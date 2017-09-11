 Количество переселенцев из Донбасса и Крыма выросло за месяц на 3416 человек, - Минсоцполитики

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 11 сентября 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 592 430 переселенцев или 1 281 907 семей из Донбасса и Крыма.
По данным ведомства, в настоящее время получателям помощи выделено 1 915 937 грн.
Напомним, по состоянию на 15 августа в Министерстве социальной политики сообщали о том, что в Украине зарегистрировано 1 589 014 вынужденных переселенцев.
589 18
Германия выделит 1 млн евро на гуманитарные мероприятия ООН в Украине по поддержке переселенцев с Донбасса, - посол(42)
Германия, Италия, Польша, Франция и Швеция приняли около 30 тыс. переселенцев с Донбасса, - ООН(39)
ООН предлагает отменить привязку получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца: "Проводить такие проверки - враждебно"(136)
В Украине зарегистрированы 1 586 439 переселенцев, - Минсоцполитики(12)
Колектори і переселенці: в очікуванні рішення суду(0)
Задержаны двое переселенцев-информаторов наемников РФ на Донетчине, - СБУ. ВИДЕО(15)
Польша выделит 0,5 млн долл. на развитие предпринимательства среди населения, пострадавшего от конфликта на Донбассе(14)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Это им не мешает жить в лугандоне и проклинать биндеравцев
Ответить
Щас раскажу - приезжают, регистрируються тут и больше сюда не ездят. А соцпомощ снимают с карточек попутно платя немого тому кто их зарегистрировал. Им даже не нужно раз в месяц отмечаться что они тут.
Ответить