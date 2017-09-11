 "Это 100% выгодно России", - губернатор Львовщины Синютка о "прорыве" Саакашвили через границу

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Depo.Львов, об этом во время аппаратного совещания заявил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, говоря о вчерашних событиях на границе.
"Все очень просто - надо стать на позиции Украины и украинского государства, а не политиков", - сказал он.
Синютка также добавил, что не надо быть следователем или прокурором, чтобы понимать: то, что произошло - это нарушение государственной границы. "Каждый житель Львовщины понимает, что произошло нарушение границы, причем не восточной, а западной", - сказал губернатор.
Он добавил, что, безусловно, будет проведено служебное расследование.
"Я посмотрел видео, которое снято в середине, на территории пункта пропуска... Было срывание погон, ударили пограничника кулаком, что тот едва устоял на ногах... Безусловно, было указание не допустить крови и обеспечить безопасность людей. Но также мы должны понимать, что это не просто единичное мероприятие, а мероприятие на границе с Европейским Союзом", - сказал Синютка.
Он также добавил, что "все это выглядит очень и очень некрасиво".
Он также добавил, что эти события "бесспорно выгодны России".
"Это выгодно России. Это 100%. Сознательно или нет это делали политики? Я думаю, что здесь они делятся на два типа. Они есть здесь у нас, пятая колонна, которая работает, чтобы дестабилизировать ситуацию, а затем захватить и оккупировать государство. То, что выгодно Москве - разумеется, здесь есть люди, которые осознанно работают на Москву, это однозначно", - сказал председатель Львовской ОГА.
Синютка отметил, что любое преступление должно быть наказано.
"Я вчера услышал фразу, что есть закон барыг, а не Украины. Это неправда, у нас есть Закон Украины и любое преступление должно быть наказано", - подчеркнул Синютка.
Он также отметил, что единственный позитив, который можно вынести из ситуации на границе - то, что не произошло кровопролития. "Все остальное - негативы, в той или иной степени", - добавил Синютка.
Председатель Львовской ОГА также отметил устойчивую позицию общественности Львовщины, которая является очень взвешенной и никогда не поведется на то, чтобы делать какие-либо провокации в регионе. Именно поэтому уже традиционно в область для проведения разного рода провокаций завозят людей из других областей Украины.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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"Не с прорыва все началось. И не с палаток у КПП. Границу маразма перешли намного раньше, на Банковой", – Найем(0)
Всем участникам прорыва надлежит явиться в полицию. Саакашвили - пройти оформление, - Аваков(461)
Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман(259)
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Неужели в стране нет достойных людей не из этой засаленной колоды? В РФ кооператив "Озеро" у нас таких "озёр" несколько, но суть одна - у власти всё теже и в очереди на власть тоже. Увы.
PS к слову, Гадин сценарий "святой сиделици" часом не Юлиной качановской историе был вдохновлён?
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Дальше можно не читать этот высер,почти как " каждый прогрессивный житель планеты Земля"
Вообщем эту Синютку назначили на должность лизать,он и лижет.Никаких претензий
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Об этом заявил в понедельник глава МИД Польши Витольд
"Контракт помог Украине выиграть Арбитражный суд в Стокгольме. Он был подписан в 2009 году и доказал, что Янукович действовал не по этому контракту, а на коррупционной основе переплатил лишние деньги, которые не должен был платить. Выяснение ситуации в Стокгольмском арбитраже также четко показало, что не было цены в $450 за 1 тыс. м³, а она составляла $232 за 1 тыс. м³, как знают все", - уточнила Тимошенко.
так скажи мне мудил не посiпака кто мне бабки запереплпченный газ с 2009 года ВЕРНЕТ мои бабки за переплату за газ
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И уже юридически освободил Украину от кабального контракта, который мог в буквальном смысле разорить страну. Ведь общая сумма претензий «Газпрома» по иску составляла астрономическую сумму - 47 миллиардов долларов. В 2009 году премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подписала на 10-летний срок контракт с «Газпромом» на поставку газа. Контракт был настолько ужасен, что злые языки уверяют, что в Кремле Юлия Владимировна просто подписала данные ей Путиным пустые листы бумаги. Вряд ли, конечно, но сам факт, что подобная версия активно обсуждалась в украинском истеблишменте
Итак, согласно контракту, базовая цена газа для Украины была определена в 450 долларов. В то время как среднеевропейская цена газа в этот период составляла всего 250 долларов.
Но самое страшное было даже не это. Договор устанавливал обязательные объемы закупки газа: на 2009-й был установлен объем в размере 40 млрд, с максимальным отклонением в 20% (то есть не менее 33 млрд), а в последующие годы, то есть аж до 2019-го - 52 млрд (с отклонением до 40 млрд). Устанавливался кабальный принцип - бери или плати. То есть если Украина не выбирала минимальный объем закупок газа в 40 миллиардов, она все равно обязана была заплатить за непоставленный газ.игде реверс
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и только наши победы и успехи - не выгодны росиси
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Такие их устраивают.
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все, что хорошо для Великого Всенародно-Любимого Президента Петра, Свет, Алексеича Порошенко - то хорошо и для Украины. А что для него или его кармана плохо, то - коварные планы Кремля.
Вот, например, фабрики президента в россии - это хорошо, а приведение к законному составу ЦВК - плохо. Поэтому конфеты "Рошен" в Уфе - патриотично, а увольнение Охендовского - план Кремля.
Теперь поняли, наконец-то? Вот ведь тупой народей такому славному вожду попался!
Ну ничего, ибигданы, пономари и покемоновы вас, дураков, перевоспитают. А Аваков им поможет. Дубинами.
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Обратили внимание, что только власть имущие вякают против Михо?
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Толпе показывали … сценку,
Как два клопа ползут по стенке.
Но только им никто не хлопал.
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Это он просто высказывает Порошенко своё верноподданическое раболепие.
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