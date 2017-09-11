EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Общество
  589  18
Все про:Донбасс (16024) Министерство социальной политики (508) переселенцы (235)

 Количество переселенцев из Донбасса и Крыма выросло за месяц на 3416 человек, - Минсоцполитики

переселенцы

В настоящее время, по данным Минсоцполитики Украины, на учет взяты 1 592 430 переселенцев из оккупированных районов Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Около 20 тыс. переселенцев из оккупированного Донбасса проживают в Беларуси, - посол Украины Кизим

По состоянию на 11 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 592 430 переселенцев или 1 281 907 семей из Донбасса и Крыма.

По данным ведомства, в настоящее время получателям помощи выделено 1 915 937 грн.

Напомним, по состоянию на 15 августа в Министерстве социальной политики сообщали о том, что в Украине зарегистрировано 1 589 014 вынужденных переселенцев.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Життя налагоджується. Все більше дамбасян нас годують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ничего. Домой они Раиссю позвали, сейчас тут живут. Мой опыт говорит так. На работу не брать ни под каким соусом, на любую любезность, они ответят подлостью.
 показать весь комментарий
Ответить
 
А Шо такое?! СруЗЗЬГий мирЪ уже в глотку не лезитЬ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тут надо уточнять..конкретных переселенцев...или тех кто шастает туда -сюда за получением денег от хунты ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
а сколько "липовых" чтобы за них кто-то умный получал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
А еслибы в Одессе в Доме Профсоюзов не подожгли жопы любителям "руцкого мира" - то былибы переселенцы и с Юга... Только вот куда????
 показать весь комментарий
Ответить
 
Четвёртый год войны и все ещё переселенцы, да они уже перешли в другую категорию предателей и пособников, голосовавшие за оккупацию и аннеккцию , имеющие два паспорта, что является преступлением по законам Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
интересно там они предатели русского мира и здесь предатели Украины, понимаю шастающие, а те кому там не долько в о..пу вы..ут и свинцом накормят что делать? Проходить проверку смертью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
с процветающих республик к проклятым биндерам едут? как-то не скрепно!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Деньги не пахнут. (с)
Это им не мешает жить в лугандоне и проклинать биндеравцев
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да, да. Это такие переселенцы.
Щас раскажу - приезжают, регистрируються тут и больше сюда не ездят. А соцпомощ снимают с карточек попутно платя немого тому кто их зарегистрировал. Им даже не нужно раз в месяц отмечаться что они тут.


 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКоличество переселенцев из Донбасса и Крыма выросло за месяц на 3416 человек, - Минсоцполитики
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти