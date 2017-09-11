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 Саакашвили, Тимошенко и другие политики проводят совещание во львовском отеле, - Егор Соболев

саакашвили львов

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко и другие политики проводят совещание в отеле "Леополис" во Львове

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Самопомич" Егор Соболев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы проведем совещание, во время которого решим что делать дальше. А потом они выйдут к вам, и Саакашвили расскажет, что лично он планирует делать", - сказал Е.Соболев журналистам во Львове в понедельник.

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Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в отель "Леополис", где проходит совещание, прибыли Ю.Тимошенко, народный депутат из фракции "Батькивщина" Сергей Власенко, представители львовской организации партии "Батькивщина", а так же сам Е.Соболев. О других участниках совещания пока неизвестно.

Журналисты стали свидетелями, как в гостиницу заходила Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Семен Семенченко - все те, кто сопровождал Саакашвили по дороге в Украину. О чем пойдет речь на этой встрече, пока неизвестно. Политики говорят, что речь пойдет о судьбе страны, пишет УНИАН.

Вместе с тем из здания отеля вышла жена М.Саакашвили, Сандра, которая вместе с сыном пошла в город на прогулку.

Напомним, накануне вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше, по словам евродепутата Сариуша-Вольски, был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.

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да я не про это. а если не юле выпадет быть "нормальной"? тогда чего?
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Байдуже, хто з них виграє, головне, щоб була нормальна команда, а не шобла шпигунів-шкідників, як у Бариги
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Тут без вопросов. Один газ по 450 чего стоит
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Ага. І щось досі цей договір ніхто не переуклав. Хоч з часу Юлі газ у мене вдома подорожчав в 15 разів. Тож йди, і не просто йди....
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Такі договори укладали типові усі європейці тоді. Але вони вже давно відсудити "бери, або плати" та усю іньшу фігню, а Україна тягнула до останньго.
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ну конечно. только условия другие и цена другая. и кстати, погугли когда другие страны сумели оспорить "бери или плати".
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Почему-то на 10 лет был договор Так тянула, что заключила договор по самой большой цене, при самых больших объемах, еще и с обязательным выкупом излишков.
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кстати да, при Юльке доходы охереть как пёрли,...помню машину в автосалонах ,типо в очередь надо было становиться чтоб купить....
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Авжеж. головне вирішити як із гавна вилізти.
Міша тепер двічи у дупі. Поперше його нетерпляче чекають грузини, по друге наше МВС.
Про що він думав? Що, сподівався на миттєве народне повстання? І що збирається робити далі? Пересуватися в оточені натовпу з 3-5 сотень екзальтованих прихильників, прикувавшися наручниками до Фірсрва Деревянка та Йулі?
Я і мої знайомі чимало часу провели на Майдані. Вчора передввонювалися. Навіть ті, хто симпатизував грузину, в шоці. Чим це відрізнялося від штурмів ОДА та СБУ на Даунбасі? Що буде з країною де такі політики? Якщо міша думав, що його масово підтримає активна частина населення то він дууууже помилився. І Йуля теж. Їй би не лізти туди, а дистанціюватися, але хіба хочеш, мусиш! Головний спонсор Іцик Клопомойський наказав, куди ж дінешся...
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о! это правильно. пускай каждый по 2 месяца попрезидентит.
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О, як злякались порохоботи Юлі! Знають, що їм кінець прийшов))
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Авжеж. вирішують як із гавна вилізти.
Міша тепер двічи у дупі. Поперше його нетерпляче чекають грузини, по друге наше МВС.
Про що він думав? Що, сподівався на миттєве народне повстання? І що збирається робити далі? Пересуватися в оточені натовпу з 3-5 сотень екзальтованих прихильників, прикувавшися наручниками до Фірсрва та Деревянка?
Я і мої знайомі чимало часу провели на Майдані. Вчора переджвонювалися. Навіть ті, хто симпатизував грузину, в шоці. Чим це відрізнялося від штурмів ОДА та СБУ на Даунбасі? Що буде з країною де такі політики? Якщо міша думав, що його масово підтримає активна частина населення то він дууууже помилився. І Йуля теж. Їй би не лізти туди, а дистанціюватися, але хіба хочеш, мусиш! Головний спонсор Іцик Клопомойський наказав, куди ж дінешся...
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І шо ти там робив, на том майдані? Паскудив, як завжди, у під'їздах? Чи доноси у мусарню писав?
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> І що збирається робити далі?

