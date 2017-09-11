 Саакашвили, Тимошенко и другие политики проводят совещание во львовском отеле, - Егор Соболев

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал Е.Соболев журналистам во Львове в понедельник.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли Ю.Тимошенко, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а так же сам Е.Соболев. О других участниках совещания пока неизвестно.
Журналисты стали свидетелями, как в гостиницу заходила Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Семен Семенченко - все те, кто сопровождал Саакашвили по дороге в Украину. О чем пойдет речь на этой встрече, пока неизвестно. Политики говорят, что речь пойдет о судьбе страны, пишет УНИАН.
Вместе с тем из здания отеля вышла жена М.Саакашвили, Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.
Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Міша тепер двічи у дупі. Поперше його нетерпляче чекають грузини, по друге наше МВС.
Про що він думав? Що, сподівався на миттєве народне повстання? І що збирається робити далі? Пересуватися в оточені натовпу з 3-5 сотень екзальтованих прихильників, прикувавшися наручниками до Фірсрва Деревянка та Йулі?
Я і мої знайомі чимало часу провели на Майдані. Вчора передввонювалися. Навіть ті, хто симпатизував грузину, в шоці. Чим це відрізнялося від штурмів ОДА та СБУ на Даунбасі? Що буде з країною де такі політики? Якщо міша думав, що його масово підтримає активна частина населення то він дууууже помилився. І Йуля теж. Їй би не лізти туди, а дистанціюватися, але хіба хочеш, мусиш! Головний спонсор Іцик Клопомойський наказав, куди ж дінешся...
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Міша тепер двічи у дупі. Поперше його нетерпляче чекають грузини, по друге наше МВС.
Про що він думав? Що, сподівався на миттєве народне повстання? І що збирається робити далі? Пересуватися в оточені натовпу з 3-5 сотень екзальтованих прихильників, прикувавшися наручниками до Фірсрва та Деревянка?
Я і мої знайомі чимало часу провели на Майдані. Вчора переджвонювалися. Навіть ті, хто симпатизував грузину, в шоці. Чим це відрізнялося від штурмів ОДА та СБУ на Даунбасі? Що буде з країною де такі політики? Якщо міша думав, що його масово підтримає активна частина населення то він дууууже помилився. І Йуля теж. Їй би не лізти туди, а дистанціюватися, але хіба хочеш, мусиш! Головний спонсор Іцик Клопомойський наказав, куди ж дінешся...
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у него есть банда 3000 человек, которая не будет давать его арестовать. будет перемещаться по стране и править народом. а то и и АП захватит чтобы стать легитимным
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На Майдані у наметах сиділо від 300 до 1000 осіб, а масу, вал, створювали кияни та жителі області. Вони ж харчували наметників. А тепер? У моєму колі спілкування з десяток людей підтримували Майдан, носили хавчик, чергуватли вночі для кількості, ходили на віче, демострації, прибігали коли треба, створювали той людський вал, який не давав Майдан розігнати. З них ніїхо за грузина не піде! Майдан був не за людину а за ідею.
А без підтримки Столиці, що тут робити западенським гастролерам? Садонеміч та Свобода зрунували той образ западенця, який створила попередня генерація західноукраїнських політиків. Западенцям зара вірять не більше як донбасянам!
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Плохо дела обстоят у Мишико, ой плохо. Мишико виноват по любому. Как же погано быть "мальчиком на побегушках", прям беда. Ну он не дитятко, знал, на что шел. Служил Мишико, служил, и бац - все "при своих" останутся, а Мишико за всех сядет.
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Тож, як було, так і є, нічого ж не знінилось. На жаль.
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особенно с контрактом она ему насолила
и тут она его еле терпит Путін і Тимошенко сміються над анексією Осетії та Абхазії
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все в лайне, она в белом!
"не стареют душой, ветераны..." (песня)
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Танунах
Она реально портит всю картину.
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Ага. Значит хитрожопый Сыдовый сидит и выжидает, на чью сторону карта ляжет. Он ежели чо и перед Саакашвили застолбился, когда пригласил его во Львов "выпить кофе", и перед Петей не сильно высвечивает.
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Мдя... Знаете, мне кажется, что Саакашвили и сам до конца не верил, что "прорвется" в Украину. Иначе он бы уже какую-то заготовочку выдал. А сейчас вот сидят и совещаются, что им делать в такой ситуации?
Идти "на Киев" - так силенок маловато. Засесть "в осаду" во Львове и звать на помощь "региональные элиты" (олигархов попросту говоря) - так Сыдовый может сдать. )))
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Ты с кем связался???? С тюлькой-воровкой???
Совет - езжай лучше в свою Грузию, там и "вари кашу". Тебе что, маслом в Украине намазано???
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Ему, кроме как в Украине, укрытся негде, вот в чем штука. В той Украине, которую он продал. У того правительства Украины, которое он предал.
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ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТА!!!
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА!!!
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