цена газа для Украины была определена в 450 долларов. В то время как среднеевропейская цена газа в этот период составляла всего 250 долларов.

Но самое страшное было даже не это. Договор устанавливал обязательные объемы закупки газа: на 2009-й был установлен объем в размере 40 млрд, с максимальным отклонением в 20% (то есть не менее 33 млрд), а в последующие годы, то есть аж до 2019-го - 52 млрд (с отклонением до 40 млрд). Устанавливался кабальный принцип - бери или плати. То есть если Украина не выбирала минимальный объем закупок газа в 40 миллиардов, она все равно обязана была заплатить за непоставленный газ.игде реверс
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судя по морде - панамский патриот - хначит это хорошая новость для нас!!!
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так у нас сейчас жизнь такая! под микроскопом...
и только наши победы и успехи - не выгодны росиси
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Нэ розхытуйтэ будку, а то путин нападэ. Чулы мы вжэ цю казку. Даже если это 100% выгодно россии, как говорит этот рошеновский губернатор, эту ситуацию создал его непосредственный начальник - петрунья руки загрэбущи. Так ему и передай! Или только лизнуть можешь?
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Судя по роже вкус шоколада ему не пришёлся по душе. А придётся ещё лизать, если хочешь губернаторствовать.
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Беспредел олигархов, коррупция, потеря Крыма без одного выстрела, Минск-1, Минск-2, торговля с оккупантом, обеспечение оккупантов электричеством и водой, огромные тарифы, нищенские зарплаты и пенсии, бедное население, не выполнение предвыборных обещаний и т.д - это 100% выгодно оккупанту россии.
Такие их устраивают.
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Свинютка подпел )) Дурень.Поставил не на тех.Теперь готовься слететь,сокол разлюбезный ))
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ну да , конечно , россии очень выгодно чтобы тот застой который внедряет в Украине петюня , продолжался вечно и все кто пытается ему помещать - ента сторонники россии , логика пошла ты на @уй ...
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Ват ещё один прихлебатель высунулся. А я знаю пару прихлебателай Яника, которые вот уже 3 года не могут найти себе работу, а была такая крутизна!!!
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Так. Чтобы больше не задавали глупых вопросов:

все, что хорошо для Великого Всенародно-Любимого Президента Петра, Свет, Алексеича Порошенко - то хорошо и для Украины. А что для него или его кармана плохо, то - коварные планы Кремля.
Вот, например, фабрики президента в россии - это хорошо, а приведение к законному составу ЦВК - плохо. Поэтому конфеты "Рошен" в Уфе - патриотично, а увольнение Охендовского - план Кремля.
Теперь поняли, наконец-то? Вот ведь тупой народей такому славному вожду попался!
Ну ничего, ибигданы, пономари и покемоновы вас, дураков, перевоспитают. А Аваков им поможет. Дубинами.
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Губернатор якої губерніїї це лихо? Тільки не кажіть львівської, Львів не Московія.
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Ситуация один в один 13-14г, майдан, жопошники от власти кричат про "незаконность" майдана, титушня, мусора, запрет на вьезд Саакашвили, боты кипятком ссут требуя растрелов... Но в этот раз как рыги, вы не отделаетесь легким испугом!
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Это выгодно не только России, но и Украине. Может у нас, в этой ситуации, политики и люди по-другому посмотрят на себя со стороны и сделают выводы...
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Сами создали ситуацию, а теперь на кацапов валят, олухи...
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Задергались суки властные!
Обратили внимание, что только власть имущие вякают против Михо?
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То что Тимошенко проект России то нет сомнений, а вот Саакашвили ещё под вопросом.
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То что Тимошенко не проект России сомнений нет. Тем более Саакашвили.
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Скаладно обличать власть у нас многие умеют, вон Рабинович тот же, ведь ворюга клейма негде ставить. А как сделать что то, построить, у всех руки из _опы...
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Предыдущая власть была злочинна? Вроде бы да, хотя за три года судом это так и не доказано. Впрочем, в 2004 году, страшнее не было прозвища чем "кучмист". Чем всё закончилось? "Кучмисты" благополучно до сих пор присутствуют и во власти и в других сферах общественной жизни. Нынешняя же власть успешно догнала и думаю перегонит и "кучмистов" и предыдущую "злочинную владу" по злочинности. Слышны призывы к Саакашвили во власть Украины от премьерства до президентства. Это просто смешно. Это всё равно что, во времена майдана прочили одно время Кличко в президенты.
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Вот нах этот пост губернатора? Смотрящих мало? Око государево...
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В саду два рыжих остолопа
Толпе показывали … сценку,
Как два клопа ползут по стенке.
Но только им никто не хлопал.
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России выгодно, что в Украине президентом был избран олигарх с оффшорками. России выгодно, что этот олигарх гонял войска из одного котла в другой, чтобы выбить как можно больше молодых активных патриотов и националистов. России выгодно, что в Украине построен олигархический капитализм. Потому что он мало чем отличается от феодализма. России выгодно, что народ в Украине живет так бедно. Из-за олигархии Украина стала самой бедной страной Европы. Из-за этого феодализма Украина не развивается, а все больше и больше отстает от развитых стран. Из-за страшной бедности и безысходности Украину трясет и нет в ней спокойствия. Надо прикончить олигархов как класс, вернуть все заводы законному собственнику - украинскому народу и в нашу страну опять вернется мир и спокойствие. Если ничего в Украине не менять, то олигархи окончательно загубят нашу страну.
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Вы Батенька не только Финансист но еще и Наркоман ))
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Тварь обыкновенная, ореол обитания там где платят с Банковой.
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Это не только выгодно, но ими же и организовано. Причем, многих наивных "патриотов" используют втемную.Липовые радетили за Украину прочно оседлали страницы наших сайтов и успешно обгаживают власть,а дурачки с пламенным сердцем ведутся. Куча изъеденных молью политиканов бессовестно рвется к власти ,а народ страдает амнезией. Перестрадавшая Юля опять обещает....а кто помнит неудавшийся договорняк с праффесором о разделе власти?? Нынче буянит болтливый грузин....из дома его поперли,теперь здесь понос речи...Порошенко не ангел,но лютый враг путлеру,а михо -пацан для насмешек! Пора умнеть!
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а вот и дворцовая шавка нарисовалась... Лучше мусором займись!
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а кто собственно спрашивал, что синяк думает о чём либо? Кого интересует его мнение?
Это он просто высказывает Порошенко своё верноподданическое раболепие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это 100% выгодно России", - губернатор Львовщины Синютка о "прорыве" Саакашвили через границу
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