у него есть банда 3000 человек, которая не будет давать его арестовать. будет перемещаться по стране и править народом. а то и и АП захватит чтобы стать легитимным
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а на киев когда? главный мусорщик вчерась говорил что с утра отчалят. уже обед. все совещаются....
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совещаются самолётом, поездом или велисапетом будут Киев штурмовать.
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на мотоколяске. опыт у кое кого из компании этой имеется.... "на лабутенах... ах...."
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А у Києві що робити?
На Майдані у наметах сиділо від 300 до 1000 осіб, а масу, вал, створювали кияни та жителі області. Вони ж харчували наметників. А тепер? У моєму колі спілкування з десяток людей підтримували Майдан, носили хавчик, чергуватли вночі для кількості, ходили на віче, демострації, прибігали коли треба, створювали той людський вал, який не давав Майдан розігнати. З них ніїхо за грузина не піде! Майдан був не за людину а за ідею.
А без підтримки Столиці, що тут робити западенським гастролерам? Садонеміч та Свобода зрунували той образ западенця, який створила попередня генерація західноукраїнських політиків. Западенцям зара вірять не більше як донбасянам!
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а я откуда знаю что им в киеве делать. миша тоже не в теме. садовой вчера сказал как отрезал "до утра ночают потом на киев едут". выпхать никак не может.
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так Михо, пока следствие, да суд, решил за счёт Садового во Львове пожить, а тот жид брыкается. )))
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Давайте дочекаємось на оприлюднення результатів зустрічі.. Якщо вдасться виступити проти діючої влади та ригоаналів єдиним фронтом - то це тільки на користь Україні..
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каким фронтом? фронт из кого состоять будет? как юлю вчера встречали сторонники саакашвили ты видел? даже договорить не дали - прогнали. правильно выше написали - клуб политических лузеров. зря миша влез в это дерьмо. его использовали и на этом все. надо было видеть его лицо вчера когда его через границу тащили как куль с овсом. мне показалось что расступись люди и драпанул бы он за шлагбаум... не входило это в его планы. заигрался дурачок
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У Мишико нет выбора. А ведь придадут ему сейчас "коленом под зад" ускоения на историческую родину, а там ему койка в СИЗО уже давно заготовлена.
Плохо дела обстоят у Мишико, ой плохо. Мишико виноват по любому. Как же погано быть "мальчиком на побегушках", прям беда. Ну он не дитятко, знал, на что шел. Служил Мишико, служил, и бац - все "при своих" останутся, а Мишико за всех сядет.
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уже - нет. вчера днем еще был. но..... все уже случилось и разрулить в компании мише не получится. был бы один - еще был бы шанс. а так.. гнилой номер.. утиль
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Нет. У Мишико не было никаких шансов, он "шансонетка".
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Юлька ще та присоска,але треба визнати що одному міхо ту барижну і цинічну наволоч ніяк не здолати.Тут згадуються епізоди з путіним коли юлька там за газ домовлялась,але давайте згадаємо ті ж епізоди з порохом і його кулявлобскими міністрами коли вони пацанів під кулями лишили і замість того щоб знищити гиркіних і різну наволоч з московії вони давали наказ спостерігати за колонами терористів і рос.військ.Тут ще треба подумати хто більший ворог для країни.Хоча і міхо в свій час з путіним зустрічався,він спочатку теж не знав ху і з ху аж потім поспілкувавшись поняв що це чорт в овечій шкурі!
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На питання потрібно дивитися ширше. Юля, окрім газових справ, була єдиною із українських (коаліційних на той час) політ сил, які не підтримали Саакашвілі (тобто чітко прослідковується проросійська позиція на реальних справах). Саакашвілі, судячи з усього той хто повівся на російську провокацію (фактично підіграв Росії) і тільки Західні крани не дозволили окупувати всю Грузію. До вчорашнього дня можна було би подумати, що Саакашвілі тоді помилився, недооцінив ситуацію... А тепер він в коаліції з російським агентом впливу, який давно себе викрив... Питання: Міхо теж агент впливу кремля, чи може корисний ідіот для них?
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ПО ТРАДИЦИЯМ ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРА...НАКРЫТЬ ВСЮ МАЛИНУ.СКОПОМ ))
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Вже накрили на кордоні, так у тих що накривав досі штани у лайні
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Чесно кажучи, а про що мова? Саакашвілі та Тимошенко завжди були головними ворогами Хуйла, це знає кожен професійний політолог, а про "проросійськість" Тимошенко чи "трусість" Саакашвілі це пропагандонська брехня, кацапська політтехнологія. Так само Порошенко завжди був агентом впливу Росії в Україні, і, зрозуміло, що саме від став засновником обох антиукраїнських банд-"партій" Хуйла в Україні ПР та СДПУ(о).

