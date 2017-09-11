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Все про:Днепропетровщина (1359) ранение (1869) Антитеррористическая операция (17427) Рыженко Сергей (18)

 В днепровский госпиталь попал тяжелораненый 18-летний воин АТО, - главврач Рыженко

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова спасают 18-летнего воина, получившего ранения в АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал главврач Сергей Рыженко на своей странице в Фейсбуке.

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Кроме того, в Днепр доставили больных детей из Марьинки.

Парня зовут Руслан, он родом из Хмельницкой области, сирота.

"Ему автомат стал хлебом и солью... Получил ранение возле Торецка. Миной оторвало левую ногу. Тяжелое ранение головы, глаз, брюшной полости", - говорится в сообщении главврача.



Боец поступил в Мечникова сразу в операционную, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам, Рыженко, сегодня Руслан уже говорит. Ранее бойцу 59-й бригады пуля попала в мозг. Военные хирурги прооперировали его на передовой и сразу отправили в Днепропетровскую больницу Мечникова.
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Война продолжается, парни калечатся и гибнут. А Порошенко с Гройсманом лишь возмущаются что им не дают торговать с Лугодонией. Видимо торговля на крови их вполне устраивает.
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Такому ВРАЧУ не страшно доверить своё право на жизнь. Сделать всё, и даже больше, чем в его силах. Вот ещё один Герой Украины! Украина, гордись таким ПАТРИОТОМ и ГРАЖДАНИНОМ! Его отношение к судьбе этого мальчишки - говорит о том, какая золотая душа у Сергея Рыженко!
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вот где должны быть депутаты со своими законами. Сделать все, чтобы парень выжил и прошел реабилитацию, имея материальную базу, а не платить государству за поезд беглого.
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Господи, дай ему силы выдержать , и желание жить.
Облегчи его страдание,Боже, мальчик совсем,и жизни то не видел.
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будь проклята эта война,и все те,кто принес и продолжает войну в Украине
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Как 18-летний пацан мог попасть в зону АТО?Или он доброволец?
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Я так понимаю, ребенку-сироте в нашей стране прокормить себя иначе, чем взяв автомат в руки и отправившмсь на войну- нельзя никак? Зато барыги строят дворцы за украденные у народа бабки и рассказывают народу, что он "много ест"..... Когда же вы наконец уже удавитесь, сволочи?!
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За каждого раненого и убитого на востоке Украине.Ответственность лежит на шоколадном минске. На этом бездарном циничном брехле.
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вот где ужас, трагедия и боль.... парень сирота, что с ним дальше будет? вот где проблема, которую нужно решать, забыв про прорыв границы гражданами Украины, чтобы попасть в Украину....это всех дебилоидов, которые там устраивали бесплатный цирк за наши деньги защищал этот парень... а кто теперь его защитит...
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... оторвало миной левую ногу, ранения глаз! ГОСПОДИ, зачем ты посылаешь такое тяжёлое испытание фактически ребёнку?!! Обрати свой ясный взор на захерченок, плотницких и иже сними!!! Им и воздавай ПО-ПОЛНОЙ!!! А дети пусть живут, мужают и множат украинскую нацию. АМИНЬ!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ днепровский госпиталь попал тяжелораненый 18-летний воин АТО, - главврач Рыженко
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