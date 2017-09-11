 В днепровский госпиталь попал тяжелораненый 18-летний воин АТО, - главврач Рыженко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал главврач Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбуке.
Кроме того, в Днепр доставили больных детей из Марьинки.
Парня зовут Руслан, он родом из Хмельницкой области, сирота.
"Ему автомат стал хлебом и солью... Получил ранение возле Торецка. Миной оторвало левую ногу. Тяжелое ранение головы, глаз, брюшной полости", - говорится в сообщении главврача.
Боец поступил в Мечникова сразу в операционную, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам, Рыженко, сегодня Руслан уже говорит. Ранее бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова.
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проклятые руцкие свиньи!!
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Облегчи его страдание,Боже, мальчик совсем,и жизни то не видел.
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