Тож, як було, так і є, нічого ж не знінилось. На жаль.
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>Тимошенко завжди були головними ворогами Хуйла

особенно с контрактом она ему насолила
и тут она его еле терпит Путін і Тимошенко сміються над анексією Осетії та Абхазії
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А тоді була війна між Україною і Росією? Юля найперша з усіх країн допомогла Грузії з гуманітаркою. А сьогодні газ твого Бариги коштує у 15 разів дорожче за Юлін
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была война между грузией и парашкой, а йуля хихи с куйлом
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кто попал в цепкие и липкие лапки бабйули... живет долго надеждами, верит ее прожектам и не может вспомнить как оказался в паутине, повязанный по рука-ногам и парализованный ее харизмой!
все в лайне, она в белом!
"не стареют душой, ветераны..." (песня)
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Закрийся у туалеті і сиди мовчки. Може вона тебе і не знайде....
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Михо не собирается прислушиваться к мнению своих сторонников, кричавших ночью Юля ГЕТЬ и иди домой?
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Ну так тітуханам навидавали однотипних плакатиків і по 500гр. Навіть одну пику я знаю, він з антиМайдану. Нехай вони спробуюуть вийти зараз.
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Типа она президент, а Михо - премьер?

Танунах
Она реально портит всю картину.
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По четным президенствует Михо, по нечетным - баба-Юля, а Садовый - по праздничным дням. Триумвират, ну хухры-мухры...
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Предлагаю назначить тебя комендантом подвала, в котором вы будете собираться
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Суетицца не надо. Нужно всё юридически оформить, подать иски и получить официальное разрешение на пребывание в Украине и гарантии под любым предлогом. Даже можно просить политическое убежище как преследуемый по политическим мотивам агентами крымля в Грузии на время судов о гражданстве. Потом на Киев. Успеется. Не нужно на эмоциях это делать. Эти подлецы от безысходности арестуют и, чего хуже - депортируют в Грузию. Стоит только хуйлу попросить пэдро...
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ждем ,,оранжевой революции,, и того что Томшенко приглаист обратно вашего Януковича
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Которого ? Того что на вертолёте драпал, или того что в Ростове интервью давал?
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ваша газовая принцесса знает кого приглашать
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Журналисты стали свидетелями, как в гостиницу заходила Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Семен Семенченко
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Ага. Значит хитрожопый Сыдовый сидит и выжидает, на чью сторону карта ляжет. Он ежели чо и перед Саакашвили застолбился, когда пригласил его во Львов "выпить кофе", и перед Петей не сильно высвечивает.
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Садовый уже выбрал сторону, пусть не обманывает себя.
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Міхо даремно спілкується з бабой Юлею, нічого крім компромату, це не дасть.
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Михо сказал,что идет на Киев спасать народ от барыг и олигархата.
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Саакашвили, Тимошенко и другие политики проводят совещание во львовском отеле
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Мдя... Знаете, мне кажется, что Саакашвили и сам до конца не верил, что "прорвется" в Украину. Иначе он бы уже какую-то заготовочку выдал. А сейчас вот сидят и совещаются, что им делать в такой ситуации?
Идти "на Киев" - так силенок маловато. Засесть "в осаду" во Львове и звать на помощь "региональные элиты" (олигархов попросту говоря) - так Сыдовый может сдать. )))
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Нет, у них совсем другие ожидания были, они на другое рассчитывали. Ошиблись. Теперь надо выбрать, кого сдавать, на кого все свалить. Ну, выбора то у них и нет. Беги Мишико, записывайся в политические беженцы. Если кто возьмет, конечно. Никому сиротка не нужен? С высшим образованием? Умеет управлять таможней, разбирается в продукции хим. производства и оптимизации мусоровывозного транспорта.
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тепер всім зрозуміло чому ватні гіени так візжать за саакашвілі?
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Михо!

Ты с кем связался???? С тюлькой-воровкой???

Совет - езжай лучше в свою Грузию, там и "вари кашу". Тебе что, маслом в Украине намазано???
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Ему в Грузию нельзя. Ему там давно нары заготовлены. "Съедят" (С)
Ему, кроме как в Украине, укрытся негде, вот в чем штука. В той Украине, которую он продал. У того правительства Украины, которое он предал.
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ИНИЦИИРОВАТЬ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ!!
ПРИНЯТЬ ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ ПРЕЗИДЕНТА!!!
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА!!!
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Вернуть аммиакопровод законным владельцам !
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Першими треба президентські. Потім міняти закон про вибори і склад ЦВК, тоді парламентські
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Им в отеле надо накатить "Львовского" и устроить пивной путч
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аферист михо не ту команду подобрал:тимошенко, власенко, семенченко. редкие питарасы, ничем не лучше пэти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили, Тимошенко и другие политики проводят совещание во львовском отеле, - Егор Соболев
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